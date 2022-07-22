Аренда Экитика в «ПСЖ» – издевательство над трансферным рынком. Он хотя бы хорош?

«ПСЖ» арендовал 20-летнего форварда «Реймса» Юго Экитика. Можно было бы пройти мимо, но есть два нюанса:

1. Это очень странная сделка в менеджерском смысле – «Реймс» отдал в аренду игрока, за которого могли заплатить почти 50 млн евро;

2. Это очень рискованная сделка в спортивном плане – по-настоящему талантливый, но сырой игрок слишком рано едет в топ-клуб.

Разберемся подробнее.

Туманная сделка: «Ньюкасл» предлагал огромные деньги, но «Реймс» отдал Экитика «ПСЖ» в аренду. Выгода не ясна

Краткая хронология: «Ньюкасл» уверенно лидировал в гонке за Экитика. Зимой команда договорилась о трансфере с «Реймсом», но форвард отказался от перехода, желая прогрессировать в Лиге 1. «Ньюкасл» вернулся летом с улучшенными условиями (фиксированные 36 млн евро + 10 млн бонусов), «Реймс» дал добро, англичане договорились с Юго по условиям контракта – но в итоге ничего не вышло.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 24 июня спортивный советник «ПСЖ» впервые обратился в «Реймс» насчет Экитика. Именно тогда Юго заблокировал переход в «Ньюкасл».

Экитик перешел в «ПСЖ» только в середине июля. У сложных переговоров простая причина: «Реймс» требовал повторить предложение «Ньюкасла», но «ПСЖ» не хотел столько тратить за Юго. Нашлось издевательское решение: «ПСЖ» арендовал Экитика на год с правом выкупа. Даже не обязательным! Идея понятна – клуб увиливает от лишних трат в ведомости. Да, звучит смешно: «ПСЖ» реально пытается вписаться в финансовый фэйр-плей.

«Париж», вероятно, даже через год заплатит меньше «Ньюкасла»: Романо пишет о сумме около 30 млн с бонусами, журналист Goal France Марк Мешенуа инсайдит о схеме 28,5 + 6,5 млн.

Два теоретических условия, почему «Реймс» на это согласился: приоритет в борьбе за аренду молодых игроков «ПСЖ» и возможный процент с перепродажи Экитика. Правда, тут все только гипотетически – просто поиск хотя бы какой-то рациональности. Еще раз: аренда Экитика не предполагает обязательного выкупа.

Самого Юго можно понять. Ему 20 лет, он искренне фанатеет от Мбаппе, и это уже как раз тот случай, когда молодой француз рос на гегемонии «ПСЖ» внутри страны. L’Equipe дал удивительную деталь: Экитик хотел остаться в «Реймсе» и блистать в первых турах, чтобы все-таки убедить «ПСЖ» повторить сумму «Ньюкасла» до конца августа.

Экитик – не вундеркинд-акселерат. Он сверкнул очень неожиданно

Два главных факта о форварде:

1. Он занял пятое место по голам в пересчете на 90 минут в Лиге 1-2021/22 (забивал каждые 127 минут).

2. Пропустил больше двух месяцев из-за травмы подколенного сухожилия, так что сыграл лишь 14,1 полных матча. Еще поймал две прямых красных карточки, из-за которых пролетел мимо четырех игр.

Еще любопытнее сам факт прорыва. Экитик не котировался юной звездой французского футбола. Не приглашался в юниорские и молодежные сборные до бума в «Реймсе». В 18 лет поехал в датский «Вайле» в аренду на полгода: 3+2 по гол+пас за 11 игр и итоговое 10-е место в чемпионате из 12 команд.

В «Реймс» он вернулся четвертой опцией среди нападающих – и это при том, что главного форварда команды Булайе Диа продали в «Вильярреал». Его низкое место в иерархии подтверждал тренер «Реймса» Оскар Гарсия. Но на предсезонке Экитик удивил скоростью и техникой, получил шансы на старте сезона из-за плохой формы Эль-Билаля Туре, на которого больше всего надеялись после ухода Диа.

Экитик стал главной звездой команды – даже много пропуская, он с отрывом застолбил статус лучшего бомбардира (10 голов при пяти у второго места), еще и отдал три ассиста (лучший результат в команде – четыре голевых паса).

Конечно, «Реймс» в восторге. Экитик – воспитанник, который очень красиво говорит о родном клубе. Он взял №22 из-за местной легенды – гваделупского защитника Микаэля Такальфреда (играл в «Реймсе» с 2008-го по 2016-й). «Я постоянно ходил стадион «Огюст Делон» и смотрел на Жордана Сьебатшо (2015-18), Седрика Форе (2006-08 и 2009-12) и Диего (2012-18)», – кумиры Экитика далеки от топ-регалий, зато искренне близки сердцу.

