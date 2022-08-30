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Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. Пока Фернандо грозил ему пальцем при проезде мимо

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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
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Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Мерседес Мерседес
Гран-при Бельгии
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Боль.

Гран-при Бельгии закончилось для Льюиса Хэмилтона сходом уже на первом круге: пилот «Мерседеса» не поделил поворот с Фернандо Алонсо и очень разозлил бывшего напарника.

Сначала двукратный чемпион высказал о Льюисе все, что о нем думает в гневном радио-послании, а затем пригрозил грустному обладателю семи чемпионских титулов, когда проезжал мимо.

Только вряд ли англичанину удалось разглядеть жест противника: он был слишком занят – в одиночестве тушил дымящийся болид.

А впереди его ждала такая же одинокая и полная печали прогулка обратно в гараж.

А вам все-таки стало жалко Льюиса?

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