«Ман Сити» сделал камбэк и обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мармуша – 3:1

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити».

В 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл » проиграл «Манчестер Сити » – 1:3.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Харви Барнс открыл счет на 18-й минуте, Савиньо сравнял на 39-й. Во втором тайме победу «горожанам» принес Омар Мармуш, отличившийся на 47-й и 65-й минутах.

