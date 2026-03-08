Матч окончен
«Ман Сити» сделал камбэк и обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мармуша – 3:1
«Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити».
В 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» – 1:3.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Харви Барнс открыл счет на 18-й минуте, Савиньо сравнял на 39-й. Во втором тайме победу «горожанам» принес Омар Мармуш, отличившийся на 47-й и 65-й минутах.
При этом Хусанов обязан выйти и на Реал против Винисиуса. Ибо смотреть за неповоротливым Диашем ну вообще не хочется. Вини из португальца отбивную сделает.
Тоже самый касается любимца Пепа - Фодена. На кой ставить в старте его, никто не объяснит.