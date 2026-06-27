Мбаппе попросил арбитра передать капитанскую повязку Тчуамени в матче ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время игры с Норвегией (4:1) попросил арбитра Майкла Оливера передать капитанскую повязку Орельену Тчуамени .

На 87-й минуте Килиан был заменен. Покидая поле, форвард «Реала » обратился к главному судье, отдал ему капитанскую повязку и попросил передать ее Тчуамени, в том числе указав пальцем направление.

Оливер исполнил просьбу Мбаппе.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports