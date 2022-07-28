«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля по его расставанию с «Ф-1»

Слезы.

28 июля четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель объявил об уходе после завершения сезона. Причем в особом стиле – максимально «по-своему»: специально зарегистрировался в соцсетях (хотя до этого оставался единственным гонщиком вообще без аккаунтов), набрал почти 500 тысяч подписчиков (кстати, теперь их уже 1,5 млн) – и выложил проникновенное видео с обращением.

Черно-белая цветовая гамма, Себ и его откровения – видимо, чемпион хотел, чтобы на его речь, слова и обстоятельства не повлияли даже лучшие и самые умные пиарщики из «Астон Мартин» и «Ф-1». Именно поэтому каждая секунда так ценна и эмоциональна:

А вот текст его обращения полностью:

«Мне бы стоило начать с длинного списка благодарностей людям, с которыми я добился успеха, но я почувствовал, что важнее объяснить причины моего решения.

Я люблю этот спорт. Он был центром моей жизни сколько я себя помню. Но столько же жизни существует и за пределами трека. «Гонщик» никогда не определял мою личность единственным образом. Я верю, что личность – это то, кем мы являемся, и как мы относимся к другим, а не то, что мы делаем.

Кто я? Я – Себастьян, отец трех детей и муж прекрасной женщины. Я любопытный и легко впечатляюсь страстными и умелыми людьми. Я одержим идеальностью. Я терпим и чувствую, что у всех есть равные права на жизнь вне зависимости от внешнего вида, происхождения и того, кого мы любим.

Я люблю природу и ее чудеса. Я упрям и нетерпелив. Я могу быть очень занудным. Я люблю смешить людей. Люблю шоколад и запах свежего хлеба. Любимый цвет – синий. Верю в перемены и прогресс, и каждую мелочь, которая имеет значение. Я оптимист и верю, что люди – хорошие.

Параллельно с гонками я создал семью и мне нравится быть с ними. У меня появились другие интересы за пределами «Формулы-1». Моя страсть к гонкам и «Ф-1» требует проводить много времени без них и отнимает много энергии. Следовать страсти привычным мне путем и способом, который я считаю верным – больше не соответствует моему желанию быть хорошим отцом и мужем.

Энергия, требуемая для объединения с машиной и командой для преследования идеала требует концентрации и полной отдачи. Мои цели сместились с побед в гонках и чемпионатах на то, чтобы видеть, как растут мои дети, как они знакомятся с моими ценностями. На желание помочь им подняться, когда они падают. Слушать их, когда я им нужен, а не вынужденно прощаться. И, самое главное, учиться у них и позволять им вдохновлять меня.

Дети – наше будущее. Я чувствую, что впереди еще многое можно изучить и познать. О жизни и обо мне.

Говоря о будущем, чувствую, мы живем в определяющее время. То, как мы проживем ближайшие годы, определит все наши будущие жизни. В моей страсти есть несколько аспектов, которые со временем пришлись мне не по вкусу. Они могут быть решены в будущем, но требуемая для изменений воля должна вырасти намного больше и должна подталкивать к действиям уже сейчас. Слов недостаточно, и мы не можем позволить себе ждать. Альтернатив нет. Гонка уже началась.

Моя лучшая гонка? Впереди. Я верю в движение вперед. Время – улица с односторонним движением, и я хочу двигаться по ней. Оглядываться назад – только замедляться. Я готов к гонкам на неизвестных трассах и к поиску новых вызовов.

Отметки, оставленные мной на треках, останутся на какое-то время, но дождь все равно их смоет. На их месте появятся новые. Завтра принадлежит тому, что оформляется сегодня. Следующий поворот в хороших руках, и новое поколение уже поворачивает. Я верю, что впереди еще есть гонка, которую нужно выиграть. Прощайте, и спасибо за то, что позволили разделить с вами трассу. Я насладился каждой секундой».

Через пару часов он вышел к журналистам и с улыбкой признался: он думал об уходе еще с 2018-го:

«Такое решение всегда трудно принять. Эту жизнь я знаю, с самого детства. Она дает много уверенности в смысле: когда сезон начинается, когда – заканчивается, когда следующие гонки… Есть определенная рутина, но каждая гонка – иная, всегда другие вызовы, и так далее.

Но так же верно и то, с таким опытом и годами за плечами продолжать не так сложно. Но я считаю, что работать в «Ф-1» нужно на 100%. И я знаю, сколько я могу посвятить и дать команде и спорту, чтобы достичь желаемого. И это требует очень много времени. И это время неоткуда взять, кроме как у себя.

Но я рос, все росло вокруг меня, мои дети росли – без меня, какие-то интересы росли, и я в итоге я достиг точки, когда начал чувствовать некоторые сомнения насчет следующего года.

Правда в том, что процесс длился несколько лет. Окончательное решение я принял вчера, тогда же и сказал команде. Остаться – это не просто гонка, еще пара гонок, это намного больше.

Немного странно сейчас смотреть в неизвестность. Я немного боюсь грядущего. Но я готов, я же принял решение. Взволнован – что же за поворотом?

Все сообщения от коллег – очевидно, это очень мило. Я разделяю их уважение. Сперва ты влетаешь [в «Ф-1»] и бьешься за свое место, а потом осознаешь: гонка немного длиннее, чем просто число кругов на доске. Хорошо дойти до момента, когда ты голоден как всегда до соревнований, но способен уважать тех, кто победил тебя. Приятно, что у нас с Льюисом Хэмилтоном было столько гонок, столько сражений, и что мы становились все ближе и ближе за его пределами. Да, многие хорошие вещи останутся. Можно сказать, некоторые аспекты просто отключатся – например, гонки и адреналин от машин – но дружба останется, люди останутся. Воспоминания останутся. Так много можно вынести. Но впереди еще много – интересно, что дальше».

«Счастлив как никогда! – уточнил Себ для Sky Sports F1. – Когда принял решение? Думал весь последний год. Это не такой вопрос, который ты задаешь себе и сразу отвечаешь. Это определяющее жизнь решение. Но любой спортсмен бывает на таком месте – из-за травмы или по внешним причинам. В какой-то момент все встречаемся с этой точкой. Я ощутил, что для меня сейчас она – правильная. Я не чувствую себя старым или физически недостаточно мощным».

Не я плачу, ты плачешь!

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Clive Rose