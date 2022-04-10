Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

Команда чемпиона жестко просчиталась.

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии практически без напряга – запросто уезжал от Ферстаппена и Переса на несколько секунд при любом рестарте, контролировал износ шин и отрыв, вообще не жаловался и под конец даже спорил с командой по радио о тактике для завоевания лучшего круга. Итог – первый в карьере Большой Шлем (поул, победа и лидирование от старта до финиша).

Но еще перед стартом и «Феррари», и «Ред Булл», и комментаторы ждали напряженной схватки Шарля и Макса колесо в колесо – как в Бахрейне и Саудовской Аравии, с обгонами и атаками каждые 2-3 круга.

Почему не вышло равной битвы? Почему Ферстаппен отставал еще до непонятного туманного отказа техники и схода? С чего вдруг шедевральный RB18 с трудом прессинговал даже бедовый W13 «Мерседеса»?

Похоже, проблема – в просчете с настройками.

«Формула-1» не приезжала в Австралию два года – с тех пор в Мельбурне поменяли и конфигурацию трека, и асфальт, и даже ширину пит-лейн. Облик автодрома изменился: если раньше он был среднескоростным с одной идеальной траекторией, то теперь первые два сектора превратились в одну сплошную скоростную связку с минимумом замедлений.

Потому сперва все и ждали продолжения событий, как на скоростных трассах в Сахире и Джидде – «Ред Булл» в том числе: изначально привез на «Альберт-парк» тот же обвес и те же настройки, что и на первые два этапа. Из задекларированных обновлений – только новая пластина антикрыла «для снижения массы».

И это все: втайне внедрять новинки невозможно, поскольку с 2022-го в «Формуле-1» действует правило обязательной демонстрации деталей ФИА и журналистам. Если команду поймают на сокрытии деталей – можно нарваться даже на дисквалификацию.

Данные по первым двум тренировкам не обещали радикальных изменений: «Ред Булл» все так же слегка проигрывал в некоторых поворотах и на разгонах, но улетал к концам прямых благодаря меньшему лобовому сопротивлению.

Однако в субботу все изменилось. Сравнение телеметрий Леклера и Ферстаппена в квалификации показало: «Ред Булл» пожертвовал частью скорости на прямых ради прижимной силы и возврата темпа в поворотах.

«Мы проигрываем «Феррари» слишком много времени на третьем секторе [с большей зависимостью от поворотов], – признавался советник «Ред Булл» Гельмут Марко еще после первых двух практик. – Поначалу Макс выбрал вариант настроек со слишком низким уровнем прижимной силы. Проблема была в этом. И сейчас нам предстоит сделать выбор относительно того, каким путем пойти: больше прижимной силы и меньше скорости на прямых или оставить все как есть.

В первой практике мы опробовали кое-что, что ранее тестировали на симуляторе. К сожалению, это не сработало на реальной трассе. Когда мы вернулись к более привычным установкам с более высоким уровнем прижимной силы, ситуация улучшилась. Но нашей машине по-прежнему немного не хватает сцепления с трассой в медленных поворотах.

При этом мы знаем, что болиду «Феррари» почти не требуется времени для прогрева шин, соперники сразу демонстрируют очень высокую скорость».

Так и было: в каждой из практик F1-75 вез RB18 по 0,4-0,5 секунды с круга. Внезапно на ускорившейся Австралии факторы прямых сработали чуть меньше ожидаемого – потому пришлось искать компромисс.

«Ред Булл» действительно изменил настройки на большую прижимную силу перед квалификацией», – подтвердил Леклер для Sky Sports F1 при аналитике квалификации – когда рассказывал о завоеванном поуле.

Да, Ферстаппену изменения помогли, но не сильно: Макс все равно упустил первое стартовое место на третьем секторе в предпоследнем повороте – хотя буквально перед ним еще лидировал.

Хотя изменения в настройках и помогли с чистой скоростью в поворотах, но не принесли Максу уверенности и нужного ощущения баланса – а без него чемпион не так хорош в виражах (и особенно на входах в них). Оттуда – ошибки, блокировки, отсутствие представления о пределах возможностей покрышек и их чрезмерный износ.

«Макс заблокировал шины и потерял две-три десятые», – признал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер ошибку в том повороте в квалификации.

«Он заблокировал шины там же и в первой попытке и потерял 0,4 секунды», – резюмировал Марко.

«Не могу сказать, что ощущения хорошие, и так продолжается весь уик-энд. Не думаю, что хоть на каком-то круге я чувствовал себя уверенно. Было трудно, – признавался и сам чемпион. – Мы попытались поправить настройки, но это не привело к улучшениям, на которые мы надеялись».

И правда: в третьем сегменте квалификации он несколько раз жаловался по радио, что каждый новый комплект ощущался совершенно по-другому.

Получилось так, что настройки с высокой прижимной силой привели к усиленному износу резины – у «Ред Булл» проявились неизвестные ранее уязвимости.

В гонке ситуация сохранилась – Макс чуть ли не первым из всех пожаловался на смерть покрышек: уже на 12-м круге проорал по радио о «полностью заграннулированной передней левой».

«Я просто контролировал износ, чтобы доехать до финиша. Не было никакого смысла бороться с Шарлем, поскольку у меня не было возможности на него надавить», – объяснил Макс после завершения Гран-при.

«Покрышки изнашивались очень быстро, особенно «медиум», – согласился и Перес – прозванный в паддоке «заклинателем шин» за мастерство растягивать любой комплект на сверхдолгие отрезки.

Потому «Ред Булл» еще и нарочно не атаковал Леклера – чтобы не потерять хотя бы второе место.

Но главный фактор – конечно, широта доступных настроек «Феррари»: итальянцам проще найти комфортное окно и совместить машину с любым треком. Результат – Шарль лидирует в чемпионате с 71 баллом (второй – Расселл на бедовом «Мерседесе», у него всего 37), а в Кубке конструкторов Скудерия даже после схода Сайнса пробила сотню и оторвалась от прошлогодних победителей на 39 баллов и на 49 баллов – от «Ред Булл».

Так что сегодня весь мир немного красный и хотя бы разок скажет «Форца».

Фото: REUTERS/Martin Keep