В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются

🤬

«Формула-1» в 2022-м внезапно вернула старую традицию: с Гран-при в Имоле болельщикам снова стали транслировать кадры из специальной комнаты, в которой призеры заезда отдыхают пару минут перед подиумом.

Но, кажется, с одним условием: теперь пилотов специальным уведомлением перед повторами просят «Пожалуйста, не материтесь»:

Думаете, а зачем бы им материться, раз они финишировали на подиуме и сейчас получат шампанское и кубки? Например, от удивления при виде стратегии «Феррари», как в Венгрии – где Скудерия сама обменяла победу Шарля Леклера на шестое место невынужденным пит-стопом на неработающий «хард», хотя обладала всей информацией об отвратительном качестве сцепления на том составе. Нет, серьезно, «Феррари» почти все время после гонки за это оправдывается.

Как же отреагировали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, когда увидели причины победы Ферстаппена? Конечно, смешками – просили же не материться:)

Удивление Льюиса легко понять: он-то не видел Леклера на треке.