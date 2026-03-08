Матч окончен
«Ювентус» разгромил «Пизу» (4:0). У Бога гол, у Йылдыза – 1+1
«Ювентус» разгромил «Пизу».
«Ювентус» нанес «Пизе» крупное поражение в рамках 28-го тура Серии А – 4:0.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на «Альянц Стэдиум».
Счет на 54-й минуте открыл Андреа Камбьязо. Кефрен Тюрам отличился на 65-й, Кенан Йылдыз – на 75-й, Жереми Бога – на 93-й.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Юве Спала без номинального форварда: 4 гола за тайм.