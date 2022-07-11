Шумахер наконец поехал: отбивался от Хэмилтона на «Хаасе» без обновлений, ворвался в топ-6, сорвал титул «гонщика дня»

Закрыл слухи о возможном увольнении.

Давайте порадуемся за Мика Шумахера: сын Михаэля, кажется, наконец оттолкнулся ото дна, поймал верный баланс между риском при агрессивных атаках трасс и соперников и опасностью аварий и показал, что достоин места в «Ф-1». На Гран-при Австрии он приехал шестым (на «Хаасе», редко поднимавшемся выше 15-й позиции в прошлом году), рубился с чемпионами Хэмилтоном и Алонсо и взял восходящую траекторию.

Вспомните прошлый год – Мик запомнился прежде всего боданиями с Никитой Мазепиным и первым местом в гонке крэшеров:

2022-й начинался по тому же маршруту: пока Кевин Магнуссен набирал очки, Шумахер разбил болиды всмятку в Джидде и Монако (ремонт стоил по миллиону долларов каждый), столкнулся с Феттелем в Майами и разворачивался из-за перебора с агрессией в Имоле.

Но к середине – 10-му Гран-при в Великобритании – наконец освоился: сперва зарубился с Ферстаппеном колесо в колесо за седьмую позицию.

А в Австрии красиво и технично оппонировал Хэмилтону в спринте. Вот все лучшие моменты за 10 кругов сражения с семикратным чемпионом мира.

Особенно хорош эпизод на 19-м круге: Мик не просто умно разместил машину на траектории, но еще и слегка отложил нажатие на газ на апексе, чтобы Хэмилтон не получил преимущества на прямой из-за более раннего разгона (для которого Льюис перекрещивал траектории – выбирал повыгоднее).

Сработало – семикратный чемпион просто уперся в «Хаас», сбросил и потерял импульс для атаки:

Сильнейший маневр – лучшая демонстрация: Шумахер и правда способен мастерски просчитывать ходы и последствия, как в шахматах. В нынешнем пелотоне далеко не все пилоты могут так же: к примеру, Пьер Гасли или Эстебан Окон крайне быстры на одном круге и хорошо защищаются или атакуют в моменте, но не используют опцию стратегического предвидения.

Но после финиша Мик не смог скрыть разочарования – ведь напарник ему не слишком помог, хотя ехал прямо впереди.

«Интересно было сражаться с Льюисом, однако борьба изначально не должна была происходить. Я ехал достаточно существенно быстрее Кевина, так что… Нас должны были поменять местами? Да. Я говорил по радио? Да. Команда отказала? Да. И мне еще предстоит понять причину.

Я считаю, что мой темп оказался выше, и я должен был ехать впереди. Посмотрим и постараемся понять, почему мы не разменяли позиции. Мне казалось, что я мог бы атаковать Эстебана. В каком-то смысле я спасал его (Магнуссена) задницу от Льюиса. Я надеялся, что он отступит, но этого не произошло, и я оказался в уязвимом положении из-за DRS [Хэмилтона]».

«Мик мог сдерживать Льюиса. Выглядело так, словно для Льюис оказывалось стабильно невозможно его обогнать, когда у Мика было право на DRS. Но когда он потерял такое право, то его обогнали из-за этого. Команда попросила меня замедлиться, чтобы вернуть Мику DRS, но его обогнали буквально на следующем круге после этого. Так что дело не в том, что я не хотел помочь, просто все вышло немного хаотично.

Я не слышу радио Мика. Но это отличный день для команды, мы заработали очки и в гонке стартуем седьмым и девятым. Невозможно быть разочарованным таким итогом», – ответил Кевин прессе на прямой вопрос о пропуске.

«Нет, просьба Мика не сработала, потому что он не был быстрее, – отрезал после спринта шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Очевидно, ты всегда чуть быстрее из-за DRS. Мы говорили об этом до гонки – я объяснял им: ты можешь ощутить, что ты быстрее, когда в этом 0,9-секундном окне из-за эффекта DRS, но это не делает тебя реально быстрее.

Мы очень внимательно следили, был ли он реально быстрее или нет. У нас есть человек, измеряющий темпы в повороте на постоянной основе, мы следим за всем, и мы все сделали полностбю правильно, потому что в противном случае обе машины остались без очков или максимум с одним баллом».

В гонке: 6-е место, гонщик дня, обгоны Хэмилтона, Алонсо, Риккардо, Норриса и Магнуссена

Видимо, слова Штайнера еще сильнее раззадорили Мика – и в гонке он выступил очень мощно: приехал шестым, обогнал напарника, звезд «Макларена» и двух чемпионов мира.

