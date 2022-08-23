«Сити» и «Барса» сыграют товарищеский матч. Собирают средства на лечение БАС – им болеет бывший кипер «Барсы» и друг Пепа

Хави против Гвардиолы – уже в среду.

В понедельник, когда «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» пытались выбраться со дна турнирной таблицы АПЛ, «Манчестер Сити» прилетел в Барселону. В среду команда Пепа Гвардиолы сыграет против «Барселоны» на «Камп Ноу».

Да, у команд запланирован товарищеский матч – уже после старта сезона в АПЛ и Ла Лиге. Но тут и повод хороший: сбор средств на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом – им болеет бывший вратарь «Барселоны» и близкий друг Пепа Гвардиолы Хуан Карлос Унсуэ.

Товарищеский матч должен был пройти еще год назад, но тогда планы спутала пандемия.

Унсуэ уже два года живет с БАС, но не отчаивается – рад, что может собрать деньги на исследования

Унсуэ играл за «Барселону» с 1988-го по 1990-й, а в нулевых стал тренером вратарей в каталонском клубе. Хуан Карлос поработал и с Гвардиолой, и с Луисом Энрике. В 2019-м Унсуэ даже стал главным тренером «Жироны» – команды, связанной с братом Пепа и принадлежащей City Group.

В феврале 2020-го бывшему вратарю поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС) – это та самая болезнь, от которой страдали Стивен Хокинг и Фернандо Риксен. БАС поражает двигательные нейроны, что переводит к параличу и атрофии мышц. Болезнь смертельна – чаще всего она происходит от отказа дыхательной мускулатуры.

Сейчас Унсуэ передвигается в инвалидном кресле. В нем он приехал на встречу с Хави, Робертом Левандовским и Серджи Роберто – у защитника в семье тоже есть история заболевания БАС.

Хуан Карлос же рассказал, как сейчас живет:

«В физическом плане я очень ограничен. Мне нужна помощь для передвижения даже на минимальные дистанции, руки тоже двигаются плохо – тяжело делать даже самые простые вещи. Хорошо, что мне помогают жена и дети. Но в ментальном плане я даже сильнее, чем был – потому что чувствую себя полезным.

Мне нравится, что я помогаю собирать деньги на такую благую цель – борьбу с БАС. Еще мы привлечем широкое внимание к заболеванию, это тоже важно. Выполним сразу две задачи, этого я и хотел», – сказал Унсуэ в интервью изданию Sport.

Способы вылечиться от БАС пока не найдены, но исследования ведутся. Собственно, на них и пойдут собранные от матча средства.

Поездка в Каталонию – еще один тренировочный лагерь для «Сити»

Унсуэ съездил и в гости к Гвардиоле – «Манчестер Сити» сейчас тренируется на базе «Жироны». Хуан Карлос знаком и с другими испанцами из английского клуба – в «Барселоне» он пересекался с Чики Бегиристайном и Мануэлем Эстиарте.

Тут все логично, команда принадлежит City Group, так что использовать благотворительную поездку в Каталонию можно и как тренировочный лагерь в солнечной Испании.

Хотя в аэропорту Барселоны «Манчестер Сити» встречали толпы репортеров и болельщиков «Барсы» – многие ждали конкретно Бернарду Силву. Хотели убедить португальца сменить команду уже этим летом.

Гвардиола же отлично провел время: вместе со штабом в понедельник сходил на матч «Жироны» и «Хетафе» – каталонская команда победила 3:1, а арендованные у «Сити» Янхель Эррера и Ян Коуто провели на поле все 90 минут.

В среду «Манчестер Сити» заселится в отель W на Барселонете, а в четверг улетит назад в Англию.

Хави против Гвардиолы, Холанд против Левандовского, дебют Кунде – такая афиша соберет полный «Камп Ноу»

Товарищеский матч может стать самым ярким футбольным событием недели. Интриг хватает.

Первая, конечно, Гвардиола против Хави – учитель против ученика. Если бы матч состоялся год назад, то афиша бы звучала всего лишь «Гвардиола против Кумана», да и звездных новичков «Барсы» еще не было бы.

Кстати о них. Встречу Холанда и Левандовского никто не отменял, но есть и более интересное событие. В этой игре Хави наконец сможет задействовать Жюля Кунде – французского защитника все еще не зарегистрировали для участия в Ла Лиге, но в товарищеском матче сыграть ничто не помешает.

Тренеры обещают сильные составы, хотя без ротации не обойдется. На пресс-конференции в июне Гвардиола сказал, что «привезет все большие пушки», но после тяжелого матча с «Ньюкаслом» (3:3) планы чуток изменились:

«Много сыграют те, кто не выходил против «Ньюкасла», кому не хватало игрового времени в первых турах. Но те, кто играл против «Ньюкасла», тоже выйдут на поле. Это же идеальный способ найти игровой ритм. Тренировки – это хорошо, но ничего не сравнится с игрой».

На матч уже продано больше 76 тысяч билетов – вероятно, на «Камп Ноу» будет аншлаг. Игра пройдет в среду в 22:30 по московскому времени.

Фото: eastnews.ru/LLUIS GENE/AFP; Gettyimages.ru/Miquel Benitez, Alex Caparros