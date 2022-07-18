«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

Несовпадение пилотажных стилей иногда вредит и лидерам «Ф-1».

Перед Гран-при Австрии Серхио Перес взорвал медиапространство «Ф-1» редким и честным внезапным признанием: из-за апгрейдов болид «Ред Булл» подходит ему все меньше и меньше.

«С развитием болида я стал чувствовать себя не так комфортно, как чувствовал в начале сезона, скажем так, – рассказал №11. – Можно сказать, ситуация начала уплывать от меня в сравнении с тем, насколько комфортно я чувствовал себя за рулем болида в начале сезона. При этом нужно сказать, что эти ощущения я испытываю только на протяжении двух гонок (последних на момент перед Гран-при Австрии – Sports.ru)».

А ведь на домашний этап «Ред Булл» Перес приехал вторым в общем зачете с отставанием в 34 балла от напарника – по уверениям шефа команды Кристиана Хорнера, в такой ситуации им теоретически позволялось бороться на трассе . А до момента появления «ощущений дискомфорта» – то есть после Гран-при Азербайджана – Чеко и вовсе проигрывал Максу только 21 балл и математически оставался главным конкурентом в борьбе за титул.

В Австрии же Перес сошел и свалился на третью позицию общего зачета – теперь отставание от Макса составляет 57 баллов. Неудивительно, что фанаты выстроили множество теорий намеренного слива мексиканца, чтобы тот вернулся к роли покорного №2 и не мешал Ферстаппену идти за вторым чемпионским болтом.

Пришлось отвечать на неудобные вопросы, почему развитие машины направили по желаниям Макса – главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн объяснил The Race, откуда взялся вектор развития RB18.

Оказывается, с Гран-при Канады «Ред Булл» начал активно дорабатывать и усилять переднюю ось. А изначально болид тяготел к недостаточной поворачиваемости, особенно в медленных поворотах – общая характеристика всех машин нового поколения.

А Макс Ферстаппен больше предпочитает более «острый» стиль поведения болида: когда он агрессивнее входит в повороты И это направление также позволяет в перспективе лучше раскрывать потенциал машины – поэтому выбор направления не стал сознательным решением отхода от близкой Пересу концепции, а стремлением ускорить RB18 в принципе.

Более «острая» в управлении и «подвижная» машина при условии сохранения контроля над задней осью будет быстрее проходить повороты и быстрее на выходе из них, чем машина с недостаточной поворачиваемостью. Но да, при условии, что и пилот будет работать активнее и достигнет требуемого угла поворота машины.

Способность Ферстаппена выжимать максимум из болида с такими характеристиками – в то время как у многих пилотов могут возникать проблемы в данной области, – как раз и является одной из многочисленных сильных сторон Макса.

У Переса же другая сильная сторона – огромные природные способности к поиску необходимого уровня нажатия педали газа на апексе и выходе каждого поворота. Потому он легче других справляется с тем же уровнем недостаточной поворачиваемости, но при избыточной его фишка просто теряет силу: с газом трудно играть, когда машина реагирует на нажатия «острее».

«Мы не предпринимали целенаправленных шагов, чтобы специально сделать болид менее привлекательным для Чеко, – рассказал Монахэн. – Выжать из машины больше скорости в принципе не так просто.

В условиях сильно ограниченной свободы регламента вы всегда будете использовать любой известный способ сделать машину быстрее – разумеется, если выполнить это возможно с учетом ограничений расходов.

Вы проводите исследование и оцениваете ситуацию, понимая, что именно требуется для реализации на практике. И если вам кажется, что после установки всех обновлений на машину она стала быстрее, и вы доверяете своим данным – обычно вы сохраняете все эти новинки.

Опять же, вполне возможно, после установки всех обновлений Максу было легче к ним адаптироваться. Возможно, его базовый вариант настроек просто лучше подходит апгрейдам по сравнению с установками Чеко.

При этом нельзя сказать, что параметры машины становятся полностью фиксированными и что Чеко не сможет в дальнейшем пересмотреть ситуацию, перебрать свой вариант настроек и найти вариант, который понравится ему больше. Да и с нашей стороны было бы просто глупо не попытаться помочь Чеко извлечь из новинок что-то большее.

У команды и связки гоночного инженера с пилотом должны быть способы улучшить настройки, ведь в конечном счете принесет пользу всей команде.

Мы боремся за титулы и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Нам нужно, чтобы обе машины «Ред Булл» были впереди «Феррари» и «Мерседеса». И мы сделаем для этого все возможное».

На последних этапах Перес как раз и работал над поиском нового набора настроек, но пока у него с трудом получается соответствовать скорости Ферстаппена.

И хотя «Ред Булл» вполне устраивает переход Переса в статус второго пилота, в конечном счете любой команде в первую очередь выгодно улучшение болида в принципе, – даже если новые условия подойдут только одному пилоту. Уже потом обычно команда ищет способы смягчить проблему на второй стороне стороне боксов – и прежде всего как раз через поиск более подходящих настроек.

«Думаю, найти какой-то более подходящий ему набор – вполне в наших силах. Баланс в расстановке сил между гонщиками по ходу сезона всегда менялся и будет меняться. И как вы можете видеть, в этом году Чеко удается обходить Макса в квалификациях – напарникам Ферстаппена такого очень давно не удавалось.

Макс не собирается почивать на лаврах – этого не собирается делать ни Чеко, ни вся наша команда. Да, наши пилоты соперничают друг с другом, внутри команды идет гонка, но нужно помнить и о том, что оба наших пилота на самом деле выступают за одну команду, и что боремся мы против других команд. Которые будут рады видеть нас позади.

Так что мы ведем борьбы на многих фронтах, хотя один из них я бы не расценивал как состязание. В большей степени это является задачей команды – управлять ситуацией в соперничестве своих пилотов и обеспечивать им наилучшую поддержку».

Источник: The Race

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; REUTERS/Leonhard Foeger, Florion Goga, Andrew Boyers