Дружба Медведева и Квята: вместе катались на картинге и праздновали дни рождения

У тенниса и «Формулы-1» становится все больше общего – на недавний «Мастерс» в Монте-Карло пришла чуть ли не половина гонщиков пелотона, а трофей Стефаносу Циципасу вручал Шарль Леклер из «Феррари». А еще там был Даниил Квят, который поддерживал Даниила Медведева в матче с Гаэлем Монфисом. Как началась эта внезапная дружба?

Картинг в обмен на теннис

О том, что чемпион US Open-2021 общается с Квятом, теннисист рассказал в 2022-м: «Я хорошо дружу с Даниилом Квятом. Случайно получилось, увидел его интервью. Он говорил, что пусть Медведев со мной в теннис сыграет. А я его на картинг свожу. Так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим».

Квяту 29 лет, и он экс-гонщик «Ф-1». В главной гоночной серии Квят провел семь сезонов – в 2014-м начал с младшей команды «Ред Булла» «Торо Россо», потом перешел в сам «Ред Булл». Но в начале второго года гонщика отправили обратно в команду пониже – поменяли на 17-летнего Макса Ферстаппена. В 2020-м Квят покинул место в кокпите «Ф-1» уже окончательно.

Сейчас Квят перешел в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) – в 2023-м ездил за «Према», а потом подписал контракт с «Ламборгини». Правда, он все еще не против попасть обратно в «Формулу-1», за которой следит Медведев: «Похоже, «Ред Булл» нравится возвращать старых друзей, так что, если кто-то хочет связаться, у них остался мой номер».

Еще больше гонок и совместные дни рождения

Они действительно начали с похода на картинг – тогда после финала Australian Open-2022 Медведев выложил фотографию с Квятом и Александром Албоном (нынешний пилот «Уильямс») и написал: «Хватит тенниса! Официально начал подготовку к «Формуле-1»!!» Это даже породило волну шуток о приходе Медведева в «Ред Булл», а он в ответ спрашивал , кого из двух пилотов: Макса Ферстаппена или Сергио Переса – может заменить.

Обещание Медведев сдержал, и в теннис они с Квятом потом тоже поиграли – в Монте-Карло, где оба и живут.

В 2023-м гонщик и теннисист стали общаться еще ближе – Медведева, его жену Дашу и девятимесячную дочь Алису заметили на дне рождения дочери Квята Пенелопы. Тогда ей исполнялось четыре года, а среди гостей было немало известных людей – отчим Макс Ферстаппен, Ландо Норрис из «Макларена», чемпион «Формулы-Е» Ник де Врис.

Потом Медведев и Квят еще раз дошли до гоночного трека – уже в Абу-Даби и вместе с Андреем Рублевым. Медведев гонял на «Формуле Яс-3000» с мощностью в 260 лошадей и максимальной скоростью 275 км/ч. А инструктаж им проводил сам Квят.

В этом году они обменялись днями рождения – Медведев отпраздновал свой вместе с Квятом. А тот пришел в футболке с совместной фотографией с пляжа с кокосами в руках и уточнил, что она «доступна по запросу».

Любовь к «Формуле»

Экс-первая ракетка мира вообще очень уважает «Формулу-1». Настолько, что в мае 2023-го говорил , что станет гонщиком: «Мне нравится «Формула-1». Мне кажется, я не так уж плох в гонках. Посмотрим после окончания карьеры. Если у меня будет время чем-то заняться, то кто знает».

А потом уточнил , что все же имеет в виду серию Ferrari Challenge: «После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится. Попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом. Но, например, есть Ferrari Challenge, когда ты платишь и целый год участвуешь в гонках на лучших трассах мира, мы с друзьями планируем попробовать».

Еще Медведев любит гонять в сим-рейсинге и выкладывать, как смотрит дома «Формулу-1». Его зовут на разные мероприятия – например, он сделал первый символический удар на благотворительном футбольном матче в Монако с участием гонщиков «Ф-1». А потом в твиттере писал Леклеру: «Всегда готов получить формульные советы по вождению 😝🤣».

Через неделю Медведев появился в боксах Леклера в «Феррари» на Гран-при Испании. Правда, оно стало одним из самых неудачных в сезоне для монегаска (если не считать сходов и дисквалификации) – он стартовал с пит-лейна и приехал 11-м, не попав в очки.

В этом году Медведева пока не видели на гонках, но и сезон в «Ф-1» только набирает обороты.

Фото: twitter.com /daniilmedwed; instagram.com /danydk1