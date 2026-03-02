Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А за «Рому», сегодня – «Ювентусу». Форвард арендован у «Астон Виллы» с опцией выкупа за 25 млн фунтов
Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А за «Рому».
Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален забил 6 голов в 7 матчах Серии А.
27-летний футболист сборной Нидерландов реализовал выход один на один в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (3:2, второй тайм).
Теперь на счету Малена 5 голов в 4 последних матчах и 6 в 7 играх за римлян, один гол он забил с пенальти.
Напомним, что в середине января «Рома» арендовала у «Астон Виллы» Дониэлла, набравшего 5 (4+1) очков в 21 матче АПЛ, с опцией выкупа за 25 млн фунтов. Его статистика – здесь.
А тем временем Астон Вилла постепенно теряет свою позицию, ведь некому забить...
А у нас - опенда и дэвид
Надо выкупать.
Не от хорошей жизни его в аренду отдали, грёбаный фейр плей...
Перекупите Маллена, Ювентус! Он один стоит всех Ваших псевдонападающих
Какой он сильный, это просто караул
