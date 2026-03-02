Росеньор после 1:2 с «Арсеналом»: «Я не хочу говорить о давлении на лидеров АПЛ. Мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи»
Росеньор: мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи.
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о целях команды.
В 28-м туре АПЛ «синие» проиграли «Арсеналу» на выезде (1:2). Команда идет на 6-м месте в таблице.
«Я не хочу слишком много говорить о давлении на лидеров чемпионата. Мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи.
Между двумя штрафными площадями мы были очень-очень хороши. Во втором тайме, как мне показалось, мы были значительно сильнее, но в решающие моменты нам не хватило хладнокровия. Их вратарь сделал несколько очень хороших сэйвов, а у наших ворот мы пропустили два гола после угловых», – сказал Росеньор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
" Между двумя штрафными площадями мы были очень-очень хороши" - мне кажется это что-то на уровне Тен Хага, а то и выше)
Потом выиграют
Хотеть не значит сделать..
Если у Сити выиграете будете молодцами!
