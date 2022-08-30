Главный трансферный скандал года в «Ф-1» решает специальный суд. Его создали из-за Шумахера из 4 человек без связи с гонками

Здесь хранятся все контракты лучших пилотов мира.

Главный трансферный скандал года в «Ф-1» о внезапном отказе чемпиона «Ф-2» Оскара Пиастри менять Фернандо Алонсо в «Альпин» вновь добрался до суда – особой Комиссии по контрактам.

(Оскар Пиастри в боксах «Альпин» с плакатом «лучший опыт работы в мире»)

Казалось бы, зачем, если она вроде бы уже утвердила сделку Оскара с «Маклареном» – даже шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр подтвердил подписание в одном из интервью?

Похоже, из-за нюансов контракта резервиста через академию (а не команду) – ее не регистрировали в «Ф-1» (и, похоже, до самого суда нет полного понимания, насколько это необходимо).

А именно валидность «незарегистрированного» контракта и рассматривала Комиссия ранее.

«Соглашение рассчитано до 2024 года с опцией в 2023-м. Там есть гораздо больше – не хочу углубляться в детали. Мы, безусловно, выполнили свою часть сделки, – рассказывал шеф «Альпин». – Наши обязательства перед ним на этот год подразумевают работу в качестве резервного пилота «Альпин», а также предусматривает значительное количество времени за рулем прошлогоднего болида. На данный момент мы уже выполнили большую часть программы, подразумевающей преодоление дистанции в 5000 км за сезон за рулем прошлогодней машины, которая разработана для подготовки к следующему сезону. Также эта программа предусматривает участие в пятничных практиках, работу на симуляторе».

Кстати, команда подтвердила намерение выполнять контракт и дальше: Пиастри по-прежнему работает на симуляторе и «Альпин» все еще планирует использовать его в практиках на Гран-при.

Потому новое заседание Комиссии по контрактам было неизбежно, ведь фактически возникал опасный прецедент на будущее, бивший по самой системе подготовки молодежи. А она стоит недешево: «Альпин» даже собирается через суд выбивать компенсацию в $15-25 млн за Пиастри у его новой команды в случае поражения на новых слушаниях.

Но что же такое эта Комиссия? Кто в ней работает?

Создана в 91-м из-за скандального трансфера Шумахера

Комиссия по регистрации и утверждению контрактов была создана после инцидента, связанного с переходом Михаэля Шумахера из «Джордана» в «Бенеттон» в 1991 году. Тогда будущий семикратный перешел из зеленого середняка в желтый восходящий топ, имея, казалось бы, контракт с валидной опцией команды на несколько лет сразу – однако дело решило одно слово в формулировке, которое позволило гражданскому суду отбить претензии «Джордана».

Для избежания повторения таких ситуаций новый орган вместе с пунктом о безоговорочном признании его решений включили в Договор согласия – который подписывает каждая команда для участия в «Ф-1» (еще там регламентируется распределение призовых, выплата взносов и фактически все отношения между чемпионатом и его членами). Также там выделено требование «эксклюзивности» рассмотрения споров о контрактах в «Ф-1» только в Комиссии – однако если сделку Пиастри с «Альпин» признают не связанной с «Ф-1», то формально французы ничего не нарушат, если подадут в любой другой суд.

В Комиссии – 4 человека, не связанных с командами, ФИА и «Ф-1». Они тайно хранят контракты и рассматривают их только в случае конфликта

При подписании любого контракта в «Формуле-1» – формально даже сделки запасного или тестового пилота – команда обязана передать третью версию (или ее ключевые части) в Комиссию. Ее члены не изучают и не копируют условия сделок сразу же – на самом деле бумаги подаются в запечатанных конвертах с пометками вроде «соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» на участие в «Ф-1» до 2023-го». Детали чувствительной информации команды помещают во второй конверт – туда при желании могут даже не включать конечные денежные суммы: только перечисление сторон, начальную и конечную дату и существенные для контакта условия (вроде опций продления и обстоятельств их активации).

Все они отсылаются в секретариат Комиссии в Женеве – и при получении там открывают только конверт с базовой информацией о сторонах для проверки наличия у пилота суперлицензии, например и регистрации его в реестре.

Все остальное хранится запечатанным до момента истечения, а затем уничтожается. Вскрывается – только в случае споров при заявлении сторон.

Кто же изучает и рассматривает аргументы команд? Комиссия состоит из четырех юристов: француза, итальянца, немца и британца (да, так и записано в условиях). Они не связаны ни с ФИА, ни с «Ф-1», ни с промоутерами, командами или чьими-либо спонсорами – за возможным конфликтом интересов. Исключительно «сторонние» люди.

И, похоже, формальная соль конфликта заключается в том, что для возвращения дела в Комиссию по контрактам именно «Альпин» попробовала перезаявить Пиастри как своего пилота для «Ф-1» – ведь ранее он уже утвердил сделку с «Маклареном», поскольку никаких записей о роли Оскара у французов не обнаружил (с другой стороны, немецкий AMuS инсайдит, что будто все-таки был – но в сокращенном виде без упоминания нескольких существенных положений). Потому перед нами интересный и уникальный случай, обладающий потенциалом прецедента.

С любым вердиктом Комиссии схватка не закончится

Дело Пиастри зашло так далеко, что даже окончательное определение чемпиона «Формулы-2» в «Макларен» или «Альпин» не закроет все вопросы.

Например, в случае победы как французы собираются работать с парнем, публично унизившим их в трудной ситуации после ухода Алонсо? Оскар очевидно не слишком-то хочет ездить в розово-лазурной машине (иначе не писал бы опрометчивые твиты), а силой посадить пилота в кокпит нельзя. Вероятно, Пиастри тогда отдохнет еще год, или «Альпин» использует ситуацию для торговли с «Маклареном» насчет трансфера.

«Если Комиссия решит, что у него контракт с «Альпин», а [Пиастри] скажет: «отлично, но я не буду за них ездить, я лучше подожду», то нужно идти в Высокий суд за компенсацией», – прямо пообещал Сафнауэр перед Гран-при Бельгии при анонсе слушаний.

Потому, кажется, при любом раскладе «Альпин» еще потребует денег – с Пиастри или «Макларена», кулуарно или через суд. В конце концов, им не нужно непременно ждать именно Оскара: Отмар сразу рассказал о готовности взять любого другого гонщика вроде Дэна Риккардо, а различные инсайдеры уже предполагают варианты вроде перехвата Мика Шумахера из «Хааса» или выкупа Пьера Гасли из программы «Ред Булл». Да, теперь и в «Ф-1» есть полноценные многосерийные и многомесячные трансферные саги – прямо как в футболе.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, imago sportfotodienst, Paul Vaicle / Dppi/Dppi; fia.com ; twitter.com/oscarpiastri