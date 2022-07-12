Гонщик «Ф-1» разозлился на болид за виляние в повороте – и показал средний палец приборной панели

Спасибо камере в шлеме.

До начала передачи радиопереговоров в прямой эфир телетрансляций мы и не представляли, сколько же пилоты «Формулы-1» жалуются, ноют, возмущаются и эмоционируют во время гонок. Но, кажется, до 2022-го мы не видели и половины реальной картины – а теперь, благодаря внедрению мини-камеры в шлем с ракурсом «глазами пилота» мы получили настоящего вечного шпиона в кокпитах. Он без сна и отдыха передает все живые эмоции!

Например, смотрите, как Ландо Норрис ответил своему «Макларену» на нервное поведение в выходе одного из поворотов:

Вторая версия – реакция на штраф: потому что за несколько поворотов до момента Ландо сообщили по радио о прибавке 5 секунд к его времени за многочисленные срезки трека. Хотя именно на этом Гран-при судейство выездов за пределы трассы вызвало максимальное количество вопросов, а после финиша Чжоу из «Альфа Ромео» даже выяснил, что его наказали ошибочно.