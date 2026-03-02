  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» на выезде – 3:3! Гатти сравнял на 93-й, у Бога первый гол за туринцев, Мален опять забил
243

«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» на выезде – 3:3! Гатти сравнял на 93-й, у Бога первый гол за туринцев, Мален опять забил

«Ювентус» поделил очки с «Ромой».

«Ювентус» сыграл вничью в гостях с «Ромой» (3:3) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уэсли Франса на 39-й минуте открыл счет дальним ударом. Франсишку Консейсау на 47-й забил ответный мяч. Эван Ндика на 54-й вновь вывел римлян вперед. Дониэлл Мален забил на 65-й. Жереми Бога, арендованный у «Ниццы», на 78-й забил первый гол за туринский клуб. Федерико Гатти сравнял на 93-й.

Серия А Италия. 27 тур
1 марта 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
90’
+3’
  Гатти
Пеллегрини   Сарагоса
90’
89’
Камбьязо   Опенда
88’
Бремер   Гатти
78’
  Бога
Ренсх   Гиларди
74’
Кристанте   Эль-Энауи
74’
72’
К. Тюрам   Миретти
72’
Франсишку Консейсау   Жегрова
  Мален
65’
62’
Дэвид   Бога
  Ндика
54’
47’
  Франсишку Консейсау
2тайм
Перерыв
  Франса
39’
Франса
27’
Рома
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Франса, Пизилли, Кристанте, Коне, Ренсх, Пеллегрини, Мален
Запасные: Де Марци, Цимикас, Зелковски, Анхелиньо, Эль-Энауи, Вентурино, Железный, Арена, Дибала, Сарагоса, Гиларди, Эль-Шаарави, Вас
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Копмейнерс, Маккенни, Дэвид
Запасные: Ди Грегорио, Гатти, Кабаль, Аджич, Костич, Миретти, Жегрова, Бога, Опенда, Пинсольо
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoРома
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoУэсли Франса
logoФрансишку Консейсау
logoЭван Ндика
logoДониэлл Мален
logoЖереми Бога
logoФедерико Гатти
243 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть железный вариант заработать без ЛЧ, надо занимать 11 место и тогда выкуп Опенды перестает быть обязательным, 40 млн экономия
Ответ 2RIN
Есть железный вариант заработать без ЛЧ, надо занимать 11 место и тогда выкуп Опенды перестает быть обязательным, 40 млн экономия
А ты хорош))
Я вообще не понимаю чего тут на Спала гонят. Ему привезли дров в нападение,а команда не мало забивает и показывает привлекательный футбол. Если б вратари не пускали с первого же удара в створ,уверенно бы шли в тройке
Ответ Десятый номер
Я вообще не понимаю чего тут на Спала гонят. Ему привезли дров в нападение,а команда не мало забивает и показывает привлекательный футбол. Если б вратари не пускали с первого же удара в створ,уверенно бы шли в тройке
Есть такая профессия: хейтить всё подряд. В начале сезона у них игроки были дно, теперь тренер. А когда был Тудор, он был дном. И до этого Мотта. И Зидан наверняка был, но они тогда еще не жили
Ответ mcjnun
Есть такая профессия: хейтить всё подряд. В начале сезона у них игроки были дно, теперь тренер. А когда был Тудор, он был дном. И до этого Мотта. И Зидан наверняка был, но они тогда еще не жили
Ну при Тудоре и Мотты смотреть игры Юве было сродни пыток 🤣🤣🤣
Это Шнягин коментит? Бога его макнул. Растет эксперт и прогнозист на уровне Чердака. Все что скажет,ровно наоборот
Ответ Десятый номер
Это Шнягин коментит? Бога его макнул. Растет эксперт и прогнозист на уровне Чердака. Все что скажет,ровно наоборот
Я звук выключил, так он меня достал)
Гатти оправдал фамилию. Торжество веры и самоотдачи!
Ответ Десятый номер
Гатти оправдал фамилию. Торжество веры и самоотдачи!
Он был по пояс в крови?
Ответ Десятый номер
Гатти оправдал фамилию. Торжество веры и самоотдачи!
К его самоотдачи, кстати, вопросов практически никогда не возникает.
Ну что не говори, но характер у этих бревен есть) каменщик красава)
Но прогресс уже есть, никто у Юве не удалился.
Фантастический матч для нейтрального болельщика!
Голы красавцы! Интрига до последней секунды!
Лучшая реклама серии А!
Ответ laudrup
Фантастический матч для нейтрального болельщика! Голы красавцы! Интрига до последней секунды! Лучшая реклама серии А!
Да и судейство просто супер адекватное! Его реально не видно было весь матч
шнякин за первую минуту достал
Ответ Сергей Дегтяренко
шнякин за первую минуту достал
Мировой рекорд!!!
Какой же все-таки бриллиант Уэсли! Топовый трансфер!!
Гатти это нечто)) парень как из 00-х, не наемник
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем