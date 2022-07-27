Истории о Хэмилтоне-человеке – от авторов сайта «Ф-1»: учил французский ради общения с механиками, записал видео для незнакомого больного

На Гран-при Франции Льюис Хэмилтон вошел в элитный клуб пилотов с 300 этапами «Формулы-1» в карьере – до него до такой отметки добирались только пятеро легенд вроде Шумахера, Алонсо, Баттона, Райкконена и Баррикелло.

Чем же семикратный чемпион запомнился рассказывавшим о его восхождении все эти годы людям? Медиакомада «Формулы-1» устроила внутренний опрос и выкатила главные воспоминания работников о Хэмилтоне – включая пару замечательных рассказов о его человеческой стороне.

Лоуренс Барретто, корреспондент и ведущий сайта «Формулы-1» и F1TV

Впервые я познакомился с Льюисом в 2006 году в Венгрии – когда его развернуло в квалификации GP2, и в гонке он должен был стартовать последним. Учитывая обстоятельства, он вполне мог отменить интервью, но не сделал этого.

И когда мы просто уселись на верхушки шкафов на задворках боксов команды «АРТ», особенно меня поразило то, насколько глубоким был его самоанализ, и насколько строго он сам себя оценивал. Даже когда он смог отыграться и прорвался на второе место в спринте, он все равно был недоволен собой из-за того, что не сумел победить. И он по сей день поддерживает в себе это неуемное стремление к совершенству – и именно это делает его величайшим пилотом в истории «Формулы-1».

Крис Медланд, специальный корреспондент (ведущий прямых эфиров на F1TV до и после Гран-при)

Для меня выделяется Гран-при Великобритании 2008 года: это была первая гонка, на которой я работал, и там мне посчастливилось наблюдать за всем, находясь сверху прямо на стартовой прямой. Погода была просто ужасная, а Льюис находился под колоссальным давлением, ведь на тот момент казалось, что он начал спотыкаться на пути за титулом.

Уже тогда начали ходить разговоры о риске не реализовать этот огромный потенциал, о напряженных отношениях с отцом, но даже в таких условиях Льюис продемонстрировал одно из величайших выступлений. И он сделал это в столь юном возрасте, оказавшись под столь колоссальным грузом ожиданий, все это уже выделяло его как действительно особенного гонщика. И было очень трогательно наблюдать за его объятиями с отцом после гонки – и вы все могли видеть, как важно для них был заткнуть рот всем критикам.

Дэвид Тремейн, Зал Славы журналистов «Формулы-1»

Один наш маленький друг из Дубая тяжело заболел. Потом наш общий друг спросил, могу ли я раздобыть для него сообщение от пилота «Формулы-1». Дело было в Бахрейне, я обратился к Сьюзи Вольфф, а она сказала, что еще попросит об этом Льюиса. Я сказал, что не стоит обращаться к гонщику по ходу крайне загруженного гоночного уик-энда. Однако затем мне сообщили, что Льюис готов помочь и готов в этом участвовать. Мы просто записали все на мой телефон. И Льюис был великолепен.

Его доброта очень поддержала Киану. Через месяц он скончался. Еще через месяц Сьюзи рассказала, что Льюис случайно подслушал, как она рассказывала об этом Тото, и как он сразу же вызвался помочь. Помимо того, что Льюис является великолепным гонщиком, он еще и замечательный, благородный человек, умеющий сочувствовать.

Розанна Теннант, ведущая F1TV

В преддверии Гран-при Великобритании 2017 года Льюис оказался под огнем критики за то, что не посетил шоу «Формулы-1» F1 Live в Лондоне. Многие восприняли это как оскорбление в адрес его болельщиков. Почему вместо посещения мероприятия он предпочел отправиться отдыхать с друзьями в Грецию? Разве он не должен отплатить фанатам за поддержку? И вообще, разве он не должен усиленно готовиться к домашнему Гран-при?

В итоге стало ясно, что именно это Льюис и делал, но только по-своему. В сражении за чемпионский титул с Себастьяном Феттелем он делал именно то, что помогало именно ему. И, конечно же, в тот уик-энд он доказал всем их неправоту, выиграв свой пятый в карьере «Большой шлем», дав британским болельщикам именно то, чего они и жаждали.

