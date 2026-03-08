64

«Ювентус» разгромил «Пизу» (4:0). У Бога гол, у Йылдыза – 1+1

«Ювентус» разгромил «Пизу».

«Ювентус» нанес «Пизе» крупное поражение в рамках 28-го тура Серии А – 4:0.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Альянц Стэдиум».

Счет на 54-й минуте открыл Андреа Камбьязо. Кефрен Тюрам отличился на 65-й, Кенан Йылдыз – на 75-й, Жереми Бога – на 93-й.

Серия А Италия. 28 тур
7 марта 19:45, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
  Бога
90’
+3’
Йылдыз   Костич
82’
К. Тюрам   Копмейнерс
77’
Франсишку Консейсау   Миретти
76’
76’
Дуросинми   Илинг-Джуниор
76’
Калабрези   Стоилкович
  Йылдыз
75’
Бремер
72’
70’
Караччоло
  К. Тюрам
65’
60’
Лерис   Куадрадо
60’
Марин   Лойола
60’
Хойхольт   Пиччинини
  Камбьязо
54’
48’
Лерис
Дэвид   Бога
46’
Гатти   Келли
46’
2тайм
Перерыв
39’
Марин
Ювентус
Перин, Бремер, Гатти, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Ди Грегорио, Кабаль, Миретти, Аджич, Копмейнерс, Костич, Жегрова, Бога, Пинсольо, Келли, Опенда
1тайм
Пиза:
Николас, Коппола, Караччоло, Калабрези, Ангори, Хойхольт, Марин, Эбишер, Лерис, Дуросинми, Морео
Запасные: Гвиццо, Акинсанмиро, Туре, Илинг-Джуниор, Стенгс, Пиччинини, Трамони, Шемпер, Божинов, Канестрелли, Альбиоль, Стоилкович, Лойола, Куадрадо, Мейстер
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется простого человеческого 5:0 (в пользу Юве)
Ответ PenCap Chew
Хочется простого человеческого 5:0 (в пользу Юве)
Ну почти
Ответ mcjnun
Ну почти
Да, чутка не хватило)))
Марио Манджукич поприветствовал болельщиков перед началом сегодняшнего матча. Боже, как же не хватает таких бойцов как он. https://ibb.co/dw3Zq56s
Хороший второй тайм, Бога отлично вошел в игру, за 5 лямов можно и выкупить. P. S. Всех девчонок с праздником!
Ответ Digart
Хороший второй тайм, Бога отлично вошел в игру, за 5 лямов можно и выкупить. P. S. Всех девчонок с праздником!
Да, Бога всяко лучше Дэвида
Ответ Digart
Хороший второй тайм, Бога отлично вошел в игру, за 5 лямов можно и выкупить. P. S. Всех девчонок с праздником!
оооо какие люди, и без охраны)
против Удине Бога с первых минут должен играть вместо Дэвида
Ответ Kubinec_
против Удине Бога с первых минут должен играть вместо Дэвида
Дэвид ###### бесит. У него может и есть будущее, но только не в футболе.
Ответ Kubinec_
против Удине Бога с первых минут должен играть вместо Дэвида
Да вроде Влаху обещают долечить
Нормально, спокойно, закономерно победили. Соперник конечно не айс, но тем не менее и таких надо уметь обыгрывать крупно. Теперь без оглядки только вперёд, иначе попадание в ЛЧ будет не доступно.
Гатти в атаке опасней чем Дэвид
Ответ Kubinec_
Гатти в атаке опасней чем Дэвид
мне кажется его лучше перевести в напы🫣
Ответ Kubinec_
Гатти в атаке опасней чем Дэвид
И наоборот! Девид в защите в разы опасней Гатти
С Ди Грегорио матч был бы проигран - как обычно, сразу б пропустил после удара головой. А остаток матча б мучительно пытались отыграться
Парни, без звука смотрел, Квадрата освистали?)
Ответ 2RIN
Парни, без звука смотрел, Квадрата освистали?)
да. а когда Бремер ему ногой всадил в живот ещё сильней кричали )
Ответ Kubinec_
да. а когда Бремер ему ногой всадил в живот ещё сильней кричали )
Одобряем)
Йылдыз молодцом сегодня, и гол забил, и голевую передачу отдал.
Ответ Digart
Йылдыз молодцом сегодня, и гол забил, и голевую передачу отдал.
Не тот соперник. Так-то не находит пока себя Кенан. Ему надо чистого форварда играть, ИМХО
Юве Спала с нападающим в составе: 0 голов за тайм.
Юве Спала без номинального форварда: 4 гола за тайм.
