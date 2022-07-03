«Ф-1» победила Хэмилтона – Льюис все таки вынул пирсинг из носа. Под угрозой дисквалификации ради безопасности

Правила едины для всех.

В «Формуле-1» огромное внимание уделяется безопасности – так неожиданно всплыл старый запрет на украшения. Гоночный директор Нильс Виттих подробно объяснил, чем опасны аксессуары на теле пилота: «Если потребуется медицинское обследование после аварии, присутствие украшений в теле может вызвать существенные трудности и затянуть процесс. В худшем случае украшения способны усугубить травмы.

Ужесточение правил в первую очередь затронуло главного модника паддока Льюиса Хэмилтона. У некоторых гонщиков даже появились подозрения о том, что запрет направлен лично против семикратного чемпиона.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем опроверг эту точку зрения: признался, что он фанат Хэмилтона, но заявил: «Нельзя такое игнорировать из-за дружбы, правила едины для всех».

Льюису даже дали отсрочку на несколько Гран-при, потому что он утверждал, что не может просто так снять пирсинг в носу.

И после снисхождений от ФИА пилот «Мерседеса» пытался бунтовать: «Это правило существовало всегда, еще с тех пор, как я попал в «Ф-1», так что ничего нового. Я просто надену еще больше украшений в следующий уик-энд». Семикратный чемпион сдержал свое слов:, вот как он выглядел на Гран-при Майами.

Однак перед этапом в Великобритании закончилось время на устранение всех помех, и Льюису грозило наказание – отстранение от гонки. Обеспокоенные журналисты поспешили узнать, сядет ли семикратный чемпион за руль – и Хэмилтон ответил:

«При всем уважении, немного безумно думать, что при всем происходящем в мире – внимание людей сосредоточено именно на этом. Это заставляет волноваться – у нас есть дела поважнее. Нам действительно пора сфокусироваться на более важных аспектах. Я буду гонять в этот уик-энд. Я работаю с ФИА. Проблема не так уж важна, я буду работать с Мохаммедом и его командой, чтобы сделать шаг вперед».

Это Хэм намекнул на недавний скандал с расистским высказыванием Пике. Да и в целом прозвучало так, будто сэр рыцарь не планирует расставаться с украшениями.

Но сколько бы Льюис не сопротивлялся, угроза гоночного бана на домашнем Гран-при оказалась страшнее.

Вот Льюис до начала заездов ходит по трассе, общаясь с болельщиками и репортерами – с серьгами в ушах и украшением в носу.

А вот он в шлеме перед стартом тренировки – уже без того самого пирсинга в носу, которое «невозможно снять».

Похоже, противостоять новому руководству не под силу даже семикратному чемпиону серии. Вот она – честная «Формула-1», о которой мечтал «Мерседес» после спорного финала сезона-2021.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson, Clive Rose, Jared C. Tilton, скриншот F1TV