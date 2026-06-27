Глушенков женился. «Зенит» поздравил Максима и Анну: «Совет да любовь»

«Зенит » поздравил Максима Глушенкова с важным событием в его жизни.

Полузащитник заключил брак с Анной Нечаевой в пятницу.

«Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», – отреагировала пресс-служба петербургского клуба.