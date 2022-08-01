Напарник жестил с Алонсо в гонке до абсурда, а наутро Фернандо ушел к прямым конкурентам. Эти факты точно связаны

Скрытые трансферные течения в «Ф-1».

1 августа Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» взорвали трансферную бомбу мирового уровня: двукратный чемпион «Формулы-1» с 2023-го заменит Себастьяна Феттеля с многолетней сделкой.

А ведь накануне во время Гран-при Венгрии напарник Алонсо по «Альпин» Эстебан Окон не меньше поражал абсурдной неуступчивостью в битвах с Фернандо – например, на старте №31 так прикрыл именно испанца, что их обоих пролетел Льюис Хэмилтон…

Видите, как Окон старательно перекрывал любую траекторию и тормозил любые попытки напарника ускориться?

Глазами Хэмилтона – еще красивее: словно именно Алонсо был для Эстебана главным соперником уик-энда:

А теперь совместные онборды: француз сразу взял вправо и искал в зеркалах именно испанца – тут же рулил ему наперерез:

Абсурд для напарников не в прямой схватке за подиумы, победы и титулы – даже Хэмилтон и Ферстаппен настолько не жестили в 2021-м.

В середине гонки ситуация повторилась: абсурдно жесткой обороной только выпущенного из боксов Окона от Алонсо воспользовался Даниэль Риккардо – и обогнал обоих в одном повороте.

Выходит интересный поворот: ведь как раз до гонки испанский чемпион делал заявления вроде «Когда две стороны хотят договориться о чем-то и всех все устраивает, встреча может занять не больше десяти минут. Я думаю, что мне потребуется не больше десяти минут, чтобы обо всем договориться – с какой бы командой мы ни общались» и «Рассматриваю все команды со свободными кокпитами»

То есть если Фернандо заключил сделку с «Астон Мартин» до старта заезда, поведение Эстебана обретает смысл. Ведь зеленая команда – прямой конкурент «Альпин» в битве за топ-10 и по реализации плана (теперь, выходит, «Эль Плана»?) к броскам за победами в ближайшие годы, и француз показал неодобрение внезапной сделке с соперниками.

А если Фернандо подписал контракт сразу после гонки, то, кажется, действия Окона просто стали финальным завершающим аккордом, окончательно убедившим Алонсо в сомнительной дружелюбности «Альпин». Иначе зачем тогда объявлять о трансфере следующим же утром перед летним перерывом?

Идеальная эмоциональная месть с обеих сторон!

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency