Мбаппе попросил Оливера передать Тчуамени капитанскую повязку и указал пальцем направление. Арбитр не отказал
Мбаппе попросил арбитра передать капитанскую повязку Тчуамени в матче ЧМ-2026.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время игры с Норвегией (4:1) попросил арбитра Майкла Оливера передать капитанскую повязку Орельену Тчуамени.
На 87-й минуте Килиан был заменен. Покидая поле, форвард «Реала» обратился к главному судье, отдал ему капитанскую повязку и попросил передать ее Тчуамени, в том числе указав пальцем направление.
Оливер исполнил просьбу Мбаппе.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура35581 голос
Франция
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Португалия
Бразилия
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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