«Хаас» заехал в топ-5 в первой же гонке «Ф-1» после разрыва с Мазепиными – и отпраздновал как победу в чемпионате

Наконец успех.

В 2021-м «Хаас» выбрал очень рисковую стратегию: попрощался с обоими опытными пилотами – Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном (больше двух сотен Гран-при и десяток подиумов на двоих) – и посадил на их места сразу двух новичков Никиту Мазепина и Мика Шумахера. А деньги от российского «Уралкалия» (спонсора Никиты) и немецких спонсоров Шумахера пустили на разработку болида для 2022 года.

И не зря! Успех ждал американскую команду уже в первый гоночный уик-энд: Магнуссен квалифицировался в топ-7 и финишировал в топ-5. Да, Кевин внезапно вернулся: его подписали на место Мазепина после разрыва с Никитой, его отцом Дмитрием и «Уралкалием».

И это первые очки «Хааса» с 2020 года! Итог гонки Шумахера чуть скромнее: он остался всего в шаге от зачетных баллов – завершил заезд на 11 позиции. Тем не менее, это лучший результат в карьере Мика.

Но в «Хаасе» все равно радовались так, будто выиграли чемпионат.

Но счастливее всех был босс команды: улыбка не сходила с лица Гюнтера Штайнера еще с квалификации.

Звезда Netflix даже выдал новую мемную фразу, когда поздравлял Магнуссена с успехом: «Это чертово возвращение викинга». Сам Магнуссен позже признался, что едва мог разобрать речь по радио из-за воплей в гараже.

«Хаас» ждал возвращения в топ-5 с 2018-го – и наконец успех!

Датчанин не переставал благодарить команду весь уик-энд: «Это их заслуга, я никак не повлиял на разработку болида. Просто сел в готовую машину. И она отличная».

После гонки объятиям не было конца.

Присоединилась и семья Кевина.

Успех «Хааса» еще раз доказал то, насколько непредсказуемой и удивительной бывает «Формула-1»: недавний безнадежный аутсайдер – теперь №3 в Кубке конструкторов. Похоже, впереди увлекательный сезон.

Фото: Instagram/haasf1team