Вот, например, как расправился с Хэмилтоном:

Правда, 10 кругов спустя Льюис на пути к подиуму забрал позицию назад, но все же!

А вот как Мик разделался с напарником:

Кто теперь рискнет засомневаться в перспективах сына Михаэля в «Ф-1»? Фанаты, например, даже выбрали его гонщиком дня – именно его, а не Леклера, трижды опередившего Ферстаппена в сражении за победу и бившегося с западавшей педалью газа последние пять кругов.

Это успех.

«Хаас» не обновляли с первого Гран-при сезона

Результаты Мика, Кевина и команды в Австрии позволили довести лицевой счет в Кубке конструкторов до 34 баллов (12 – у Шумахера, 22 – у Магнуссена) и выйти на 7 место – уже третий результат в истории «Хааса».

А ведь VF-22 – единственный в пелотоне без крупных апгрейдов: их отложили до Гран-при Франции (запланирован на 24 июля). И сейчас бело-красный болид – примерно тот же, как и на старте сезона (когда Магнуссен тоже обгонял «Мерседесы» и внезапно влетел в топ-5).

«У нас хорошая машина – по сравнению с началом года она стала даже быстрее, – удивлялся Кевин. – Нам просто не везет. Если честно, для меня стало сюрпризом, почему мы по-прежнему быстры Но это очень здорово».

Изначально улучшения планировали на Гран-при Великобритании, но затем отложили, а на традиционном тестовом полигоне «Ф-1» (куда все команды привезли что-то крупное или очень крупное) в Барселоне «Хаас» ограничился только совершенно новым набором настроек подвески, баланса и дорожного просвета. Да, вообще без новых деталей – тем не менее, белая машина все равно ускорилась чуть ли не больше всех остальных: Магнуссен и Шумахер пробились в топ-10 квалификации. Штайнер даже шутил: «Представьте, если бы мы что-то привезли – взяли бы поул!».

Но в реальности «Хаас» просто последовательно воплощает в жизнь анонсированную еще в начале года стратегию – сперва разобраться до конца с окном возможностей наличной техники, а затем уже что-то дорабатывать.

«Я всегда говорил, что нам сперва надо отыскать идеальный баланс. В Барселону привозят апгрейды только потому, что все знают трек, а я такой: «окей, мы тоже его знаем, значит, это будет лучший способ понять, где пределы нашей машины».

На предыдущих треках вроде Майами или Джидды невозможно получить достаточно данных, ведь эти треки новые для всех. А здесь можно углубиться в поиск возможностей болида – этим мы и занялись. А если бы установили улучшения, то не поняли их и, может, даже поехали бы медленнее вместо ускорения. Потому мы использовали шанс, чтобы выжать лучшее из машины, так что на следующих гонках, надеемся, сможем удержать базовую линию и затем внедрить апгрейды.

Мы знали: в нашей машине скрыто больше, и надеялись потому удержать уровень в следующих гонках. Может, мы не всегда будем так же быстры, но смогли добиться прогресса и без апгрейдов», – заключил тогда после этапа в Испании Гюнтер.

И его воззрения на обновления пришли не на пустом месте: в 2019-м «Хаас» прославился именно тем, что после каждой волны обновлений Грожан с Магнуссеном ехали все медленнее, а ускорились лишь после того, как по требованию Ромена болид откатили до состояния «начало сезона». Тогда-то Штайнер и перешел на философию «новинки переоценивают» вместе со стремлением сперва добиться полного понимания работы каждого винтика в болиде.

Судя по нынешним результатам Кевина и Мика, план работает: «Хаас» просто перешел на идею максимальной оптимизации темпа вокруг скорости на прямых (благодаря преимуществу мотора «Феррари») – да, пилотам страшно, что силовая установка взорвется, но зато есть обгоны и финиши в топ-10.

Шумахера больше не планируют высадить

Буквально месяц назад профильная пресса просто кипела от разочарования младшим Шумахером: например, один из самых осведомленных журналистов паддока Джо Сейвард даже инсайдил о потенциальной замене немца на другого пилота «Феррари» Антонио Джовинацци в 2023-м, и якобы только протекция Скудерии помешала «Хаасу» уволить парня еще в начале июня.

Чего там, даже Никита Мазепин сказал саркастичное: «В случае с Миком результаты говорят сами за себя. Мне больше нечего добавить».

Однако уже после успеха в Великобритании тренд развернулся: немецкий Motorsport-Total написал, что у «Хааса» на самом деле нет альтернатив, и теперь с прогрессом младшего Шумахера он почти без сомнений останется и в 2023-м.

А после шоу в Австрии сомнений больше нет.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Bryn Lennon ; formula1.com