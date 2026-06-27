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  4. Глушенков женился. «Зенит» поздравил Максима и Анну: «Совет да любовь»

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Глушенков женился. «Зенит» поздравил Максима и Анну: «Совет да любовь»

«Зенит» поздравил Максима Глушенкова с важным событием в его жизни.

Полузащитник заключил брак с Анной Нечаевой в пятницу.

«Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», – отреагировала пресс-служба петербургского клуба. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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logoМаксим Глушенков

Комментарии

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Поздравляю жену Глушенкова😁
ОтветLiver0910
Поздравляю жену Глушенкова😁
Это да, барышня вытянула счастливый билет и обеспечила себя на всю жизнь при любых раскладах
ОтветЕбздрогыч
Это да, барышня вытянула счастливый билет и обеспечила себя на всю жизнь при любых раскладах
Завтдуей молча
обувь у жениха, конечно... ну прямо под стать выражению лица невесты
Не забудь переписать всё имущество на маму!
ОтветPertinax Gandi
Не забудь переписать всё имущество на маму!
Уже поздно!
Что за гопник без носков рядом с силиконовой куклой ?
ОтветГеннадий
Что за гопник без носков рядом с силиконовой куклой ?
Это жена Глушенкова
Со скидкой взял ее? Или с брачным контрактом?
Ну нет носок если, ну гетры надень под штаны...
Комментарий удален пользователем
ОтветГлыба
Комментарий удален пользователем
Не рановато тебе, поживи ещё.
Судя по "счастливому" лицу невесты без брачного договора не обошлось. Совет да любовь ))
Ответquasififa
Судя по "счастливому" лицу невесты без брачного договора не обошлось. Совет да любовь ))
в рф брачный договор не работает, оспаривается судом в соответствии с семейным кодексом
ОтветГлыба
в рф брачный договор не работает, оспаривается судом в соответствии с семейным кодексом
Да что вы говорите )) Вы юрист стало быть?
Без паскудства москвичи конечно не могут, обычное дело.
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