150 Гран-при Ферстаппена в «Ф-1» в сравнении с великими: побед больше, чем у Алонсо, подиумы – как у Феттеля, но по поулам проигрывает всем

Но в запасе много времени.

Гран-при Канады вышел историческим для Макса Ферстаппена: действующий чемпион не просто выиграл в шестой раза сезон (из 9 Гран-при), но еще и обогнал великих Джима Кларка и Ники Лауду по победам (у них – по 25, а у Макса – 26).

И все это – в 150-м Гран-при в карьере! Как Ферстаппен выглядит по сравнению с великими гонщиками за такой период?

(Учитывались лишь чемпионы, начиная с 1980-го – поскольку еще раньше «Формула-1» была слишком другой и в техническом, и в коммерческом смыслах, с иным расписанием заездов: еще до середины 2000-х календарь длиннее 16 этапов считался редкостью).

Сразу стоит отметить юность Макса: ранее Хэмилтон и Алонсо достигали 150 Гран-при в 28 лет и считались молодыми, а нидерландцу только 24 года. То есть запас времени для достижения свершений великих еще большой.

Также лидер «Ред Булл» выбил большинство красивой статистики за последние два сезона: только с начала 2021-го он выиграл 16 раз (из 26), взял 12 поулов (из 15) и 25 раз поднялся на подиумы. Во многом прорыв связан и с фантастической личной формой, и с прогрессом машины – только в 2021-м команда Макса наконец построила равный «Мерседесу» болид и сохранила уровень после смены регламента в 2022-м.

У Феттеля, например, была обратная ситуация: сильнейшая машина досталась ему как раз в начале карьеры, а последние годы выступает на аутсайдерской технике. Хэмилтон же первые два года провел на топовом «Макларене», а затем на несколько лет остался без лучшей машины – и большинство побед оформил после 2014-го.

У остальных общий путь приблизительно сохраняется: дебют в аутсайдере или середняке, повышение через год-два и поступательный прогресс до чемпионского уровня – либо вместе с командой, либо путем трансферов.

Тем не менее, Макс уже сейчас – хоть и с одним титулом – выглядит вполне сравнимо с признанными глыбами. Как думаете, он догонит их по славе и величию?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason