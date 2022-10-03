Ферстаппена засняли поникшим в тихом углу гаража после вала ошибок и 7-го места. Макс настолько хочет выигрывать вообще все

А ведь рывок ко второму титулу «Ф-1» – лишь формальность.

Макс Ферстаппен мог оформить второй титул «Формулы-1» на Гран-при Сингапура, если бы выиграл, а Леклер вылетел из топ-8, однако формальная разборка откладывается как минимум до следующего этапа в Японии. Макс – только 7-й, причем зачетные заезды выдались настоящим кошмаром: в финале квалификации он не завершил ни одного по-настоящему быстрого круга и оказался 8-м, а в гонке то застревал за Алонсо, то ошибался.

И сразу после финиша действующего чемпиона засняли вот в таком настроении за гаражом ФИА (гонщики проходят там взвешивание после финиша, а потом уже направляются к команде в паддок и к журналистам).

Он же – с другого ракурса: мимо случайно проходил аккредитованный фотограф «Ф-1» Ким Ильман (шел снимать подиум) и застал Ферстаппена в грустном расположении духа:

«Это одна из немногих зон, где почти нет фанатов, и гонщик может перевести дух», – объяснил Ким в соцсети, которую нельзя называть.

Но уже после взвешивания сразу после расставания со шлемом лицо Макса выражало удовлетворение результатом:

Казалось бы, с чего вдруг? Задел перед Леклером после финиша составил 104 балла, а после Японии в розыгрыше останется 112 очков: выходит, победы с лучшим кругом Ферстаппену уже хватит для оформления титула на «Сузуке», даже если Шарль приедет вторым. №1 можно будет даже не приезжать на оставшиеся гонки – он автоматически победит из-за преимущества по личным победам.

Или, может, Макс грустил из-за срыва похода на рекорд по победам подряд? До Сингапура у него было 5 штук, а рекорд всех времен – 9 первых мест Себастьяна Феттеля в финале сезона 2013-го.

А может, это грусть по сорванному подарку на 25-летие? Ведь Макс праздновал день рождения 30 сентября прямо в паддоке:

Но нет, на самом деле, чемпиону просто не нравится приезжать седьмым – и все.

«Не тот результат, который мы хотим видеть. Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого – не на такой машине. Невероятно скомканная гонка.

Такие гонки, как сегодня, и борьба в середине – не то, что мне нравится. Я застрял в трафике, у меня были проблемы на старте, а потом еще и это торможение на рестарте...»

Да, на первых метрах Макс провалился на четыре позиции из-за неверного режима мотора, а вот на 36-м круге во время схватки с Ландо Норрисом за топ-5 Макс реально здорово ошибся:

Жестко заблокировал колеса, уехал в зону вылета и вернулся на 8-е – перед Хэмилтоном. Но потеря пары позиций оказалась не главной проблемой:

«Я даже не поздно затормозил, но болид заземлился. Это было большой проблемой [весь уик-энд], временами сталкивался и на обычной гоночной траектории, а за ее пределами трек был, пожалуй, еще более кочковатым.

Как только я затормозил, передние колеса оказались в воздухе, и я поехал по прямой, остались огромные проплешины. Пришлось заезжать в боксы из-за больших вибраций, ставить новые шины и отыгрываться с последнего места.

Сколько я потом получил удовольствия при прорыве через пелотон на седьмое место? Ноль!

У нас осталось 5 гонок и большой отрыв, но я хочу хороший уик-энд каждый отдельный раз. А сейчас уик-энд пошел ужасно, и все началось, конечно, с того ****** в квалификации».

Речь как раз о странном финале субботних заездов, когда Ферстаппен вместо выезда под клетчатый флаг и завоевание поула отправился материть команду по радио на пит-лейн:

«Какого ***?! Какого ж ***?! Вы че несете?! Я не понимаю, это все как?!» – «Поговорим и объясним позже».

«Мы хотим быть идеальными, выступать идеально. Не просто хорошо, а именно идеально. Думаю, что в команде хорошо поняли, насколько я был расстроен, когда увидели мое лицо после сессии и услышали мои слова по радио. Да, я не пошел на обычный брифинг с инженерами, но это не было заявлением, просто я так себя чувствовал в тот момент, тогда не было смысла разговаривать На предпоследнем круге я шел с опережением графика сразу на две секунды! Думаю, я бы выиграл поул, если бы закончил тот круг».

Казалось бы, Макс уже выиграл 11 гонок в сезоне из 22 Гран-при, а титул может упустить только в случае дальнейшего неучастия в чемпионате и абсолютной победной серии Леклера – однако вот такая реакция на один неудачный уик-энд. Просто невероятный перфекционизм.

Фото: East News/Lillian SUWANRUMPHA / AFP; twitter.com/KymIllman