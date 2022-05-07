«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

Дали две гонки, дальше – разговор с боссом мирового автоспорта.

В «Ф-1» резко эскалировалась тема соблюдения регламента по личному белью и украшениям в болиде. Запрет ввели еще в 2005-м в качестве меры безопасности, но с тех пор про пункт правил редко вспоминали – до Гран-при Австралии, когда гоночный директор Нильс Виттих предложил пилотам все-таки подчиниться.. По слухам, причиной послужил личный кулон Мика Шумахера, обнаруженный во время медосмотра после аварии на этапе в Джидде – однако главной мишенью тут же увидели семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Еще бы: у лидера «Мерседеса» проколот нос, несколько дырок в ушах и огромная любовь к всевозможным украшениям.

Например, так сэр вице-чемпион 2021-го выглядел после финиша прошлогоднего Гран-при Абу-Даби:

Обсуждения в Австралии ни к чему не привели – никого не наказали и не предупредили.

«Я не планирую ничего убирать– сказал тогда Льюис после того этапа. – Для меня это личное, нужно иметь возможность быть самим собой. Некоторые серьги я не могу просто снять – мне пришлось бы отрезать часть тела».

Но на первом в истории Гран-при Майами спустя две недели ждала новая серия: Нильс Виттих вернулся с ужесточением требований. Теперь наличие украшений и белья включено в протокол проверки, которую проходят команды перед уик-эндом – наравне с изучением болида. Более того, из-за вопроса безопасности наличие украшений на теле формально доступно к дополнительной проверке техническими делегатами прямо перед любым стартом в течение этапа.

И, естественно, за несоответствие регламенту обещают и наказания. Первоначальные предположения об автоматической дисквалификации (как при несовпадении физических параметров антикрыла болида, например) не оправдались, но лишнее кольцо или серьга реально могут стоить кое-кому очков.

По информации Auto Motor und Sport, за первое нарушение гонщик выплатит 50 000 евро и 25 000 условно. Второй проступок вызовет выплату 100 000 евро в дополнение к 25 000 евро за повторное нарушение. Наконец, в третий раз последует штраф в 250 000 евро и лишение очков в чемпионате (предположительно до десяти). А предоставление ложной информации об украшениях также будет караться штрафом в 250 000 евро (или 265 тысяч долларов).

«Металлические предметы вроде ювелирных изделий при соприкосновении с кожей могут снизить защиту от теплопередачи и, следовательно, увеличить риск ожогов в случае пожара, – объяснил Виттих в официальном документе ФИА. – Они могут могут помешать как медицинскому вмешательству, так и диагностике с лечением. Украшения могут зацепиться и замедлить срочное снятие шлема, балаклавы и комбинезона.

Для постановки диагноза может потребоваться медосмотр, украшения могут стать причиной значительных осложнений и задержек в оказании помощи, а в худшем случае – и к дальнейшим травмам. Украшения в дыхательных путях и/или вокруг них могут представлять дополнительную опасность из-за риска смещения во время аварии: их могут проглотить или вдохнуть».

«Когда [в случае аварии] маршалы снимают с тебя шлем, то им будет неприятно, если они причинят тебе боль, задев что-то в ухе, – объяснил чемпион 2009 года Дженсон Баттон. – Или когда тебя везут в больницу на рентген или томографию, то на лице не должно быть ничего металлического».

Поскольку теперь на чемпиона надавили через команду (ведь именно она подает все бумаги на технические проверки), Хэмилтону все-таки пришлось сдаваться: он вынул сережки, но с пирсингом в носу вышло сложнее. Льюис весь апрель уверял, что не может вынуть его сам. И, кажется, его слова подтвердила медицинская комиссия – семикратному чемпиону предоставили «медицинское исключение» на два ближайших этапа. Что дальше – пока непонятно.

«Мой пирсинг, он из платины, он не магнитится, – отвергал все аргументы насчет нужды медицинских проверок Льюис. – Он никогда не вызывал вопросы с точки зрения безопасности в прошлом. За 16 лет у меня было множество МРТ – и ни для одного из них не потребовалось вынимать платиновый пирсинг.

Если они решат меня остановить – что ж, да будет так. У нас есть запасной пилот, так что мы готовы».

И в реальности пострадал не только Льюис – теперь грустят и другие пилоты. К примеру, религиозные – например, Пьер Гасли из «Альфа Таури».

«Понимаю Хэмилтона. Ценю усилия ФИА по повышению безопасности, но у меня есть одна вещь, связанная с религией – без нее испытываю в кокпите дискомфорт. Это личное. Мы должны иметь право делать то, что считаем правильным. В конце концов, мы сами берем ответственность за выезд на трассу и рискуем нашими жизнями. Это должен быть личный выбор».

Кстати, под запрет попали и обручальные кольца – у женатых пилотов тоже легкое недоумение.

«Понимаю, почему они так решили, но это просто кольцо на пальце, – высказался Кевин Магнуссен. – Я могу перетерпеть чуть больший ожог из-за обручального кольца. Если же случится что-то плохое, я бы хотел, чтобы со мной оно было. Жаль его снимать. Пусть это будет нашей зоной ответственности, если речь о вещах вроде обручального кольца».

«Я бы не хотел гоняться без обручального кольца, – согласился и едва не сгоревший в самом жарком пожаре «Формулы-1» XXI века Ромен Грожан (на Гран-при Бахрейна 2020 года). – Когда кольцо со мной, оно меня защищает… Моя жена меня защищает».

Себастьян Феттель и вовсе потроллил ФИА образом супермена – натянул трусы поверх комбинезона.

«У меня ощущение, что это направлено против Льюиса. Мы также обсуждаем белье – неужели это самая интересная вещь для дискуссии? – высказался четырехкратный чемпион. – В определенном плане это вопрос безопасности, безусловно. Если машина загорится, могут быть неприятные последствия. С другой же стороны это до какой-то степени вопрос личной свободы. Мы достаточно взрослые люди, чтобы делать свой выбор за пределами болида, значит достаточно взрослые и для принятия решений в болиде».

Хэмилтон пока не собирается сдаваться – и уже обещает поговорить с президентом ФИА.

«У меня ощущение шага назад, – объяснил он. – «Ф-1» делала шаги вперед, занималась более важными вещами – на них и нужно сосредоточить внимание. Наш спорт добился прекрасных успехов. А это такая мелочь.

Я в «Ф-1» 16 лет, и все эти 16 лет ношу украшения. Попробую связаться с [президентом ФИА] Мохаммедом [бен Сулайемом]. Я союзник «Формулы-1» и Мохаммеда и, как уже сказал, считаю, что есть дела поважнее. На них надо сосредоточиться».

У семикратного чемпиона есть пара недель, чтобы снять-таки пирсинг – или пробить дополнительные послабления у босса всех боссов автоспорта. Как думаете, ФИА отступит?

Фото: East News/AP Photo/Wilfredo Lee; Gettyimages.ru/Robert Cianflone; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Xavi Bonilla/Dppi