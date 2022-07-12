Алонсо дерзко вытолкнули на траву при обгоне. Фернандо пригрозил обидчику пальцем из машины – тут же довел атаку до победы

Не злите чемпиона.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо настолько крут, что может обгонять молодежь и поучать ее в одном повороте. Одной рукой!

Доказательство – на 35-м круге Гран-при Австрии: когда юниор «Ред Булл» Юки Цунода вытолкнул испанца на траву двумя колесами во время обороны, №14 продолжил маневр и тут же послал японцу ответный привет:

И обгон, конечно, довел до конца – сразу же, в том же повороте:

Ну какой же мастер!

Фото: formula1.com