Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. Пока Фернандо грозил ему пальцем при проезде мимо

Боль.

Гран-при Бельгии закончилось для Льюиса Хэмилтона сходом уже на первом круге: пилот «Мерседеса» не поделил поворот с Фернандо Алонсо и очень разозлил бывшего напарника.

Сначала двукратный чемпион высказал о Льюисе все, что о нем думает в гневном радио-послании, а затем пригрозил грустному обладателю семи чемпионских титулов, когда проезжал мимо.

Только вряд ли англичанину удалось разглядеть жест противника: он был слишком занят – в одиночестве тушил дымящийся болид.

А впереди его ждала такая же одинокая и полная печали прогулка обратно в гараж.

А вам все-таки стало жалко Льюиса?