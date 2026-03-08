  • Спортс
  • «Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 64 очками после 25 туров. «Аль-Ахли» отстает на 2 балла, «Аль-Хилаль» – на 3, «Аль-Кадисия» – на 7
8

Команда Роналду лидирует в саудовской лиге за 9 туров до конца сезона.

«Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после 25 туров. 

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Она опережает идущий вторым «Аль-Ахли» на 2 балла.

На третьей строчке располагается «Аль-Хилаль» с 61 очком, на четвертой позиции находится «Аль-Кадисия» (57 баллов).

До завершения розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии осталось 9 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
8 комментариев
Разговор Трампа и Роналду:
- О чем ты мечтаешь?
- Выиграть чемпионат!
- Я тебе помогу!
Ответ Гамарджоба Генацвале
Разговор Трампа и Роналду: - О чем ты мечтаешь? - Выиграть чемпионат! - Я тебе помогу!
Разговор Тамима ибн Хамад Аль-Тани и Месси:
- О чем ты мечтаешь?
- Выиграть чемпионат мира!
- Я тебе помогу!
Ответ fussballer
Разговор Тамима ибн Хамад Аль-Тани и Месси: - О чем ты мечтаешь? - Выиграть чемпионат мира! - Я тебе помогу!
Вы там определитесь, Месси под евреями или арабы ему помогают чемпионаты мира выигрывать😁
Роналду не молодой уже, но гасит так как никогда)
Рекомендуем