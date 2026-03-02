Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А за «Рому», сегодня – «Ювентусу». Форвард арендован у «Астон Виллы» с опцией выкупа за 25 млн фунтов

Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А за «Рому».

Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А.

27-летний футболист сборной Нидерландов реализовал выход один на один в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса » (3:2, второй тайм).

Теперь на счету Малена 5 голов в 4 последних матчах и 6 в 7 играх за римлян, один гол он забил с пенальти.

Напомним, что в середине января «Рома » арендовала у «Астон Виллы» Дониэлла, набравшего 5 (4+1) очков в 21 матче АПЛ , с опцией выкупа за 25 млн фунтов. Его статистика – здесь .

