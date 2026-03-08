19

«Ман Сити» сделал камбэк и обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мармуша – 3:1

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити».

В 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» – 1:3.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Харви Барнс открыл счет на 18-й минуте, Савиньо сравнял на 39-й. Во втором тайме победу «горожанам» принес Омар Мармуш, отличившийся на 47-й и 65-й минутах.

Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Висса
90’
Холл   Ливраменто
80’
79’
Савиньо   Шерки
79’
Доку   Фоден
Жоэлинтон
78’
73’
Мармуш   Семеньо
Вольтемаде   Гордон
72’
65’
  Мармуш
Триппьер   Берн
63’
Осула   Висса
63’
Эланга   Жоэлинтон
62’
54’
Гвардиола
47’
  Мармуш
2тайм
Перерыв
39’
  Савиньо
  Барнс
18’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Осула
Запасные: Берн, Дж. Мерфи, Висса, Поуп, Жоэлинтон, Гордон, Нив, Ливраменто, А. Мерфи
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аке, Хусанов, Стоунз, Матеуш Нунеш, О`Райли, Нико Гонсалес, Доку, Рейндерс, Савиньо, Мармуш
Запасные: Аит-Нури, Шерки, Родри Эрнандес, Фоден, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Семеньо, Доннарумма, Гехи
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoОмар Мармуш
logoКубок Англии
logoСавиньо
logoХарви Барнс
19 комментариев
Время выпустить в старте Доку, Мармуша, Хусанова. Я вообще не понимаю, зачем после травмы так срочно ставить было Диаша, когда есть шикарный Хуса.
При этом Хусанов обязан выйти и на Реал против Винисиуса. Ибо смотреть за неповоротливым Диашем ну вообще не хочется. Вини из португальца отбивную сделает.
Тоже самый касается любимца Пепа - Фодена. На кой ставить в старте его, никто не объяснит.
Олег Лисицын
Или поставить Хусанова на место Нуньеша. Тоже нормальный вариант.
Или поставить Хусанова на место Нуньеша. Тоже нормальный вариант.
Андрей. С
Ну да, с его то скоростью наигрыать и нужно на фланге. Но Пеп чехлит пацана(
Ну да, с его то скоростью наигрыать и нужно на фланге. Но Пеп чехлит пацана(
Из всех топов Сити получил самого неудобного соперника из возможных
В кубке Англии плэй оф дальше может вполне сойти за плэй оф ЛЧ, все топы вышли, Сити, Ливерпуль, Арсенал, Челси, практически 2 Лиги чемпионов весной посмотрим
Только из-за интриги, пусть МС побеждает
Ккк_1116498071
Это матч кубка
Это матч кубка
celebrity
Это матч кубка
Спасибо! Тогда за Ньюкасл, без обид)
Рекомендуем