Новый «Астон Мартин» для «Ф-1» совсем плох: руль сам выворачивает на прямых – без рук гонщика. Еще болид горит и разваливается на ходу

Несчастные Стролл и Феттель.

Новый сезон «Ф-1» начался для «Астон Мартин» сущей катастрофой и историческим дном – настолько неудачного периода у команды из Сильверстоуна не было с 2009-го года (когда она еще называлась «Форс-Индия»). Спустя три гонки они единственные без очков – более того, серия без финишей в топ-10 растянулась на 5 Гран-при подряд, а в четверке худших пилотов – лишь троица ребят в зеленом (Ланс Стролл, Себастьян Феттель и Нико Хюлькенберг) наравне с великим Николасом Латифи. Даже второй «Хаас» Мика Шумахера – выше.

Англичане построили настолько неуправляемый болид, что его руль сам дергается при езде по прямой.

Вот Стролл тестит управление в «Альберт-парке».

А Феттель за свой первый гоночный уик-энд после ковида провел больше времени верхом на скутере, чем за рулем. К примеру, в первой тренировке его машина сгорела.

Третью тренировку перед Гран-при Австралии Себ закончил в стене.

У напарника и до гонки возникало не меньше проблем: вот, например, его машина буквально разваливается на куски:

А затем перестала слушаться и просто печально отправилась в барьеры даже на невысокой скорости.

Даже машина безопасности «Астон Мартин» вызвала жалобы на медлительность и остывающие шины!

Гонщики часто списывают неудачи на неуправляемость болидов, но, кажется, здесь тот самый случай, когда Эверест вопросов встает прежде всего перед инженерами. «Астон Мартин» ждет длинный сезон не только из-за оставшихся 20 Гран-пр – впереди сутки работы на базе и симуляторе, если они хотят уйти от звания нового «Хааса» «Формулы-1».

Фото: globallookpress.com/Florent Gooden/Dppi, IMAGO/ANTONIN VINCENT; formula1.com