За время в паддоке «Формулы-1» я усвоила одну вещь: Льюис Хэмилтон никогда не поступает так же, как и все остальные, и именно это делает его действительно выдающимся и невероятно талантливым и на трассе, за ее пределами.

Грег Стюарт, главный редактор сайта «Формулы-1»

Я немного отойду и от остальных и выкачу Гран-при Бразилии 2016. Да, это «гонка Макса Ферстаппена», и я не стану отрицать, что, как и все остальные, был просто очарован спортивной наглостью юного голландца в условиях, где абсолютно все промокли до нитки. Но в тот день, как мне кажется, мы стали свидетелями одного из величайших, но забытых выступлений Льюиса Хэмилтона.

Не будем забывать, что в то время как Макс все-таки допустил ошибку – после чего поймал мащину очень изящным и непринужденным движением руля. Льюис вообще ни разу не ошибся на протяжении всего заезда. В то время, как его напарник Нико Росберг был отброшен назад и был вынужден сражаться с преуспевшим Ферстаппеном.

Удивительным образом именно эта победа стала для Льюиса первой на Гран-при Бразилии. И при этом та победа имела особое значение, поскольку перенесла титульный поединок на Гран-при Абу-Даби.

Надим Барт-Уильямс, младший штатный автор сайта «Формулы-1»

Одна из причин, по которой мы любим «Формулу-1» – это то, что у вас всегда будет шанс стать свидетелем поистине великого момента. Например, так я увидел круг, который принес Льюису Хэмилтону поул на Гран-при Сингапура 2018 года, круг один на миллион.

Я бесчисленное количество раз пересматривал повтор этого круга и каждый раз в благоговении поражался, как Льюис вытаскивал каждую 0,001 секунды на трассе «Марина Бэй». Хэмилтон всегда напоминает нам, что идеального круга не существует, но из всех невероятных 103 поулов Льюиса тот круг был настолько близок к совершенству, насколько это вообще возможно.

Уилл Бакстон, журналист и ведущий трансляций F1TV

Льюис всего пару недель выступал в GP2, когда связался со мной через MySpace (да, я настолько старый) (MySpace – одна из первых соцсетей, начала действовать в 2003 году) и попросил об услуге. На какой-то гонке – или это было на тестах, я уже точно и не помню, – мы как-то разговорились и я рассказал Льюису, что выучил французский, используя учебные диски Майкла Томаса. И он спросил, могу ли я одолжить ему эти диски, поскольку он хотел как можно лучше интегрироваться в работу французской команды «АРТ» – вместе с которой он в итоге выиграл титул и заполучил место в «Формуле-1».

И уже тогда этот случай стал наглядным примером того, на что готов пойти Льюис в поисках дополнительных возможностей и преимущества. Он всегда стремился учиться, совершенствоваться, делать все возможное. Льюис всегда считался невероятно талантливым гонщиком от природы, и все равно такие вещи – свидетельства того, какой объем работы он проделывал дополнительно, просто скрытно от публики.

Самарт Каналь, штатный автор сайта «Ф-1»

Во мирового карантина в условиях пандемии коронавируса, Льюис Хэмилтон дал что-то вроде повод для оптимизма и надежды, резво обернув слова в дело, когда мир оплакивал гибель Джорджа Флойда, а многие люди не могли или не хотели действовать.

И при этом чемпиону удалось не сбиться с пути. Взять Гран-при Сан-Паулу 2021 года, в котором Хэмилтона дисквалифицировали по итогам квалификации: он воплотил в реальность слова Майи Анджелу (Still I Rise – «Все равно поднимусь», девиз Льюиса) с его черного шлема, прорвавшись с самого конца стартовой решетки до пятой позиции в спринте. «Ничего еще не закончено», – пообещал он.

Победа после прорыва с десятой позиции на следующий день увенчала одно из самых впечатляющий и вдохновляющих выступлений в истории «Формулы-1».

Источник – официальный сайт «Формулы-1»

Фото: Gettyimages.ru/Formula 1/Formula Motorsport Limited, Adam Pretty, Clive Mason, Mark Thompson, Buda Mendes