До Хэмилтона 300 Гран-при «Ф-1» проезжали только пятеро: Баррикелло, Шумахер, Алонсо, Баттон и Райкконен. И никто не побеждал после

Льюис будет первым?

Гран-при Франции стал 300-м в карьере Льюиса Хэмилтона – английский рыцарь стал всего шестым в истории «Формулы-1», кому покорилась эта отметка. И в ближайшее время из конкурентов повторить аналогичное достижение способен лишь Себастьян Феттель (отстает от Льюиса на 11 Гран-при). Серхио Перес и Даниэль Риккардо предстоит проехать еще 75 и 78 этапов соответственно.

Кто же перешагивал 300 Гран-при до Хэмилтона? Всего пять спортсменов: Кими Райкконен (350), Фернандо Алонсо (346 и продолжает), Рубенс Баррикелло (323), Михаэль Шумахер (307) и Дженсон Баттон (306).

Как их успехи за 300 этапов сопоставляются с путем Хэмилтона?

Занятно, но после 300-й гонки члены клуба долгожителей почти не демонстрировали высоких результатов: никто не побеждал и не брал поулы, да и с подиумами напряг – всего 1 на всех, и то благодаря недавнему третьему месту Фернандо Алонсо на Гран-при Катара в 2021-м. Без него и здесь были бы нули.

Причина – в карьерной ситуации каждого: обычно даже звезды прошлого завершали карьеры в середняках (как Баррикелло в «Уильямсе» или Райкконен в «Альфа Ромео») или помогали со строительством заводских команд на будущее (как Шумахер в «Мерседесе», Алонсо и Баттон в «Макларене» и Алонсо сейчас в «Альпин»). Также работает и фактор личной формы – только Фернандо сохранил кондиции «как в лучшие годы» (по его же признанию).

«В прошлом гонщики возвращались, Кими и Михаэль, и они, возможно, оказались… У всех нас было ощущение, что они уже не те, что прежде. Я не хотел, чтобы подобное случилось со мной. Полагаю, я более или менее достиг цели. Я тот же, что раньше, и для меня это важно», – признавался испанец.

У Хэмилтона ситуация лучше: он тоже удерживает личный топовый уровень, а «Мерседес» сейчас хоть и не фаворит, но намного сильнее любого середняка. В 2022-м Льюис поднялся на подиум 4 раза – и, похоже, у него есть все шансы переписать рекорды успешности для тех, кому «за 300».

Контракт семикратного действует до конца 2023-го, а это еще от 30 до 33 Гран-при (в зависимости от календаря на следующий сезон). По возрасту Льюис запросто может гонять и в 2024-м, и в 2025-м – а шеф «Мерседеса» Тото Вольфф вообще смотрит даже шире:

«Несколько недель назад мы говорили о том, как долго продлится сотрудничество, и сроки, которые обсуждались – где-то пять-десять лет. Так что, полагаю, мы можем дойти до 400 гонок. Если ходят разговоры о том, что нужно взять восьмой [титул], то почему бы не выиграть десять?»

Реакция Льюиса – кайф:

«Это большое число! – ответил Хэмилтон на слова Тото. – Во-первых, я просто благодарен за то, что дошел до нынешней отметки. Но я чувствую себя свежим, чувствую серьезный запас сил. Я получаю удовольствие от гонок и очень горжусь работать с этими невероятными людьми. Я наслаждаюсь работой в «Ф-1» как никогда.

Я бы сказал, что хочу снова побеждать, разумеется, и для этого нужно время. Уверен, в какой-то момент мы сядем и поговорим о будущем. Мне всегда хочется развиваться с нашей командой. Не только проводить гонки, но и работать вне трассы. Мы с «Мерседесом» можем достичь большего и сделаем это».

Ждем новых рекордов?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan