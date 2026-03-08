У «Барсы» 0 попаданий в створ в 1-м тайме, у «Атлетика» – одно. Всего у них 5 ударов на двоих

У «Барсы» нет ударов в створ в 1-м тайме с «Атлетиком».

«Барселона » не нанесла ни одного удара в створ ворот «Атлетика» в 1-м тайме матча 27-го тура Ла Лиги (0:0, перерыв).

У басков одна точная попытка.

Суммарно команды нанесли 5 ударов – 2 у «Барсы» и 3 у «Атлетика ».

Каталонцы лидируют по угловым (3 против 1) и по владению (76% на 24%).