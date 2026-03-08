«МЮ»-2008 – лучшая команда в истории АПЛ. Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал с ней нынешний «Арсенал», а если нет, то он опасен для общества». Эвра о словах Тео

Эвра: Уолкотт, наверное, был пьян, сравнивая нынешний «Арсенал» с «МЮ»-2008.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на слова Тео Уолкотта про нынешний «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года.

– Тео Уолкотт поднял вопрос о том, кто победил бы – «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08. Руни сказал, что «Манчестер Юнайтед» разгромил бы их. Полагаю, вы согласны?

– Я думаю, Уэйн Руни был по-настоящему добр к Тео Уолкотту , даже если он сказал, что «Манчестер Юнайтед » сезона-2007/08 разгромил бы «Арсенал ». Уолкотт – мой хороший друг, я люблю его, но подобные комментарии показывают, что на телевидении он представляет угрозу. Ему следует прекратить заниматься экспертизой, это опасно для детей – говорить такие вещи.

Даже в Кубке Англии в 2008 году мы обыграли «Арсенал», который играл с восемью игроками обороны. Наша команда – лучшая в истории Премьер-лиги, не сравнивайте ее с «Арсеналом». Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал их, а если нет, то он опасен для общества, – сказал Эвра в интервью Stake.