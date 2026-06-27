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  4. Мбаппе попросил Оливера передать Тчуамени капитанскую повязку. Арбитр не отказал

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Мбаппе попросил Оливера передать Тчуамени капитанскую повязку и указал пальцем направление. Арбитр не отказал
Мбаппе попросил арбитра передать капитанскую повязку Тчуамени в матче ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время игры с Норвегией (4:1) попросил арбитра Майкла Оливера передать капитанскую повязку Орельену Тчуамени

На 87-й минуте Килиан был заменен. Покидая поле, форвард «Реала» обратился к главному судье, отдал ему капитанскую повязку и попросил передать ее Тчуамени, в том числе указав пальцем направление. 

Оливер исполнил просьбу Мбаппе. 

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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не посмел отказать диктатору
ОтветBayernMunih
не посмел отказать диктатору
Попробуй ему отказать)
Не попросил, а приказал передать!
ОтветЕбздрогыч
Не попросил, а приказал передать!
Ещё наверное подгонял его, типа: давай в темпе!
ОтветЕбздрогыч
Не попросил, а приказал передать!
и ещё в матче с Ираком досталось рабочему персоналу стадиона))
Диктатор управляет судьями, еще стоял и ждал, пока сам подойдет)
ОтветALMANAC
Диктатор управляет судьями, еще стоял и ждал, пока сам подойдет)
😂😂 он как будто это специально делает, чтобы мы его называли диктатором)
Он ему ещё пальцем показал. "Туда иди" - говорит)))
Никто не хочет проблем с диктатором, поэтому покорно выполнил))
Диктатор в деле😎
в США медицина недешёвая, а Оливер хочет на ЧМ подзаработать, а не потратить на свое восстановление)
ээ, слышь, метнись к братишке моему)))
Шутки про диктатора, через 3 2 1
Так естественно килиашка не назначит его на плей офф
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