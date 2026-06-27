Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Норвегия – Франция (1:4). Автор трех голов получил оценку 8.9.
Вратарь: Эгиль Сельвик (6.0).
Оборона: Фредрик Бьеркан (5.9), Лео Эстигор (5.0), Хенрик Фалькенер (5.4).
Полузащита: Фредрик Эурснес (6.3), Тело Осгор (7.2), Патрик Берг (5.6), Кристиан Торстведт (6.4).
Нападение: Андреас Скьеллеруп (7.5), Оскар Бобб (7.2), Йорген Ларсен (5.9).
Футболисты, выходившие на замену: Маркус Педерсен (6.2), Сондре Ланго (5.9), Мортен Торсбю (5.8).
Сборная Франции
Вратарь: Майк Меньян (7.5).
Оборона: Тео Эрнандес (6.6), Максанс Лакруа (6.3), Дайо Упамекано (7.3), Жюль Кунде (7.4).
Полузащита: Куадио Коне (6.8), Орельен Тчуамени (8.7), Майкл Олисе (6.5).
Нападение: Дезире Дуэ (8.3), Усман Дембеле (8.9), Килиан Мбаппе (8.6).
Футболисты, выходившие на замену: Ибраима Конате (6.4), Райан Шерки (6.2), Брэдли Барколя (7.4).
Как видно из оценок, в тройку лучших игроков матча наряду с Усманом Дембеле попали Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, в клубном футболе выступающие за «Реал Мадрид».
Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а cейчаc дoма еcть абcoлютнo нечегo. :-( Oт гoлoда пoчти теpяю coзнание. Oдoлжить пpocтo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйcта, на едy pyблей 100-200. Хoть на бyлкy хлеба, хoть на пачкy cамых дешевых макаpoн. Мне мнoгo не надo, тoлькo пpoтянyть неcкoлькo дней пoка ищy pабoтy...
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Заpанее бoльшoе Вам челoвечеcкoе cпаcибo.
Не понимаю почему ему так мало внимания уделяется
Что был в Гладбахе,что в Риме сейчас абсолютно системообразующий игрок
И в сборной намного сильнее и Рабьо и Тчуамени выглядит