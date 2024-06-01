Я болею за Хуммельса в финале ЛЧ 💛

Ройс и Кроос, подвиньтесь.

Одна из интриг финала Лиги чемпионов – Марко Ройс против Тони Крооса. Кроос завершит карьеру после Евро, Ройс уходит из «Дортмунда», и вряд ли у него будет еще один серьезный шанс выиграть ЛЧ. Уж точно не с главным клубом жизни.

Матс Хуммельс за кулисами. Хотя вообще-то 35-летний защитник держит всех фанатов «Боруссии» в напряжении: контракт истекает летом, руководство заинтересовано в продлении, но Матс до сих пор не ответил. Есть вероятность, что закончит карьеру, и тогда матч на «Уэмбли» станет последним. Кроос будет лидером Германии на домашнем Евро, а Хуммельс не вызван – таков вердикт Юлиана Нагельсманна, один из самых спорных по заявке на турнир.

Три варианта Хуммельса: либо продление контракта с «Дортмундом», либо переход в другой клуб (точно в Европе, Хуммельс хочет видеться с ребенком и не намерен далеко уезжать), либо завершение карьеры. Третья опция, по словам Матса, наименее вероятная, но она существует. Решит в июне.

Я фанат Бундеслиги и фанат Марко Ройса (первый любимчик в футболе), но сегодня персонально переживаю именно за Хуммельса.

Возможно, текст покажется чересчур комплиментарным – извините, просто хочется от души похвалить Матса, он этого заслуживает. Перед финалом ЛЧ – лучшее время.

Хуммельс – шикарный футболист. Пасы внешней стороной стопы, подкаты, голы головой после навесов – игровой типаж настолько харизматичен, что через 5-10 лет люди будут смотреть на какого-нибудь защитника и восхищаться: «Это же новый Хуммельс!» В Германии – 100%.

Место Хуммельса в истории футбола со временем оценят выше, чем сейчас. Все согласились, что Мануэль Нойер переосмыслил роль вратаря: теперь это не только генератор сэйвов, но и полноценный участник позиционных атак, еще и готовый страховать оборону вдалеке от ворот. Хуммельс если и не стал первым защитником, который утвердил культуру качественного первого паса, то был одним из популяризаторов, одним из лучших защитников поколения по вкладу в атаку.

При этом он остается крутым без мяча. Будто специально недополучил скорость, чтобы почаще летать в успешные подкаты.

В отличие от Ройса, Хуммельс выигрывал Бундеслигу (и с «Дортмундом», и с «Баварией»), выигрывал чемпионат мира. А вот ЛЧ нет и у Марко, и у Матса. Хуммельс не выиграл даже в «Баварии».

Не секрет, что Ройс уже не основной игрок «Дортмунда». Он даже не обязательно первый игрок на замену. Если «Дортмунд» выиграет ЛЧ, вклад Ройса, конечно, есть, но Марко сейчас ни в коем случае не лидер «Боруссии». Как минимум на поле.

Хуммельс – другое дело. Ноль пропущенных минут в ЛЧ. Против «Атлетико» в четвертьфинале – изумительный ассист внешней на Юлиана Брандта. Против «ПСЖ» в полуфинале – гол, 180 минут надежной обороны, две награды лучшему игроку матча, два экземпляра Килиана Мбаппе в кармане (домашний и гостевой).

Главная особенность Хуммельса в этом сезоне – он показывает лучшую форму именно в важных матчах. Вы видели игру Матса против «Милана» (3:1) во втором матче группового этапа? Величие. А его сэйв против «Баварии» (2:0)? Такое даже в мечтах специально не придумаешь.

Хуммельс разместил фото с этим сэйвом в твиттере. Кстати, твиттер Хуммельса – еще одна причина для симпатии. Там он регулярно шутит: «Так много команд хотели сыграть с нами [в плей-офф ЛЧ]! К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс». Или: «Хороший урожай, коллеги-фермеры 🤝🇩🇪» после выхода «Дортмунда», «Баварии» и «Байера» в полуфиналы еврокубков. Там же Матс сравнивает свой дриблинг с обводками Лео Месси и Джамала Мусиалы.

А еще поздравляет «Байер» с заслуженным чемпионством, хвалит качество футбола в матче «Ман Сити» и «Ливерпуля» («в мире нет и пяти команд, которые играют настолько интенсивно»), наслаждается зарубой Новака Джоковича и Карлоса Алькараса («теннис может быть мощным и поэтичным одновременно, когда встречаются такие ребята»), восхищается слэм-данками в НБА, радуется победе сборной Германии на баскетбольном ЧМ и прощается с Андре Брауэром (исполнитель роли капитана Рэймонда Холта в замечательном сериале «Бруклин 9-9»).

В общем, отличный футболист и веселый мужчина. Любит смотреть разные виды спорта. Шутит. Не затерялся бы в комментах на Спортсе.

Особенно ценю, что Матс не ноет о судействе, а пытается разбираться, инициирует диалог с арбитрами. В немецком Spiegel недавно выходил материал, как Хуммельс обсуждает с судьей Патриком Иттрихом спорные моменты из разных матчей. Почитайте перевод, это интересно . Шаги навстречу делают футбол лучше.

Трудно сказать, почему Хуммельс до сих пор не озвучил, остается в «Дортмунде» или нет.

Может быть, банально мечется, решения еще нет.

Может быть, решение зависит от результата в финале ЛЧ. С победой можно красиво уйти из «Дортмунда» или вовсе закончить карьеру. С поражением попробует еще.

Может быть, суеверно опасается сценария прошлого сезона. Тогда перед последним туром Бундеслиги Хуммельс объявил о продлении на год. В итоге «Дортмунд» упустил чемпионство в последнем туре.

Может быть (время пафосной версии), не хочет оттягивать внимание на себя, когда прощается Ройс.

После финального тура Бундеслиги с «Дармштадтом» Хуммельс выглядел человеком, который будто прощается. Конечно, анализировать фото едва ли эффективнее, чем прогнозировать будущее по картам таро, но все же.

Любое решение Хуммельса будет правильным. Он все еще выглядит отличным футболистом, но невозможно догадаться, каких усилий стоит поддержание формы и готов ли Матс пахать дальше.

Так что да, Матс продолжает держать фанатов «Боруссии» в напряжении. Прямо как на поле: сначала выманивает соперников в прессинг, потом отрезает пару линий пасом внешней стороной стопы. И стадион аплодирует.

Ему точно будут аплодировать.

Телеграм-канал автора

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; twitter.com/matshummels