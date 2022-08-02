Пытаетесь понять, что творится в гараже «Феррари»? Печь для пиццы, зал под стенды с пятью планами на гонку и секретные чертежи в ксероксе – идеи фаната-художника

«Феррария».
Хаос со стратегией и пит-стопами на Гран-при Венгрии вместе с оглушительной ненадежностью техники и фееричными оправданиями руководства самой титулованной команды «Ф-1» по ходу всего сезона оставил тифози перед летним перерывом только с одним вопросом: ЧТО? ВООБЩЕ? ТАМ? ПРОИСХОДИТ?!
Новозеландский художник Ричард Перри показал возможный ответ – и собрал 1600 ретвитов и 13к лайков только за утро.
Посмотрите, какой шедевр!
В боксах рядом с болидом – печь для пиццы, ящики с инструментами – столики для пиццайоло, а инженеры вместо данных смотрят итальянское ТВ.
На складе запчастей – толпа специально обученных саперов, не знающих, как подступиться к хрупкому мотору: никто не знает, когда и почему эта штука взрывается. А в углу – старые ростовые постеры Феттеля и Алонсо.
И, конечно, зал, где проводят брифинги и разрабатывают стратегические планы на гонки – все максимально серьезно и продумано, отмечены все возможные точки перехода и есть даже симулятор внезапных происшествий в виде колеса фортуны.
А, и внизу, конечно, «АБСАЛЮТНА СЕКРЕТНЫЕ» (TOPA SECRET) чертежи в ксероксе и постер Карлоса Сайнса в форме «Рено» на холодильнике с пивом. А гонщики что? Ничего – просто отдыхают по-итальянски.
А глубоко на задворках – секретное оружие для олдфагов:
А какой момент понравился больше всех вам?
Великие оправдания «Феррари» за шинный самобой с потерей победы: план был в порядке, виноваты погода, болид и смелый пит-стоп Ферстаппена
В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются
«Феррари» хочет победный цикл, а не один титул». Шеф Скудерии – о пересборке по образу «Мерседеса» и основах строительства команды в «Ф-1»
Источник: https://twitter.com/_RichardParry_
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