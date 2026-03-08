У «Барсы» 0 попаданий в створ в 1-м тайме, у «Атлетика» – одно. Всего у них 5 ударов на двоих
У «Барсы» нет ударов в створ в 1-м тайме с «Атлетиком».
«Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Атлетика» в 1-м тайме матча 27-го тура Ла Лиги (0:0, перерыв).
У басков одна точная попытка.
Суммарно команды нанесли 5 ударов – 2 у «Барсы» и 3 у «Атлетика».
Каталонцы лидируют по угловым (3 против 1) и по владению (76% на 24%).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Скромненько.
После этого матча Барселоне должно быть стыдно жаловаться на судей) красную не дали, свистели все в пользу Барсы и ещё жёлтые не давали в явных моментах.
