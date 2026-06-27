Дембеле с хет-триком и оценкой 8.9 стал лучшим игроком матча Норвегия – Франция по Индексу ГОЛа. У Тчуамени 8.7, у Мбаппе 8.6

Дембеле, Тчуамени и Мбаппе вошли в трио лучших игроков матча Норвегия – Франция.

Нападающий «ПСЖ » Усман Дембеле удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Норвегия – Франция (1:4). Автор трех голов получил оценку 8.9.

Сборная Норвегии

Вратарь: Эгиль Сельвик (6.0).

Оборона: Фредрик Бьеркан (5.9), Лео Эстигор (5.0), Хенрик Фалькенер (5.4).

Полузащита: Фредрик Эурснес (6.3), Тело Осгор (7.2), Патрик Берг (5.6), Кристиан Торстведт (6.4).

Нападение: Андреас Скьеллеруп (7.5), Оскар Бобб (7.2), Йорген Ларсен (5.9).

Футболисты, выходившие на замену: Маркус Педерсен (6.2), Сондре Ланго (5.9), Мортен Торсбю (5.8).

Сборная Франции

Вратарь: Майк Меньян (7.5).

Оборона: Тео Эрнандес (6.6), Максанс Лакруа (6.3), Дайо Упамекано (7.3), Жюль Кунде (7.4).

Полузащита: Куадио Коне (6.8), Орельен Тчуамени (8.7), Майкл Олисе (6.5).

Нападение: Дезире Дуэ (8.3), Усман Дембеле (8.9), Килиан Мбаппе (8.6).

Футболисты, выходившие на замену: Ибраима Конате (6.4), Райан Шерки (6.2), Брэдли Барколя (7.4).

Как видно из оценок, в тройку лучших игроков матча наряду с Усманом Дембеле попали Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, в клубном футболе выступающие за «Реал Мадрид».

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