Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

«Альпин» необязательно подписывать Дэна заранее.

Похоже, несостоявшийся сменщик Фернандо Алонсо в «Альпин» Оскар Пиастри все-таки уходит в «Макларен»: инсайдеры передают о контракте на 2023-й и поражении французской команды на первых слушаниях в специальной панели ФИА.

Внешне теперь англичане могут торжествовать: ведь они увели юного чемпиона «Ф-2» со статистикой в молодежках не хуже, чем у Шарля Леклера и Джорджа Расселла (победителя нынешней звезды «Макларена» Ландо Норриса, между прочим) и получили возможность использовать его в «Ф-1» на месте дорогого (минимум $15 млн за сезон), не впечатляющего и точно не готового к прогрессу 33-летнего Даниэля Риккардо.

Но… Не совсем: по данным инсайдеров AP, у австралийца по-прежнему остается опция на 2023-й, которую тот должен активировать до 31 августа при желании продолжить выступления за «Макларен».

Очевидно, у Дэна оно явно поуменьшилось: все-таки подписание Пиастри намекает на отсутствие взаимной любви со стороны команды и гонщика, а в таких условиях успех вряд ли достижим. Потому, по инсайду Motorsport, команда уже уведомила №3 о желании прекратить сотрудничество и пригласила к обсуждению условий разрыва.

Тем не менее, лучшим – самым выгодным и самым эффектным – способом мести для австралийца было бы все равно активировать опцию.

Ведь тогда «Макларен» сталкивается со сложной ситуацией:

У них три подписанных гонщика на два места – кому-то явно придется платить компенсацию, если не предоставить машину (это кейс Гидо ван дер Гарде и «Заубера» из 2015-го – если только в контракте Оскара не прописан отказ от претензий, конечно)

Пиастри подписывали явно не для того, чтобы потом ему заплатить (или не заплатить – в зависимости от формулировок контракта, но вряд ли сторона Оскара бы согласилась на такое: условия еще хуже, чем в «Альпин») и оставить без дела. По информации Motorsport, англичане подстраховались и подписали юниора именно как резервиста на 2023-й с опцией автоматического повышения в случае освобождения места, но этот момент выглядит очень сомнительно: выходит, Пиастри устроил скандал и обнулил репутацию ради ровно такого же положения?

Вывод – выкупать и компенсировать все равно будут именно Риккардо, иначе игру не следовало и начинать.

Конечно, в идеале «Макларен» хотел, чтобы Дэн на эмоциях отказался от опции и просто ушел, но теперь этого точно не произойдет: предание публичной огласке кейса Пиастри все испортило. Нельзя больше комментировать ситуацию в стиле «это все слухи»: Оскар сам подтвердил нежелание гоняться за «Альпин», а больше отправиться ему некуда. Это понимают все – особенно после комментариев шефа французов Отмара Сафнауэра в стиле «не знаю я, какие у него могут быть дела с «Маклареном»: по имени назвали только одну команду.

Потому и Риккардо тоже все точно понимает, конечно же. И с инсайдами о сделке с Пиастри он так же понимает, что его эра в Уокинге прошла – так почему бы не выжать из ситуации максимум? Особенно когда есть юридически сильная позиция и не надо ничего дополнительно придумывать.

И даже вариант на 2023-й у Риккардо тоже есть: «Альпин» готова его вернуть в случае желания обратной стороны. «Вообще не думаю, что это проблема» – прокомментировал такую опцию Сафнауэр.

Еще бы: Дэн уходил из (тогда еще) «Рено» в начале 2020-го и «предавал» фактически Сириля Абитебуля – с тех пор в команде полностью сменился руководящий состав (даже два раза). Фактически это полностью новая организация без негативного отношения к №3 – и потому же она и для Дэна будет новой.

Также у Риккардо нет других вариантов на рынке: свободные машины есть только в «Уильямсе», «Альфа Ромео» и «Хаасе», но вряд ли там готовы платить ему 15 миллионов и стабильно предоставлять болид уровня топ-10.

У «Альпин» похожая ситуация: на рынке не осталось сильных опытных пилотов с мощным маркетинговым потенциалом – только новички, вчерашние новички и ребята вроде Николаса Латифи. Да, с Пиастри они готовы были рискнуть, но только благодаря несомненному таланту парня. Больше таких свободных нет – из аналогов в наличии только Тео Пуршер, но он на контракте главной звезды в Академии «Заубера», его вряд ли так просто отпустят. 22-летний лидер «Ф-2» (на третий сезон) Фелипе Другович собрал целый набор национальных спонсоров на встрече с шефом «Ф-1» для убеждений о необходимости бразильца на стартовой решетке, но вряд ли заводская «Альпин» будет руководствоваться только деньгами – им нужна стратегия развития. Другович был бы хорошим запасным вариантом на случай срыва сделки с Риккардо.

Но возможное возвращение Дэна слишком подходит всем сторонам – причем ее даже необязательно оформлять на бумаге через предварительные контракты или соглашения о намерениях вплоть до момента выкупа из «Макларена». Напротив, любые бумаги могут ослабить позицию Риккардо в вопросе выколачивания компенсации – ведь если англичане представят суду доказательства или свидетельства наличия у №3 сделки с другой командой, его добросовестное желание (сама суть опциона) на продолжение выступлений может быть оспорена.

Есть ли смысл рисковать, когда обеим сторонам можно просто подождать октября, ничего не делать и сполна наслаждаться идеальной местью?

«Макларен» устроил грандиозный пожар в трансферной системе «Ф-1» и мирового автоспорта ради замены Риккардо. Грядет пора расплаты.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI/Pool/Andy Hone; East News/Jure Makovec / AFP, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic