  • «МЮ»-2008 – лучшая команда в истории АПЛ. Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал с ней нынешний «Арсенал», а если нет, то он опасен для общества». Эвра о словах Тео
57

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на слова Тео Уолкотта про нынешний «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года.

– Тео Уолкотт поднял вопрос о том, кто победил бы – «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08. Руни сказал, что «Манчестер Юнайтед» разгромил бы их. Полагаю, вы согласны?

– Я думаю, Уэйн Руни был по-настоящему добр к Тео Уолкотту, даже если он сказал, что «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08 разгромил бы «Арсенал». Уолкотт – мой хороший друг, я люблю его, но подобные комментарии показывают, что на телевидении он представляет угрозу. Ему следует прекратить заниматься экспертизой, это опасно для детей – говорить такие вещи.

Даже в Кубке Англии в 2008 году мы обыграли «Арсенал», который играл с восемью игроками обороны. Наша команда – лучшая в истории Премьер-лиги, не сравнивайте ее с «Арсеналом». Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал их, а если нет, то он опасен для общества, – сказал Эвра в интервью Stake.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Если брать конкретно рамки АПЛ, то лучшая команда в истории - это Сити 2017-2019. Набрали суммарно 198 очков за 2 сезона и побили просто кучу рекордов.
Ответ Влад Тюрин
Если брать конкретно рамки АПЛ, то лучшая команда в истории - это Сити 2017-2019. Набрали суммарно 198 очков за 2 сезона и побили просто кучу рекордов.
Ливерпуль 2018-2020 за два сезона тоже суммарно набрал 197 очков и тоже побил кучу рекордов.
Ответ glavredaktor
Ливерпуль 2018-2020 за два сезона тоже суммарно набрал 197 очков и тоже побил кучу рекордов.
Ну так Сити, потом Ливерпуль.
Никогда не понимал таких сравнений, ещё бы сравнивали кто победит 11 Роналду или 11 Месси
Ответ Алексей Филиппов
Никогда не понимал таких сравнений, ещё бы сравнивали кто победит 11 Роналду или 11 Месси
Вот именно.Это же не сравнивать Годзиллу и Кинг-Конга.Очевидо же,что Годзилла сильнее.
Ответ Алексей Филиппов
Никогда не понимал таких сравнений, ещё бы сравнивали кто победит 11 Роналду или 11 Месси
Я тоже. Единственное корректное сравнение - очный поединок, причем желательно серия до трех-четырех побед. Все остальное - гадания из серии "если бы да кабы".
Арсенал в 2008 году с 8 игроками обороны? Для понимания, там доигрывал Леманн, в обороне бегали Джастин Хойт и Андре Сильва, Эбуэ играл опорника. А еще это был легендарный матч с Бендтнером в роли правого вингера.
В целом да, это примерно сегодняшний Арсенал)
Ответ Marcus-light
Арсенал в 2008 году с 8 игроками обороны? Для понимания, там доигрывал Леманн, в обороне бегали Джастин Хойт и Андре Сильва, Эбуэ играл опорника. А еще это был легендарный матч с Бендтнером в роли правого вингера. В целом да, это примерно сегодняшний Арсенал)
Вы же поняли, что сравнивается арсенал-2026 и мю-2008?
Ответ Marcus-light
Арсенал в 2008 году с 8 игроками обороны? Для понимания, там доигрывал Леманн, в обороне бегали Джастин Хойт и Андре Сильва, Эбуэ играл опорника. А еще это был легендарный матч с Бендтнером в роли правого вингера. В целом да, это примерно сегодняшний Арсенал)
Вы же поняли, что сравнивается арсенал-2026 и мю-2008?
Эвра с такими панчами бы на Спортсе не затерялся
Ну получается тогда Зенит 2008 - лучшая команда мира
Лучшая команда в истории АПЛ - Арсенал 2003/2004. Тот МЮ не был даже лучшей командой АПЛ того сезона. Молодняк Венгера с капитаном Фабрегасом показывал один из лучших футболов в истории АПЛ и шел к чемпионству до травмы Эдуардо, которая сильно надломило молодую команду. И в ЛЧ их засудили в игре с Ливером
Ответ r9naldo1
Лучшая команда в истории АПЛ - Арсенал 2003/2004. Тот МЮ не был даже лучшей командой АПЛ того сезона. Молодняк Венгера с капитаном Фабрегасом показывал один из лучших футболов в истории АПЛ и шел к чемпионству до травмы Эдуардо, которая сильно надломило молодую команду. И в ЛЧ их засудили в игре с Ливером
Лучшая команда потому что прошли сезон без поражений ?
Давай оценим сезон мю 2008 - АПЛ, ЛЧ, золотой мяч , золотая бутса АПЛ , ЛЧ и Европы тоже за игроком МЮ.
Сезон без поражений уникальный рекорд, но за это какой-то отдельной награды не дают .
При этом мю еще несколько лет подряд играл в финалах ЛЧ, но уступал легендарной Барсе пепа. Арсеналу такое и не снилось, но буду рад если лондонцы возьмут наконец АПЛ, это лучше чем Сити.
Ответ danilevich
Лучшая команда потому что прошли сезон без поражений ? Давай оценим сезон мю 2008 - АПЛ, ЛЧ, золотой мяч , золотая бутса АПЛ , ЛЧ и Европы тоже за игроком МЮ. Сезон без поражений уникальный рекорд, но за это какой-то отдельной награды не дают . При этом мю еще несколько лет подряд играл в финалах ЛЧ, но уступал легендарной Барсе пепа. Арсеналу такое и не снилось, но буду рад если лондонцы возьмут наконец АПЛ, это лучше чем Сити.
A kakoe otnoshenie imeet LC k etomu? Mı je pro APL qovorim. I tam realno Arsenal do fevralya bul lucshe v tom qodu, Taylor birminqemskiy konkretno izmenil vetv istorii
Эвра совсем поплыл, нынешний Арсенал просто бы запихал на угловых МЮ 2008 !
Ответ Lavinka
Эвра совсем поплыл, нынешний Арсенал просто бы запихал на угловых МЮ 2008 !
Сомневаюсь, что при живых Видиче Фердинанде, эвра и ван дер Саре на воротах, футбол арсенала мог бы дать результат
Ответ Lavinka
Эвра совсем поплыл, нынешний Арсенал просто бы запихал на угловых МЮ 2008 !
Габриэл бы Видича вытолкнул?
Щас)) Скорее бы расплакался))
Да Джордан по 800 бы оформил за каждую команду, в каждом из трёх периодов.
Там перевод точной верный?
Кажется было наоборот
Мю играл с защитниками, типо оши и Эванса в полузащите, так как многие были сломаны
Ответ ArtemMU
Там перевод точной верный? Кажется было наоборот Мю играл с защитниками, типо оши и Эванса в полузащите, так как многие были сломаны
Да. Там именно о том речь, что даже с 8 защитниками в составе обыгрывали Арсенал.
Есть Арсенал Венгера, Челси Моуринью, Сити Гвардиолы, Ливерпуль Клоппа ну и тот Юнайтед. Все сильны были и никак не узнаешь кто был самым сильным
