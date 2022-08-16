Алонсо тренируется даже на борту личной яхты: у него там беговая дорожка! И правда уплыл в Грецию – подстава для бывшего шефа удалась

41-летняя машина, которая никогда не остановится.

Фернандо Алонсо в клочья разнес трансферный рынок «Формулы-1» заявлением о переходе в «Астон Мартин» на следующее утро после Гран-при Венгрии – и исчез из публичного поля под грохот разрыва шаблона «Альпин» от ухода еще и юного резервиста Оскара Пиастри.

Причем шеф французской команды Отмар Сафнауэр даже не связался с №14 – и сразу в интервью предположил, будто тот «уже на яхте в Греции».

«Первое подтверждение перехода мы получили из пресс-релиза, – признался Отмар. – Понятно, что в паддоке до вас постоянно доходят самые разнообразные слухи, и я действительно знал о слухах о том, что в «Астон Мартин» заинтересованы в Алонсо.

Но даже при наличии таких обсуждений я был уверен, что у нас все в порядке и что мы близки к подписанию контракта. Ведь в исследовании рынка и имеющихся возможностей нет ничего особенного.

Так что да, первое подтверждение я получил из пресс-релиза. При этом (чуть ранее) я спрашивал Алонсо. И мне было сказано: «Нет, нет, я ничего не подписывал». Так что я был немного удивлен этим новостям.

Я не обсуждал с Фернандо случившееся. Я не общался с ним – полагаю, сейчас он отдыхает на яхте где-то в районе островов Греции. Сегодня утром в первую очередь я обратился к нашим сотрудникам на базе в Энстоуне. А дело номер два – это общение с вами сейчас. И да, вчера вечером я также получил кучу звонков от пилотов, потенциально заинтересованных в освободившемся месте».

Буквально через пару часов после выхода интервью с Отмаром Алонсо ответил в соцсетях – сториз с картом на личном треке:

И фоткой в соцсетях – с геотегом Circuito Fernando Alonso.

Комментарий – «Любимое занятие в выходные».

Он расположен в Астурии близ родного для чемпиона Овьедо, неподалеку от регионального аэропорта. И из Овьедо прилетела следующая фотография Фернандо – после комментариев Оскара Пиастри в стиле «я не буду гоняться за «Альпин»:

«Овьедо – столица рая» (Не нужно искать здесь специальных шпилек: слоган Астурии – Paraiso Natural – «естественный рай», а Овьедо – его административный центр».

Тем не менее, Отмару вновь пришлось неловко оправдываться:

«Я сказал про Грецию потому, что сам Алонсо говорил про нее в воскресенье вечером – о планах поплыть туда на яхте».

Что ж, через 10 дней после скандального трансфера испанец и правда обнаружился на отдыхе на личной яхте:

Это та самая 18-метровая 60 Sunreef Power Eco за $3,5 млн, которую испанец заказал всего год назад. Ее главная фишка – солнечные электропанели повсюду: по заявлениям производителя, полного заряда хватит на двое полных суток кондиционирования всей яхты и жизни в режиме обычного дома без подзаряда, а в солнечную погоду при соответствующем ограничении скорости можно плавать на электромотрах фактически бесконечно.

И Фернандо правда в итоге уплыл в Грецию – 15 августа постил в сториз видео и фото из рестарана Billionaire в Микенах:

Однако даже на отдыхе и на яхте Алонсо не забывает о тренировках – оказывается, на борту установлены две беговые дорожки, и №14 ими активно пользуется.

Эту машину не остановить даже в 41 год.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier; instagram.com/fernandoalo_oficial