О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

Размышления Артема Денисова.

Венсан Компани – новый главный тренер «Баварии». Это нужно осмыслить.

Страдания «Баварии» с поиском нового тренера – ужас, так нельзя

«Бавария» искала тренера аж с конца февраля, когда официально объявила о расставании с Томасом Тухелем по итогам сезона.

За это время клуб не переманил Хаби Алонсо из «Байера», Юлиан Нагельсманн предпочел остаться в сборной Германии, Ральф Рангник тоже отказал, хотя казалось, что впереди лишь формальность в виде подписания контракта. С «Баварией» связывали абсолютно разных по статусу и стилистическим предпочтениям тренеров – от Зинедина Зидана и Ханси Флика до Оливера Гласнера и Рогера Шмидта. «Бавария» даже всерьез раздумывала продолжить с Тухелем. И здесь не договорились.

Главная причина неуклюжих поисков – раздутый центр принятия решений. Новый тренер должен устроить формальных спортивных менеджеров Макса Эберля и Кристофа Фройнда, неформальных спортивных менеджеров Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге, может, кого-то еще – и только так.

Наверняка из-за этого отпала часть кандидатов. Были серьезные инсайды, что сомнения Румменигге по Нагельсманну – одна из причин, почему Юлиан решил не возвращаться в «Баварию».

И ведь тормознутость менеджмента заметна не в первый раз. В последний день летнего трансферного окна-2023 «Бавария» не подписала ни опорника (хотя Жоау Пальинья уже фотографировался в футболке «Баварии» в Мюнхене), ни центрального защитника для глубины состава. Зимой «Бавария» слишком поздно захотела у «Дженоа» Раду Дрэгушина – тот уже летел в «Тоттенхэм».

Неповоротливость и медлительность – главные характеристики сегодняшнего руководства «Баварии».

Почему так?

Хенесс и Румменигге – когда-то великолепные руководители – не могут отпустить власть, при этом недостаточно смелы, чтобы принимать решения от первого лица. Приглашают менеджеров (сначала Фройнда, затем Эберля), которые вроде бы должны осуществлять спортивное руководство, но по факту ни одно серьезное решение невозможно без одобрения Хенесса и Румменигге. А они еще и навяжут свою волю. Если что-то пойдет не так – вон из клуба (пример Оливера Кана и Хасана Салихамиджича), и Хенесс и Румменигге опять займут роли полноправных спасителей.

Все это выглядит жалко.

Сомнительность кандидатуры Компани

Главное опасение на поверхности: у Компани нулевой опыт работы в больших клубах, из достижений только победа в Чемпионшипе. Недавно в Бундеслигу (в «Гладбах») уже приезжал король Чемпионшипа Даниэль Фарке. Закончилось очень плохо.

Другое серьезное опасение – из-за игрового стиля Компани. Его вера в доминантный атакующий футбол пересекается с мечтой «Баварии» давить соперников (это хорошо), но у Венсана пока нет тактической гибкости, в неудачном сценарии доминирующий футбол превращается в наивную карикатуру на самого себя без плана Б (это плохо).

Априори напрягает, что к кандидатуре Компани пришли после десятка других кандидатов. Он явно не тот, о ком мечтали.

Напрягает, что за Компани еще пришлось заплатить «Бернли» серьезные деньги по меркам тренерских трансферов. Фабрицио Романо пишет о 12 миллионах евро.

Напрягает срок контракта – три года, до 2027-го. Не слишком ли много? Ведь «Бавария» уже обжигалась на компенсациях.

Выбор тренера сейчас особенно важен. «Бавария» упустила чемпионство впервые с 2012-го, не выиграла ничего за сезон впервые с 2011-го. Рискованный выбор тренера именно сейчас опасен втройне.

Есть конкретный человек, который ответственен за назначение Компани

В коллективном руководстве «Баварии» все-таки обнаружен человек, который предложил кандидатуру Компани и убедил остальных.

