«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» на выезде – 3:3! Гатти сравнял на 93-й, у Бога первый гол за туринцев, Мален опять забил

«Ювентус» поделил очки с «Ромой».

«Ювентус » сыграл вничью в гостях с «Ромой» (3:3) в 27-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уэсли Франса на 39-й минуте открыл счет дальним ударом. Франсишку Консейсау на 47-й забил ответный мяч. Эван Ндика на 54-й вновь вывел римлян вперед. Дониэлл Мален забил на 65-й. Жереми Бога, арендованный у «Ниццы», на 78-й забил первый гол за туринский клуб. Федерико Гатти сравнял на 93-й.