Как играет Экитик? Сырой, но обладает уникальным набором качеств

Экитик – стилистически харизматичный игрок. Пояснение: худощавый 190-сантиметровый осьминог с длиннющими ногами, который о-о-очень часто играет пятками. Еще и позиционно вариативен – центральный нападающий, но спокойно проводит отрезки на флангах атаки (чаще – левом). Гигант на бровке – звучит своеобразно, но Юго выручают техника, скорость и мобильность.

Главный комплимент – в футболе едва ли найдется форвард с вариативностью навыков Экитика. Нет нападающего, который собрал бы весь набор:

• хорошо реализует моменты;

• разнообразно играет в подыгрыше: и выигрывает дуэли в воздухе после длинных забросов, и хорошо удерживает мяч внизу;

• выкладывается в прессинге с хорошими показателями отборов и перехватов;

• обладает мощным ускорением и дистанционной скоростью.

Есть достаточно нападающих, которые проходят по двум-трем критериям. По всем четырем – нет. А Экитик проходит.

Юго забил 9 голов с игры при 4,7 xG (мощнейший результат, который вполне может ограничиться вспышкой, а не трендом), лидирует по перехватам среди форвардов, а его подвижность помогает в верховых единоборствах. Он уходит к флангам и ищет длинные забросы, чтобы выиграть борьбу не у большого центрального защитника, а у менее атлетичного крайка, и после сохранения мяча возвращается на позицию девятки.

Сильно восхищает его хладнокровие. Первый пример – матч против «Лиона» в декабре 2021-го. 1:1, Экитик вышел на замену на 71-й минуте, а на 92-й подловил ошибку кипера Антони Лопеша после дальнего удара. Вместо мгновенного завершения он подработал мяч и не допустил потенциальный блок от летящего в подкат защитника. Совсем не кажется пижонством, учитывая, что удар первым касанием правда могли заблокировать.

Второй пример – ассист против «Монпелье», первое результативное действие Экитика за «Реймс». Команда вернула мяч у чужой штрафной, Экитик вышел на ударную позицию, но решил улучшить точку. Войдя в штрафную, он вместо удара покатил мяч на свободного партнера, который расстреливал ворота.

В игре без мяча помогают длиннющие ноги. Он удивительно легок и скоординирован для его роста. Против «Ренна» в сентябре 2021-го был эпизод, как Экитик вступал в отбор три раза за 10 секунд, чисто вернул владение, так еще и попробовал сразу обыграть соперника марсельской рулеткой. Не получилось, но все равно сохранил мяч. Симбиоз эффективности и эффектности.

Очень много восторгов, да? Конечно, есть и проблемы.

Он слишком часто попадает в офсайд (0,85 в пересчете на 90 минут, девятое место в Лиге 1). Хотя и тут не все однозначно: вроде бы ошибается с ориентацией на острие, но дважды забил по такому сценарию – открылся явно вне игры, пас из глубины пошел не на него, а во фланг партнеру, и Экитик уже забегал под прострел, стартуя с лучшей позиции, чем центральные защитники.

Другая трудность – недостаток реакции на движения соперников. Особенно касается борьбы в воздухе. Не всегда ставит корпус, проигрывает позицию на газоне перед прыжком, с задержкой дергается в нужную сторону. Против больших ЦЗ он смотрится явно хуже, чем в дуэлях на флангах.

И общая сырость. Иногда Экитик исчезает из игры. В некоторых матчах казалось, что большой объем действий без мяча убивал его батарею – это приводило к заменам на 60-х минутах. Хотя перед тяжелой травмой он вышел на стабильный уровень из полных игр.

В этой сырости – главное опасение из-за перехода в «ПСЖ». В «Реймсе» он выглядел лучше всех, но эта характеристика уместна лишь для 14 полных матчей. Его даже сложно назвать игроком одного сезона, потому что играл слишком мало. Можно было безболезненно остаться в «Реймсе». Трансфер в «Ньюкасл» тоже выглядел логичным – команде подошел бы большой форвард, хорошо играющий в подыгрыше.

Да, в «ПСЖ» он будет самым интенсивно прессингующим форвардом – и вообще единственной чистой девяткой, если команда исполнит мечту и избавится от Мауро Икарди. Но есть большие сомнения, что с Мбаппе, Месси и Неймаром найдется постоянное место для еще одного игрока в атаку. Ротация – терпимый сценарий, но для 20-летнего таланта важно получать постоянное игровое время.

Будет очень жаль, если игрок с такими вводными потухнет.

Фото: globallookpress.com/Federico Pestellini , JB Autissier via imago-images.de; instagram.com/psg