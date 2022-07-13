Команда отобрала у Алонсо место в топ-5 – недокрутила колесо на пит-стопе. А Фернандо хитро скрыл фэйл от судей и все равно прорвался в очки

Гений!

Фернандо Алонсо финишировал 10-м на Гран-при Австрии после старта с последнего ряда – отобрал последний зачетный балл у Валттери Боттаса на финальных кругах. И это после отказа мотора в спринте – там двукратный чемпион «Формулы-1» даже не смог стартовать!

Но данные с официального канала F1 TV – ведущего гоночного аналитика и бывшего пилота «Рено» Джолиона Палмера – показали: вообще-то темпа Фернандо хватало даже на место в топ-5 – впереди напарника Эстебана Окона. Если бы не заехал на второй пит-стоп в режиме виртуального сэйфти-кара.

(Таблица отрывов от лидера – реальная скорость машины №14 оказалась такой, что при экстраполяции ровно тех же данных к отрыву испанца на момент первой остановки он выходит ровно перед Оконом на финише).

Что же случилось? Почему Алонсо в итоге так низко? Его подвела команда – недокрутила колесо на пит-стопе:

Причем чемпион даже скрыл фэйл от судей – чтобы не получить штраф за небезопасный выпуск!

Потому что по радио не жаловался на колесо, а говорил только: «Снова в боксы, снова в боксы, проверьте передние шины».

Палмер же уточнил: на записях с бортовой камеры четко видно, как Алонсо смотрит на левое колесо и едет ровно с нужной скоростью, чтобы оно не отвалилось совсем.

Испанец не сдал команду даже в послегоночном интервью:

«Зачем мы провели третий пит-стоп? Чтобы повеселиться и сделать еще пару обгонов (шутка)! Мы провели пит-стоп в режиме виртуального сейфти-кара и были на пути к тому, чтобы финишировать шестыми. Может быть, я сумел бы финишировать прямо позади Эстебана. Особенно учитывая старт с последней позиции. Но после первого сектора я почувствовал сильнейшие вибрации шин, поэтому мы решили провести еще один пит-стоп. Я вернулся на трассу 14-м, за 9 кругов до финиша, и в итоге сумел прорваться на 10-е место.

В каком-то смысле я очень рад и приободрен скоростью нашей машины сегодня, ведь сегодня по скорости мы были намного быстрее машин тех команд, с которыми обычно боремся в гонках. Это очень хороший знак.

Мне кажется, что в этом году я выступаю на самом высоком уровне с точки зрения пилотажа – в том числе благодаря богатому опыту. Не знаю, может на том же уровне, что и в 2012 году. И при этом я набрал всего около 20 очков. Поверить не могу.

Если посчитать все сходы и все случаи невезения, то в этом сезоне я потерял уже очков 70, ну или 60 точно. Хотя я правда горжусь тем, как работаю в этом году, на каком уровне выступаю, стараюсь помогать команде. Если мы не будем набирать очки вот по таким причинам, то конечно я буду расстраиваться. Но далеко не так сильно, как если бы мы теряли очки из-за моих ошибок».

«Не знаем точных причин вибраций, – поддержал легенду глава команды Отмар Сафнауэр сразу после финиша. – Но мы заехали в боксы и поставили другой комплект. Возможно, дело в дисбалансе машины из-за веса. Само колесо было прикручено крепко, тут не может быть сомнений. Мы пользуемся техникой, одобренной ФИА».

Правда, судьи все равно заметили – и расследовали внеплановый пит-стоп. Тем не менее, испанца наказывать не стали: сочли действия Алонсо и «Альпин» корректными с учетом ситуации, вопросов безопасности и регламента.