Топовый мотогонщик улетел пьяным в канаву на машине. После дискотеки до 3 утра в честь победы на Гран-при

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя заработал дурную славу после победы на Гран-при Нидерландов: отмечал на Ибице в компании друзей и в ту же ночь загремел в заголовки испанских газет.

Ночью 5 июля мотогонщик попал в аварию – съехал в канаву у дороги:

Прибывшая полиция обнаружила трехкратное превышение допустимого уровня алкоголя в крови: вместо законных в Испании 0,25 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха тест показал наличие 0,87 мг/л в организме Франческо.

«Дукати» подтвердила сообщения в испанских СМИ.

Франческо тоже не стал отпираться и рассказал в соцсетях, что это было: «Я был со своими друзьями на Ибице на вечеринке во время перерыва MotoGP. Мы праздновали и выпивали вместе в честь моей победы на Гран-при Нидерландов. Когда мы покинули тусовку в 3 утра и заехали на кольцевое пересечение, я вылетел в кювет передними колесами, не задев другие авто и людей. Однако тест на алкоголь, взятый полицией, показал, что уровень алкоголя в крови был выше допустимого испанскими законами значения.

Я извиняюсь за то, что произошло; я практически не пьющий и это было серьезной беспечностью, которую нельзя было допускать. Я извиняюсь перед каждым, заверяю, что усвоил урок. Никогда не садитесь за руль после алкоголя. Спасибо», – рассказал гонщик в официальном извинении.

Последствия могут быть серьезными: по статье 379.2 Уголовного кодекса Испании, превышение отметки в 0,60 мг/л считается уголовным преступлением – кроме штрафа в тысячу евро и 6 штрафных баллов в гоночною лицензию, Баньяя рискует заработать тюремное заключение сроком от трех до шести месяцев или от 31 до 90 дней исправительных работ. Вместе с лишением прав на управление мотоциклами и мопедами до четырех лет.

Последним, пойманным за вождение в нетрезвом виде действующим гонщиком MotoGP был Эктор Барбера. Тот попадался пьяным за рулем даже дважды, и на второй раз после очередной беспорядочной езды и превышения скорости лишился места в чемпионате.

Пренебрегать правилами дорожного движения нельзя даже настоящим гонщикам – особенно с учетом требований к лицензиям: к гонкам больше не допускают без прав. А ведь Баньяя шел очень хорошо: 7 побед и 13 подиумов за 3 года в высшем дивизионе, второе место в общем зачете в 2021-м, 3 победы – в текущем чемпионате...

Фото: Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp; globallookpress.com/Alessio Marini/Keystone Press Agency