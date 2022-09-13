Теперь «Ф-1» разочарована финишем за сэйфти-каром – без борьбы, но по правилам. И сейчас виновны команды

Флэшбэки скандального Гран-при Абу-Даби.

Гран-при Италии закончился скучным финишем за автомобилем безопасности вместо драматической развязки со схваткой колесо в колесо между Максом Ферстапенном и местным героем Шарлем Леклером.

Ведь несмотря на нехватку скорости «Феррари» на длинной дистанции, вероятность такого исхода сохранялась в случае рестарта на круг-два – ради радости тифози Скудерия и монегаск точно врубили бы все резервы и как минимум напрягли бы лидера чемпионата.

Однако в результате – лишь разочарование:

«Концовка вышла разочаровывающей – жаль, что мы не погонялись. Обидно, но я отдал все силы. Хотелось бы выиграть на глазах замечательных тифози, но сегодня я просто не мог это сделать», – эмоции Леклера после финиша.

«Сожалею, что мы так и не дождались рестарта, но день для нас прошел хорошо», – высказался Ферстаппен.

«Думаю, гонку можно было закончить иначе. Финиш позади машины безопасности – это всегда не слишком здорово. Не для нас, а в первую очередь для всей «Ф-1», для шоу», – это шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Мы не хотим выигрывать гонки, финишируя за машиной безопасности, – высказался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – У нас быстрый болид, и нам бы хотелось побеждать на трассе, а не финишируя за машиной безопасности. Мы разделяем разочарование всех болельщиков, потому что нас лишили потрясающего финиша»,

Тифози и правда не впечатлились – на послефинишном интервью недовольный гул аж заглушил победителя:

А свист во время подиумной церемонии даже вынудил режиссера трансляции отключить звуковую дорожку с трибун.

Однако даже шеф «Феррари» Маттиа Бинотто осудил такую возможность и предложил другое объяснение разочарования фанатов:

«Это ненормально. Макс был быстрейшим на трассе и победил заслуженно. Нельзя так.

Но вообще мне кажется, что болельщики свистели ФИА: вероятно, посчитали, что машина безопасности должна была уехать с трассы, чтобы гонщики могли побороться пару кругов».

«Болельщики честно высказали свое мнение – они кричали и свистели потому, что были недовольны действиями дирекции гонки, – высказался и советник программы «Ред Булл» Гельмут Марко. – И были правы. Правила нужно пересмотреть, пилотов нужно раньше отпускать для формирования правильного порядка в пелотоне. В особенности доработки требует правило, связанное с порядком возвращения отстающих в один круг с лидером.

Не важно, находились ли круговые между гонщиками в группе лидеров или нет, мы бы все равно увидели крайне интересный финиш. Хотя это, конечно, не относится к Максу. Потому что он в любом случае лидировал, а обогнать Макса на последних кругах – это очень непростая задача».

Почему же тогда вообще пилотам не дали побороться?

Маршалы просто не успели быстрее убрать отказавший за 6 кругов до финиша «Макларен» Даниэля Риккардо – сигнал «трек чист» вывесили только после начала последнего круга.

Дело в неудачном стечении обстоятельств: на болиде №3 заклинило коробку передач, и маршалы не смогли откатить его подальше, просто потеряв пару кругов на выяснение обстоятельств. Затем работники трека ждали эвакуационного крана, а на трассе тем временем автомобиль безопасности начал сбор пелотона не с лидировавшего Ферстаппена, а с Джорджа Расселла – потому не сразу смог всех замедлить в правильном порядке, и еще круг гонщики ездили на заметных скоростях.

Причин останавливать заезд красными флагами формально не было, ведь так делают только в случае серьезных повреждений барьерам или помехе движения. ФИА даже выпустила специальное заявление об этом для прояснения ситуации.

Весь вопрос в принципе возник из-за скандального финала предыдущего сезона, когда гоночная дирекция решила дать Ферстаппену и Хэмилтону определить чемпиона в схватке колесо в колесо на последнем круге. Впоследствии выбор признали ошибочным из-за «гигантского давления со стороны команд и болельщиков» – и теперь все сделали по правилам, но флэшбэки Абу-Даби не отпускают.

«Это всегда пробуждает воспоминания. Так и должны применяться правила, верно? И единственный раз в истории «Формулы-1» правило не выполнили», – намекнул в послегоночном интервью Льюис Хэмилтон.

«Я действительно рад видеть, что гоночный директор и его коллеги следовали регламенту, несмотря на давление со стороны прессы, болельщиков и всех остальных, которые призывали просто нарушить правила, – прокомментировал шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – По крайней мере, события на Гран-при Абу-Даби и их последствия придали ФИА уверенности следовать правилам.

Сегодня все было предельно ясно. Есть четко прописанные правила. И с моей точки зрения, травмирован ли я событиями Гран-при Абу-Даби или нет, сегодня эти правила соблюдались от точки до точки.

Если кто-то недоволен нынешними правилами и хочет видеть настоящее шоу, гонку с нуля за два круга до финиша – я только за. Но для этого нужно изменить регламент. Так что я не думаю, что сейчас нам стоит жаловаться, потому что все было сделано в соответствии с правилами».

Почему же правила не изменили? Просто команды не договорились о новых.

«После случившегося в прошлом году в Абу-Даби было много обсуждений между ФИА, «Формулой-1» и всеми командами по поводу того, как можно изменить правила, чтобы гонки никогда не заканчивались за машиной безопасности.

Несмотря на то, что ФИА и «Формула-1» активно призывали нас найти решения – это было дело команд, – мы не смогли согласовать лучший вариант, который бы являлся справедливым со спортивной точки зрения, – признал шеф «Макларена» Андреас Зайдль. – Мы проголосовали за сохранение регламента. Так проголосовали абсолютно все команды.

Возможно, это звучит легко – надо что-то придумать, скажем, всегда вывешивать красные флаги. На самом деле все не так просто. Мы подробно все обсудили и не пришли к более удачному решению».

Вот ФИА и выполняла все в точности по регламенту с поправками, принятыми после финала 2021-го – например, теперь автоматическая система решает, когда круговым можно обгонять автомобиль безопасности, и если по ее расчетам каждый круговой не успеет уехать вперед, то режим сэйфти-кара не снимется.

Зато теперь некому предъявлять претензии: правила есть правила, и все на них согласились.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/ANTONIN VINCENT