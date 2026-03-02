  • Спортс
  • У Эндрика 9 (5+4) очков в 8 матчах за «Лион». Форвард «Реала» сделал 2 ассиста в игре с «Марселем»
У Эндрика 9 (5+4) очков в 8 матчах за «Лион». Форвард «Реала» сделал 2 ассиста в игре с «Марселем»

У Эндрика из «Реала» 9 очков в 8 матчах за «Лион».

Нападающий Эндрик набрал 9 очков в 8 матчах за «Лион».

19-летний бразилец, арендованный у «Реала» до конца сезона, отдал голевой пас на Корантена Толиссо в матче 24-го тура Лиги 1 против «Марселя», а также ассистировал Реми Имберу (2:2, второй тайм).

Теперь на счету Эндрика 5 голов (1 с пенальти), 4 ассиста, 2 желтые и 1 красная карточка в 8 матчах за «Лион». Его подробная статистика выступлений – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По заголовку можно подумать что Реал-Марсель идет
Ответ Spaten
По заголовку можно подумать что Реал-Марсель идет
а дальше пишут у Андрюши 9 очков, потом сразу, что у него 8 очков - на понижение пошёл?!!
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
а дальше пишут у Андрюши 9 очков, потом сразу, что у него 8 очков - на понижение пошёл?!!
Сначала пишут статью. Потом читают комменты и исправляют ошибки 😁
Ух, как же он хочет на Мундиаль!
Живёт свою лучшую жизнь
Понятное дело Мбаппе он не посадит на лавку, но с его скоростью можно было пробовать его на позиции правого вингера. Тем более он не обделен техникой, дриблингом, ударом. В любом случае он был бы на голову сильнее Мастантуонто от которого даже самая простая передача отскакивает как от стены на пару метров. Единственное, что он может более менее качественно сделать это прессинговать соперника. Правда зачастую он это делает после того как сам же потерял мяч на ровном месте. А в остальном мрак. Ни паса, ни удара, ни дриблинга... ни-че-го
Играл хорошо. Дриблинг у парня имеется , в отличие от дерева в атаке Реала из-за которого он уехал в аренду )
