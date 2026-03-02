У Эндрика 9 (5+4) очков в 8 матчах за «Лион». Форвард «Реала» сделал 2 ассиста в игре с «Марселем»

У Эндрика из «Реала» 9 очков в 8 матчах за «Лион».

Нападающий Эндрик набрал 9 очков в 8 матчах за «Лион».

19-летний бразилец, арендованный у «Реала » до конца сезона, отдал голевой пас на Корантена Толиссо в матче 24-го тура Лиги 1 против «Марселя », а также ассистировал Реми Имберу (2:2, второй тайм).

Теперь на счету Эндрика 5 голов (1 с пенальти), 4 ассиста, 2 желтые и 1 красная карточка в 8 матчах за «Лион ». Его подробная статистика выступлений – здесь .