Это Макс Эберль – многолетний спортивный директор «Гладбаха», который перегорел (буквально ), из-за усталости оставил пост, вскоре очутился в менеджменте «Лейпцига», чем разозлил фанатов «Гладбаха», был отстранен из-за недостаточной приверженности (захотел в Мюнхен, когда это стало возможным) и наконец добрался до «Баварии». C марта 2024-го – глава спортивного отдела.

Все авторитетные немецкие инсайдеры сходятся в одном: именно Эберль первым предложил Компани, продвигал кандидатуру и настоял на Венсане, когда Хенесс склонялся к Флику.

Ранее Эберль выступал за приглашение Роберто Де Дзерби (по итогам сезона ушел из «Брайтона»). Между Де Дзерби и Компани пара очевидных пересечений: оба молодые тренеры (Венсану 38, Роберто 44), оба сторонники доминирующего атакующего футбола.

Возможно, при обсуждении Де Дзерби Эберль был недостаточно настойчив – и недооценил, как сложно убедить в чем-то Хенесса и Румменигге. «Я в «Баварии» 10 недель, а ощущение, будто провел здесь 10 лет», – говорил Макс о давлении из-за работы.

Если в будущем Компани провалится, Эберль станет легкой мишенью. Впрочем, не забудем об Эберле, если Компани выстрелит.

Попытка найти своего Алонсо?

То есть тренера без большого опыта, но с мощной игровой карьерой.

Тренерский путь Алонсо до «Байера»: юноши мадридского «Реала» (2018-2019) и «Сосьедад B», с которым Хаби сначала поднялся из третьего дивизиона во второй, а потом вылетел обратно.

Тренерский путь Компани до «Баварии»: «Андерлехт» (2020-2022), где дважды финишировал третьим, и «Бернли», с которым сначала уничтожил Чемпионшип, набрав более 100 очков, а потом без шансов вылетел обратно.

Надеюсь, «Бавария» в курсе про ошибку выжившего и изучила случаи, когда схема не работала настолько здорово, как у Алонсо и «Байера».

Стоит припомнить, что в момент назначения Алонсо не было ощущения, что через год «Байер» выиграет Бундеслигу. Да и откуда этому ощущению взяться? Хаби подхватил команду на 17-м месте (зона вылета) после плохого старта. Некоторые даже встречали приглашение Алонсо с опаской. Хаби потихоньку перестраивал команду под себя, а топ-менеджмент помог великолепными трансферами (Гримальдо, Джака) летом.

Алонсо в «Байере» – пример рискованного назначения, когда тренер оказался реально крутейшим, при этом в начале пути порой ошибался, но учился и прогрессировал, а высшее руководство сделало все, чтобы ему было комфортно. Посмотрим, что ждет Компани в «Баварии».

В контексте Компани вспоминают и другого человека – Пепа Гвардиолу. Компани играл у Гвардиолы, эксперты видят в тренерском стиле Венсана вдохновение Пепом, хотя сам Компани не любит это сравнение. Наверное, ни один клуб в мире сейчас бы не отказался от футбола Гвардиолы – и по результатам, и по доминирующему стилю. Самого Гвардиолу заманить тяжело, а вот учеников попроще. Но и рисков больше. Настоящий Пеп только один.

Кстати, настоящий Пеп одобрил приглашение Компани в «Баварию». Это не шутка – Румменигге подтвердил, что общался с Пепом: «Он очень высоко оценил Венсана. Пеп хорошо знает Компани, его мнение особенно ценно». Смешно: отчаянные поиски тренера привели «Баварию» к консультации с Пепом.

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Суммируем: выбор Компани правда рискованный. Поиски нового тренера показывают, что «Баварии» не здоровится. Не только из-за самого факта выбора Компани, а еще из-за распухшего медлительного центра принятия решений. Посмотрим, как он будет работать в летнее трансферное окно. Пока опасений многовато.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst, Alexander Hassenstein, George Wood, Shaun Botterill; eastnews.ru /Belga