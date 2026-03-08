«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 64 очками после 25 туров. «Аль-Ахли» отстает на 2 балла, «Аль-Хилаль» – на 3, «Аль-Кадисия» – на 7
Команда Роналду лидирует в саудовской лиге за 9 туров до конца сезона.
«Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после 25 туров.
Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Она опережает идущий вторым «Аль-Ахли» на 2 балла.
На третьей строчке располагается «Аль-Хилаль» с 61 очком, на четвертой позиции находится «Аль-Кадисия» (57 баллов).
До завершения розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии осталось 9 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
