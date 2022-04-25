Легким «поцелуем» Шумахер выбил Алонсо из гонки – корпус сразу развалился. Машина Фернандо – самая хрупкая в новой «Ф-1»

Малейший тычок – и конец.

Череда неудач Фернандо Алонсо продолжается: теперь он сошел на Гран-при Эмилии-Романьи после всего восьми кругов. Теперь у двукратного чемпиона «Формулы-1» лишь один финиш в топ-10, 2 балла в турнирной таблице и 15-е место общего зачета – даже Себастьян Феттель на бедовом «Астон Мартин» выше.

Хотя, кажется, «Альпин» испанца недалеко ушла от зеленого кашалота – хоть лазурно-розовая машина и намного быстрее (постоянно претендует на топ-5 в квалификациях), но ее хрупкость просто убивает любые шансы на нормальные гонки.

Вот и уик-энд в Имоле вновь все доказал: смотрите, на старте Мик Шумахер слегка потерял заднюю часть болида и стукнулся в боковой понтон машины №14…

Вот этот момент – вы запросто могли моргнуть и просмотреть:

Итог – огромная вмятина на болиде Алонсо: так она выглядела, когда испанца атаковал Хэмилтон…

И через секунду понтон просто развалился.

В боксы Фернандо уже заезжал немного раздетым.

«Я почти ничего не почувствовал, касание с болидом Мика Шумахера было совсем легким, – рассказал после финиша чемпион. – Я увидел повреждения только на повторе – и да, такого контакта оказалось достаточно, чтобы уничтожить мою машину. Машины соперников кажутся вообще непробиваемыми, а нашей достаточно легкого «поцелуя», чтобы ее полностью развалило».

Болид «Альпин» – самый хрупкий в новой «Ф-1»

После перехода на философию «максимальной мощности» вместо надежности французские машины постоянно ломаются – буквально на каждом Гран-при хотя бы разок.

К примеру, пострадавшая в Имоле часть синего корпуса уже разваливалась даже сама по себе – на первой практике первого этапа года на машине Эстебана Окона. Деталь не продержалась и пары кругов.

Вообще, кажется, синий болид ломается буквально от любого тычка. Например, в Австралии в квалификации Алонсо ехал на возможный поул или место в топ-3, но из-за детали за 2 доллара коробку заклинило, и испанец закончил в стене.

«Уплотнительное кольцо на сальнике повредилось, масло вытекло, – сказал после уик-энда глава «Альпин» Отмар Сафнауэр. – При падении давления масла включается режим безопасности, который в случае отказа пытается сохранить двигатель. Вот что произошло. Так что нужно было заменить этот сальник».

Моторы тоже приятно удивляют выносливостью: агрегат Алонсо с первого этапа отправили на базу с подозрениями на отказ и изучали месяц (сейчас вроде бы вернули и используют в практиках), а в Саудовской Аравии совершенно новый двигатель отказал просто на середине дистанции.

«Проблема была не в самом двигателе, а в водяном насосе, она в итоге привела к поломке системы охлаждения и каскаду других проблем – эффективность охлаждения двигателя снизилась, топливо нагрелось и так далее, – рассказал шеф «Альпин» Лоран Росси. – А водяной насос интегрирован в конструкцию двигателя. И даже если бы мы хотели починить его, нам бы пришлось вскрывать пломбу. Так что этот двигатель для нас потерян».

В Имоле пришлось менять силовую установку уже на болиде Окона – примерно с таким же генезисом неполадок в коробке передач. И их причина – галопирование: подскоки на прямых из-за чрезмерно прилегающего к асфальту днища.

«Машины стали очень жесткими и с крайне небольшим дорожным просветом, – объяснил шеф подразделения двигателей Бруно Фарман. – Это серьезно сказывается. Наши проблемы связаны не с мотором, а с компонентов вокруг него. Новый уровень нагрузки привел к возникновению новых сложностей».

И в новой «Ф-1» больше нет таких же хрупких машин – «Ред Булл», например, тоже ломается, но хотя бы не на каждом этапе.