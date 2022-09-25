Эвра прокатили на суперкаре на Гран-при «Ф-1» – под вопли «не надо меня впечатлять, у меня дети! Я им нужен!»

Реакция на езду в пассажирском сиденье суперкара на 710 л.с.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Марселя», а теперь боксер Патриса Эвра любит «Формулу-1» – регулярно ходит на Гран-при и фоткается в паддоке. Вот и на последнем этапе в Италии он тоже засветился у боксов «Феррари», где раздавал автографы.

Оказалось, он купил еще и билет на «быстрый круг» с профессиональным пилотом за рулем «Макларена» 720S мощностью 710 л.с. (двойное турбо на 4-литровом V8), разгоном до сотни за 2,8 секунды (200 км/ч – за 7,8 секунды), максималкой в 340 км/ч и стоимостью от 300 тысяч долларов.

Реакция француза – бесценна:

Резкий разгон с 40 до 80 км/ч – «О, ты что только что сделал?! Давай, вперед!»

Но в первом же повороте – «Эй, сейчас же надо тормозить! Ты же казался приятным парнем! Зачем ты это делаешь?! Послушай, послушай, тебе не надо меня впечатлять! Я все понял!»

Реакция на ответ «Мы гоняемся!»

«Нет, нет, стой, у меня же дети! Я им нужен! О боже, этот парень… Зачем, зачем?!»

Это машину Патриса обогнал второй такой «Макларен»:

«Ты зачем это делаешь?» – «Мы снова его обгоним, хотим победить».

Следующая точка торможения и поворот – когда лицо громче криков:

«Да ты психанутый! Если у тебя какие-то проблемы – поговори со мной! Какая у тебя проблема?!» – «Мы вторые» – «Но это же не гонка! Просто поездка!»

Обгон второй машины – «Увидимся позже!»

«Теперь ты перебарщиваешь, больше не надо так делать!» – «Но он же обойдет из слипстрима!» – «Ох, да ладно, нам не нужно будет снова обгонять! Господи, я думал, ты хороший водитель, но ты один из худших в мире. Зачем ты так со мной?!

Ох, обожаю эту игру! Лучшее, что случалось со мной в жизни. Спасибо!»

Хотели бы так же прокатиться?

Фото: eastnews.ru/ANDREJ ISAKOVIC