«Феррари» слила 50 очков Ферстаппену всего за 3 Гран-при. Как?!

Мастерство!

После первых трех гонок года «Феррари» и Шарль Леклер казались максимальными фаворитами на оба титула: №16 лидировал в общем зачете с преимуществом в 34 балла над Джорджем Расселлом на бедовом (на тот момент) «Мерседесе», а в Кубке конструкторов Скудерия везла восьмикратным чемпионам 39 баллов. Действующий чемпион Макс Ферстаппен дважды сошел и не входил даже в топ-5 турнирной таблицы. Его «Ред Булл» виделся единственным серьезным конкурентом Леклера, но ненадежность RB18 просто потрясала – сам Макс говорил, что ему «нужно 45 гонок для шанса на второй титул».

Прошел месяц. Ферстаппен – вновь лидер чемпионата, «Ред Булл» – в топе Кубка конструкторов, а Скудерия выиграла у все того же «Мерседеса» лишь 10 очков. Фантастика! В сражении с Максом – минус 50 баллов за 3 этапа (46 преимущества после Австралии против 4 отставания после Испании).

Что же случилось?

Гран-при Эмилии-Романьи – Леклер-Ферстаппен: 86-59

Что произошло: Квалификация вышла дождевой и крайне хаотичной – Леклеру еще повезло вытащить второе место. В спринте удача вернулась к Шарлю из-за провала Ферстаппена на старте – «Феррари» вернула лидерство. Но №16 решил досрочно уехать от Макса и обезопасить поул – а в итоге перестарался и уничтожил покрышки. Чемпион вернул первую позицию.

В гонке же Шарль проиграл старт и в погоне за обоими «Ред Булл» развернулся на поребрике. Итог – шестая позиция вместо второго или третьего против поула и победы Ферстаппена – сокрушительное домашнее поражение исключительно по собственной вине, когда «Ред Булл» еще не был значительно быстрее.

Гран-при Майами – Леклер-Ферстаппен: 104-85

Что произошло: Сперва Шарлю вновь повезло: в квалификации Ферстаппен еще изучал трассу (потому что потерял важную практику из-за сгоревших тормозов) и запорол ключевой круг. Но в гонке у «Феррари» вновь выстрелили проблемы с покрышками. Из-за философии Скудерии по затягиванию внедрения обновлений до самого последнего момента итальянцы выжимали максимум из первоначальной концепции F1-75, когда RB18 уже ускорился, потому Леклеру пришлось атаковать активнее и шины не выдержали. Макс без проблем забрал победу обгоном на прямой, а Шарль даже не контратаковал.

С другой стороны, монегаск хотя бы не бросился отыгрываться и минимизировал потери – логичный подход с учетом намечавшихся на Испанию обновлений.

Гран-при Испании – Леклер-Ферстаппен: 104-110

Что произошло: Новинки «Феррари» сработали – F1-75 действительно ускорилась примерно на 0,2-0,3 секунды. Леклер вновь выиграл поул – «Ред Булл» признал преимущество Скудерии даже с учетом проблем Макса с DRS. Шарль отлично стартовал, увернулся от проблем с попутным ветром – унесшим Ферстаппена в гравий – и комфортно лидировал полгонки.

А потом сошел из-за внезапного отказа мотора – по радио в «Феррари» предположили взрыв турбо, но реальной причины пока не знают.

«Ред Булл» же разобрался с проблемами Макса с DRS довел гонку до второго дубля в сезоне – и забрал лидерство еще и в командном зачете.

Что шеф «Феррари» Маттиа Бинотто может сказать тифози после фантастического провала в трех Гран-при?

«Нужно сохранять оптимизм. В целом уик-энд вышел позитивным: мы привезли обновления, машина показала скорость, мы завоевали фантастический поул, гоночный темп оказался отличным. После нескольких этапов с сильным износом и деградацией покрышек мы хотя бы оказались довольно быстрыми».

Все еще «Форца Феррари»?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Jared C. Tilton; REUTERS/Albert Gea