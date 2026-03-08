«МЮ»-2008 – лучшая команда в истории АПЛ. Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал с ней нынешний «Арсенал», а если нет, то он опасен для общества». Эвра о словах Тео
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на слова Тео Уолкотта про нынешний «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года.
– Тео Уолкотт поднял вопрос о том, кто победил бы – «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08. Руни сказал, что «Манчестер Юнайтед» разгромил бы их. Полагаю, вы согласны?
– Я думаю, Уэйн Руни был по-настоящему добр к Тео Уолкотту, даже если он сказал, что «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08 разгромил бы «Арсенал». Уолкотт – мой хороший друг, я люблю его, но подобные комментарии показывают, что на телевидении он представляет угрозу. Ему следует прекратить заниматься экспертизой, это опасно для детей – говорить такие вещи.
Даже в Кубке Англии в 2008 году мы обыграли «Арсенал», который играл с восемью игроками обороны. Наша команда – лучшая в истории Премьер-лиги, не сравнивайте ее с «Арсеналом». Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал их, а если нет, то он опасен для общества, – сказал Эвра в интервью Stake.
В целом да, это примерно сегодняшний Арсенал)
Давай оценим сезон мю 2008 - АПЛ, ЛЧ, золотой мяч , золотая бутса АПЛ , ЛЧ и Европы тоже за игроком МЮ.
Сезон без поражений уникальный рекорд, но за это какой-то отдельной награды не дают .
При этом мю еще несколько лет подряд играл в финалах ЛЧ, но уступал легендарной Барсе пепа. Арсеналу такое и не снилось, но буду рад если лондонцы возьмут наконец АПЛ, это лучше чем Сити.
Щас)) Скорее бы расплакался))
Кажется было наоборот
Мю играл с защитниками, типо оши и Эванса в полузащите, так как многие были сломаны