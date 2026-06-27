Глушенков женился. «Зенит» поздравил Максима и Анну: «Совет да любовь»
«Зенит» поздравил Максима Глушенкова с важным событием в его жизни.
Полузащитник заключил брак с Анной Нечаевой в пятницу.
«Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», – отреагировала пресс-служба петербургского клуба.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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