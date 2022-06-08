Брэд Питт и Хэмилтон делают фильм о «Ф-1». Бюджет – $140 млн, режиссер – от самой кассовой картины 2022-го, сюжет – похож на «Гонщика» Сталлоне

Права на показ купила Apple.

Фильмы о гонках и о «Формуле-1» в частности все громче стреляют в прокате и на стриминговых платформах – «Гонка» о Лауде и Ханте, «Форд против Феррари», документалки о Сенне, Шумахере и всей серии на Netlfix… Drive To Survive продлили еще на два сезона – это ли не главный показатель успеха?

На широкий спрос выходит все больше предложения – теперь подключилась и платформа Apple+: выкупила пока неозаглавленный художественный проект Брэда Питта и Льюиса Хэмилтона с бюджетом в $140 миллионов. В гонке за права поучаствовали все гиганты индустрии – Paramount, Universal, Disney, MGM, Netflix, Amazon и Sony, но победа Apple в целом неудивительна – именно на ее стриминге выйдет документалка лично о Хэмилтоне.

Что мы уже знаем о грядущем фильме?

Брэд Питт сыграет главную роль.

Режиссер – Джозеф Косински: автор рвущего прокат «Топ Ган: Маверик» – самой кассовой картины 2022-го (550 млн сборов только за первые 10 дней мирового проката!), сиквела «Трона» и недооцененного «Обливиона» с Томом Крузом.

Льюис Хэмилтон – в числе продюссеров (обычно финансируют и продвигают картину) наравне с глыбой Джерри Брукхаймером (создавал «Топ Ган», «Армагеддон», «Угнать за 60 секунд», «Перл Харбор», всех «Пиратов Карибского Моря»).

Только над сделкой работали 5 месяцев – должно быть, идею хотя бы хорошо продумали.

Сборы за театральный прокат разделят между создателями картины и Apple 50 на 50.

Питт и его компания вложат $40-50 млн собственных денег.

Питт и Косински собирались объединиться фильм о гонках еще в 2013-м. Даже сформировали идею и привлекли студию – но оба в итоге не смогли поучаствовать. Теперь мы знаем тот проект как оскароносный «Форд против Феррари».

Дата съемок и выхода пока не обозначена, но, кажется, все стороны крайне заинтересованы в результате. Это радует!

Сюжет похож на «Гонщика» Сталлоне

HollywoodReporter не порадовал широкими инсайдерскими подробностями насчет сюжета, но кое-что мы знаем. Героем Питта станет бывший гонщик «Формулы-1», который возвращается, чтобы отправиться к титулу против пилота-новичка.

Фанаты автоспорта, вам не показалось: это и правда очень похоже на канву сюжета «Гонщика» Ренни Харлина и Сильвестра Сталлоне 2001-го. Герой Сталлоне тоже возвращался в команду для гонок вместе с юным претендентом Джимми Блаем – только дело происходило не в «Ф-1» (на что первоначально рассчитывал Слай), а в американской серии CART (прообразе нынешнего «Индикара»).

«Гонщик» до сих пор считается неоднозначным явлением: с одной стороны, кино покорило множество детей, а с другой оглушительно провалилось в прокате (с бюджетом в 94 миллиона сборы составили всего почти 55 миллионов), выиграло «Золотую малину» (приз худшему фильму или актеру года) и заработало еще шесть номинаций.

Тем не менее, у него до сих пор есть фанаты – даже в «Формуле-1».

«Только что осознал, что Джо Танто (Сильверстр Сталлоне) спонсировался «Хаасом» в легендарном и веселейшем фильме «Гонщик», – написал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен в соцсети, которую нельзя называть, в 2020-м. – Я смотрел эту картину раз 2500 в детстве и только сейчас понял, что Джо и я – товарищи по команде».

Вообще Сильвестр изначально хотел снять фильм именно о Гран-при: к примеру, владелец команды его героя передвигался на инвалидной коляске (толстая отсылка к сэру Фрэнку Уильямсу, основателю одноименной команды), а молодой новичок – главный герой фактически представлял собой переосмысление Жака Вильнева (выигравшего титул в 1997-м). Главный антагонист в свою очередь – немец в исполнении Тиля Швайгера – служил аватарой для Михаэля Шумахера. Именно его и должен был победить главный герой – прямо как в жизни.

Но Берни Экклстоун после прочтения сценария пришел в ужас и запретил ассоциировать проект с «Формулой-1». Сталлоне ушел в CART и все равно снял фильм почти без правок, множество отсылок сохранились.

Но теперь «Формулой-1» управляет американская компания «Либерти Медиа» – она сама развернула серию к аудитории Нового Света, договорилась с Netflix и активно открывает гонки миру (одно только выставление болидов перед Гран-при со всеми новинками для фанатов и медиа чего стоит). Кажется, теперь Хэмилтон, Питт и Apple получат все желаемые разрешения, лицензии и помощь – так что, похоже, есть все шансы увидеть-таки художественный фильм о современной «Ф-1».

Исторические параллели? Возможно, с Лаудой, Простом, Райкконеном

Хоть схема сюжета и выглядит довольно предсказуемой в смысле конструкции и изначально закладываемой драмы, «Формула-1» знает несколько историй, вполне способных выступить вдохновителями или прототипами фильма – если сценаристы решат обратиться к прошлому.

Например, Ники Лауда вернулся в «Макларен» в 1982-м после двух лет перерыва, и через два года уже боролся за титул со сверхбыстрым Аленом Простом (правда, далеко не новичком к тому моменту) – и победил с преимуществом в 0,5 балла.

Сам Прост тоже возвращался в «Ф-1» в 93-м после скандального увольнения из «Феррари» и года перерыва – и ему в напарники как раз достался новичок Дэймон Хилл (сын двукратного чемпиона мира и обладателя «Золотой Короны автоспорта» Грэма Хилла). Прост выиграл и ушел опять («Уильямс» нанял на его место Айртона Сенну), а Дэймон закончил тот сезон третьим и завоевал свой титул в 96-м.

Еще одна возможная параллель – возвращение Кими Райкконена в 2012-м. Но финн хоть и выиграл гонку в первый же сезон, реально на титул не претендовал (за него рубились Феттель и Алонсо).

Внешне Брэд похож больше всего, наверное, на Дженсона Баттона – может, на основу возьмут его сказку «Брауна» 2009-го с парой художественных условностей?

Однако на первый взгляд пока история Проста – самая близкая рубленному описанию сюжета. И без преувеличений в ней точно не обойдется – ведь Ален привез Сенне 26 баллов (четверть всего чемпионского лицевого счета в 99 при цене победы в 10). И взял 13 поулов из 16 – еще два перехватил как раз Хилл. Французский ветеран и «Уильямс» в тот год рвали всех.

Фото: East News/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof; kinopoisk.ru; globallookpress.com/AdMedia, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Ker Robertson