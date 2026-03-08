«Ювентус» разгромил «Пизу» (4:0). У Бога гол, у Йылдыза – 1+1

«Ювентус» разгромил «Пизу».

«Ювентус » нанес «Пизе» крупное поражение в рамках 28-го тура Серии А – 4:0.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Альянц Стэдиум».

Счет на 54-й минуте открыл Андреа Камбьязо. Кефрен Тюрам отличился на 65-й, Кенан Йылдыз – на 75-й, Жереми Бога – на 93-й.

Таблица Серии А

Статистика Серии А