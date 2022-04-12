В «Ф-1» – рекорд посещаемости: 420 тысяч человек. Трибуны чуть не лопнули, фанаты выбегали к гаражам еще до финиша

Австралия соскучилась по Гран-при.

Австралия не видела полноценных гонок «Формулы-1» три года – с 2019-го: в 2020-м лучшая серия мира приехала в Мельбурн, но с началом пандемии после положительного теста на ковид у одного из механиков «Макларена» свернулась и отменила гонку. С промоутерами до сих пор судятся насчет возвращения денег – все еще зависли примерно $9 млн компенсаций и гонораров.

Но в 2022-м «Формула-1» все-таки вернулась – и устроила настоящий праздник с рекордной посещаемостью (как минимум для города). Этап принял 419 119 человек за все три дня заездов – больше, чем техасский Остин в прошлом году (там было 405 тысяч), Кажется, Мельбурн близко подошел и к современному рекорду – наибольшую толпу раньше собирал «Сильверстоун» и Гран-при Великобритании (называются цифры от 415 до 425 тысяч человек). А неофициальный и неподтвержденный рекорд – тоже у Австралии: на последний этап в Аделаиде в 95-м якобы пришли даже 520 тысяч зрителей!

Да, Зеленом континенте обожают гонки – и такой толпы Мельбурн еще не видел. Раньше вообще считалось, что предел вместительности местного трека – 401 тысяча, и теперь трибуны чуть не лопнули. На главной прямой перед награждением было не протолкнуться – вот сколько высыпало людей:

Безумие началось еще до финиша: к примеру, заехавший на пит-стоп на последнем круге Алекс Албон увидел прорвавшихся на трек фанатов – прямо у гаражей.

А затем началась полная дичь.

Мир реально помешался на «Формуле-1». Присоединяйтесь, если еще не успели!

Фото: https://twitter.com/ausgrandprix; globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI, Panoramic, Florent Gooden/Dppi