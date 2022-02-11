Валиева – не самая молодая спортсменка, чье дело рассмотрит CAS. Однажды за допинг забанили 12-летнего гонщика

Тогда он гонял на уровне Ферстаппена.

Главная спортивная новость последних дней во всем мире – положительная допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, которая уже выиграла золото Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и на следующей неделе должна бороться в личном зачете. Проба была сдана в конце декабря на чемпионате России, но ее результаты стали известны только 8 февраля, а уже 9-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял с Валиевой временное отстранение. Что будет дальше (останутся ли медали за команду и сможет ли Валиева соревноваться в одиночном катании) – решит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Одна из ключевых особенностей дела: Валиевой всего 15 лет, основная ответственность за проиcшествие может лечь на ее окружение.

Но в Спортивном арбитражном суде Лозанны рассматривали дела и более молодых спортсменов.

Например, 10 лет назад дисквалификацию впаяли польскому картингисту Игору Валилько – ему тогда вообще было всего 12.

Он тоже считался большим талантом: в первый же сезон в картах в 8 лет занял четвертое место в Чемпионате Польши (с двумя подиумами), через два года перешел в Чемпионат Бельгии и уступил там в классе новичков только Максу Ферстаппену (да, который сейчас чемпион «Ф-1»). Дальше – более серьезные международные чемпионаты Европы и мира, и на них Игора ждал первый допинг-тест. И поляк завалил его – в 12 лет, в 2010-м.

У него обнаружили запрещенный WADA стимулятор центральной нервной системы никетамид: обычно его принимают при проблемах с дыханием или тонусом сосудов. По идее, он помогал поддерживать стабильное давление и кровообращение в мозгу через устойчивое насыщение кислородом и уже выбивал с Олимпиады в 2004-м чемпионку мира на стометровке Торри Эдвардс.

Схема с ним выглядит единственной рабочей для автоспорта: остальные варианты применения допинга в принципе бессмысленны. Просто уровень пилотажа нельзя повысить любым стимулятором – он разве что поможет переварить слишком жесткие физические нагрузки.

Международная автомобильная федерация ФИА выписала Валилько двухлетнюю дисквалификацию, но поляк подал апелляцию в CAS. После полугодового рассмотрения спортивный суд признал наказание «чрезмерным и непропорциональным», но сократил бан только до 18 месяцев.

«Он был очень популярен в Польше, – рассказывал в интервью его адвокат после подачи апелляции. – У него был хороший шанс на громкую карьеру. А теперь все.

12-летний парень не запоминает, что ест в течение дня. Может, ему друзья что-то дали. Мы знаем, допинг запрещен, но… 12-летнему не так-то просто понять все эти правила.

В Польше возраст ответственности – 14, более молодых людей и к Юниорской Олимпиаде не допускают. Для 14-летних и старше – окей, можно использовать это правило, но даже им – не на максимальный срок. А ребенка нельзя наказывать».

Защита так и настаивала на неподсанкционности Игора любым проверкам на допинг как раз из-за молодости, а появление запрещенного препарата в крови объясняла «потреблением энергетиков». Первый аргумент арбитры отмели, а вот второй, похоже, признали достаточно справедливым – к моменту завершения дела Валилько как раз и провел 1,5 года без гонок. Должно быть, повлиял и сам фактор первого теста в жизни.

Тем не менее вину, конечно же, с Игора снимать не стали.

Однако на дисквалификации его карьера не закончилась: по возвращению в гонки в 2012-м ему пришло предложение от картинговой команды Льюиса Хэмилтона на участие в итальянском, европейском и мировом чемпионатах по картингу. В 2014-м он перешел в немецкую Formula ADAC Masters (аналог нынешней «Ф-4»), взял там поул и дважды финишировал на подиумах в первом же сезоне – в одной из худших команд чемпионата.

Затем – «Открытая Евроформула» и два подиума там в дебютном сезоне. Но потеря поддержки Хэмилтона и отсутствие спонсоров (еще бы, после такого-то пятна в личном деле) затормозила развитие карьеры Валилько: в 2016-м он провел в «Евроформуле» только полгода. Дальше пришлось забрасывать дорогу к «Ф-1» и искать оплачиваемую гоночную работу – так Игор в 2017-м оказался в немецком Porsche Carrera Cup – в составе частной Lukas Motorsports.

Cейчас Игор – 24-летний гонщик главной немецкой серии GT после ДТМ – ADAC Masters – и в 2021-м даже выиграл две гонки. И он все еще проходит в юниорский зачет – вот он, в центре, на награждении по результатам сезона, с призом за второе место в молодежной категории.

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А вот он – на торжественной встрече с главой родного воеводства (аналог области в России):

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Карьера далека от полного краха – и это в автоспорте, где и для простого получения денег за гонки нужно обладать невероятным талантом (и демонстрировать его раз за разом). Но, конечно, до высших лиг Игору все-таки бесконечно далеко.

Фото: Instagram/walilko37