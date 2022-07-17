Ливень превратил полдюжины лучших гоночных электроболидов в груду обломков – они все за минуту уплыли в стену

Невиданный финал «Формулы Е» в Нью-Йорке.

Главная гоночная электросерия мира «Формула Е» обычно не ездит под дождем – из-за безопасности (мало ли сбой в двигателях или аккумуляторах) и конструкции шасси. Прежде всего – из-за логики генерирования прижимной силы: у нынешнего поколения болидов нет заднего антикрыла и очень ограниченное переднее, потому машину на треке удерживает прежде всего сцепление покрышек и выдувной эффект из-под днища – и оба пропадают, если на трассу обильно проливается вода.

Потому обычно гонки «Формулы Е» останавливаются под дождем. Но погода не всегда полностью предсказуема – временами можно не успеть.

Как на недавнем Электропри Нью-Йорка – погода сменилась буквально за 10 минут, ливень пошел слишком сильно, с красными флагами немного затянули, и в итоге десяток буквально уплыл в стены:

Немного кадров с бортовых камер и последствия:

Вот как это зрелище выглядело с трибун:

«Слишком много аквапланирования, даже на прямых оно было. Я сказал по радио, что управлять невозможно и это небезопасно, – рассказал об ощущениях перед крэшем чемпион «Формулы Е» Лукас ди Грасси. – Реакция ФИА последовала немного поздно.

Как же хорошо, что эти машины невероятно безопасны, ведь это была самая жесткая авария за всю мою карьеру в «Формуле Е». Машина уничтожена».

«Как только я нажал на педаль зарядки аккумулятора, наткнулся на стену воды, поплыл и заблокировал колеса – тормоза сделали все только хуже, – признался Ник Кэссиди о моменте перед аварией. – Я оказался пассажиром. Все произошло очень быстро, и я такой «вот дерьмо, мы все».

А затем через секунду в меня кто-то ударил – это оказался Лукас. Затем влетел Стоффель [Вандорн] – и снова огромный крэш. И я сижу и думаю: «кто же следующий полетит в меня?».

«Я потерял машину за 300 метров до поворота даже без касания тормозов, – признался Вандорн. – Поплыл и сперва ударил в стену справа, а затем поскользил в Ника и Лукаса.

Отстой, когда такое происходит в плохих условиях, и ты просто ничего не можешь. Внезапная стена воды».

«Было страшно. Я сразу побежал узнать, все ли с ребятами нормально», – рассказал Антониу Феликс да Кошта.

Кстати, формальный победитель тоже закончил гонку в стене – поздравляем Ника Кэссиди! Первое место засчитали именно ему, потому что по правилам красного флага протокол отматывают на круг. Не повезло здесь Роберту Фряйнсу, лидировавшему на момент остановки.

Фото: REUTERS/Vincent Carchietta