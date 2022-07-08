«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года

Видели аварию «Ф-1» на первом круге Гран-при Великобритании? Просто ужасная – и крупнейшая в новом сезоне:

Новичка Чжоу из «Альфа Ромео» унесло вниз головой, машина пропорола пару сотен метров асфальта, а затем ухнула в трибуны – спасла только стальная решетка:

Китайского пилота выковыривали практически полчаса, а он машины осталось вот это:

Тем не менее, Чжоу не только выжил – его выпустили в паддок в тот же вечер. А сейчас – 5 дней спустя – он вышел на старт первой практики и квалификации на Гран-при Австрии. Причем без чрезмерного личного героизма: медкомиссия его официально допустила!

(После финального осмотра в Австрии)

Естественно, в паддоке на парня тут же набросились журналисты с вопросами – как ощущается полет вниз головой на такой скорости? А удар в барьеры? А страшно было висеть в болиде?

Первая реакция: уберечь руки от переломов

«Когда болид перевернулся, первым делом я постарался как можно быстрее убрать руки с руля – в такой аварии можно легко сломать руки, если не среагировать. А поскольку машина перевернулась и скользила на крыше, я понимал, что удар будет очень тяжелым, ведь в таком положении скорость болида не уменьшалась.

И да, я постарался зафиксировать себя в наиболее безопасном положении, и просто ждал последнего удара. Просто убрал руки назад, от руля, но при этом старался достаточно напрячь мышцы рук, ведь в полностью расслабленном состоянии их могло бы отбросить при последнем ударе, и я мог бы сильно удариться. Так и случилось».

Момент наивысшего страха: остановка, дезориентация, опасение пожара

«Когда машина перестала двигаться, я поначалу просто не мог понять, где именно нахожусь. Ведь машина была перевернута. А еще текла какая-то жидкость. И я не понимал, что это – то ли это моя кровь, то ли какая-то утечка в болиде?

Поэтому я просто постарался выключить двигатель – он еще работал. Ведь я понимал: если начнется пожар, выбраться мне будет очень трудно. Поэтому я сразу выключил двигатель – мне удалось все нормально сделать».

Я даже не понял, что оказался между заграждениями. Я думал, меня перебросило через барьеры. На самом же деле оказалось, что меня зажало между заграждением (из резиновых покрышек) и забором (из металлической сетки). Не знаю, как я выжил при ударе о заграждение. Думаю, гало спасло мне жизнь.

Шлем лишь немного поцарапало, а в остальном все было нормально. Задний спойлер сломался, как при обычном ударе о заграждение.

Мне удалось как бы выскользнуть из сиденья. Поэтому как минимум мои ноги, ну или хотя бы ступни, оказались вне кокпита, и спасателям удалось меня вытащить.

Что отказало в машине? Почему систему безопасности над головой так стесало?

В ФИА уже начали расследование обстоятельств инцидента и выясняют причины, по которым верхняя дуга безопасности не выдержала удара в момент переворота болида и отвалилась.

«Я общался с командой на протяжении всей недели, обсуждая вопрос того, что случилось непосредственно при столкновении и как машина перевернулась. В команде говорят, что расследование продолжается, но сила первого удара оказалась намного больше, чем предполагалось на крэш-тестах ФИА – можно сказать, что сила удара в несколько раз превышала ту нагрузку, которой болиды подвергаются на крэш-тестах. Полагаю, это сразу создало новую проблему.

Меня же больше интересует другое, а именно – можем ли мы как-то изменить структуру барьеров в будущем? Чтобы исключить возможность того, что пилот может вот так застрять».

Максимально скорое восстановление – всего за полдня. Плотное расписание и Гран-при через 5 дней даже помогли

«После просмотра повтора аварии было не по себе, но уже на следующий день чувствовал себя нормально, смог вернуться к тренировкам и начать готовиться к следующей гонке.

В целом же я рад, что в этот раз мы гоняемся две недели подряд, потому что, например, уйти на летний перерыв в чемпионате после такой аварии было бы просто ужасно. Ведь ты бы мог думать только об этом, постоянно прокручивал бы в голове случившееся. Так что я рад возможности как можно скорее вернуться к гонкам».

И в паддоке ему тоже рады – первая реакция Льюиса Хэмилтона на встречу с мальчиком, который выжил:

А Фернандо Алонсо даже обнял парня – раньше они сотрудничали, когда Чжоу числился в академии «Рено»-«Альпин»:

Перед стартом практики в машине – готов ехать:

Вот насколько современная «Ф-1» безопасна!

Источник: The Race

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Xavi Bonilla / Dppi, IMAGO/Eleanor Hoad; East News/Ben Stansall / AFP; twitter.com/Motorsport