Росеньор после 1:2 с «Арсеналом»: «Я не хочу говорить о давлении на лидеров АПЛ. Мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи»

Росеньор: мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о целях команды.

В 28-м туре АПЛ «синие» проиграли «Арсеналу » на выезде (1:2). Команда идет на 6-м месте в таблице.

«Я не хочу слишком много говорить о давлении на лидеров чемпионата. Мы «Челси », мы хотим выигрывать все матчи.

Между двумя штрафными площадями мы были очень-очень хороши. Во втором тайме, как мне показалось, мы были значительно сильнее, но в решающие моменты нам не хватило хладнокровия. Их вратарь сделал несколько очень хороших сэйвов, а у наших ворот мы пропустили два гола после угловых», – сказал Росеньор.