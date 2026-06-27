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  4. Дембеле с хет-триком и оценкой 8.9 стал лучшим игроком матча Норвегия – Франция по Индексу ГОЛа. У Тчуамени 8.7, у Мбаппе 8.6

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Дембеле с хет-триком и оценкой 8.9 стал лучшим игроком матча Норвегия – Франция по Индексу ГОЛа. У Тчуамени 8.7, у Мбаппе 8.6
Дембеле, Тчуамени и Мбаппе вошли в трио лучших игроков матча Норвегия – Франция.

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Норвегия – Франция (1:4). Автор трех голов получил оценку 8.9. 

Сборная Норвегии

Вратарь: Эгиль Сельвик (6.0).

Оборона: Фредрик Бьеркан (5.9), Лео Эстигор (5.0), Хенрик Фалькенер (5.4).

Полузащита: Фредрик Эурснес (6.3), Тело Осгор (7.2), Патрик Берг (5.6), Кристиан Торстведт (6.4).

Нападение: Андреас Скьеллеруп (7.5), Оскар Бобб (7.2), Йорген Ларсен (5.9).

Футболисты, выходившие на замену: Маркус Педерсен (6.2), Сондре Ланго (5.9), Мортен Торсбю (5.8).

Сборная Франции 

Вратарь: Майк Меньян (7.5).

Оборона: Тео Эрнандес (6.6), Максанс Лакруа (6.3), Дайо Упамекано (7.3), Жюль Кунде (7.4).

Полузащита: Куадио Коне (6.8), Орельен Тчуамени (8.7), Майкл Олисе (6.5).

Нападение: Дезире Дуэ (8.3), Усман Дембеле (8.9), Килиан Мбаппе (8.6).

Футболисты, выходившие на замену: Ибраима Конате (6.4), Райан Шерки (6.2), Брэдли Барколя (7.4).

Как видно из оценок, в тройку лучших игроков матча наряду с Усманом Дембеле попали Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, в клубном футболе выступающие за «Реал Мадрид».

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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: ГОЛ
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoДайо Упамекано
logoРайан Шерки
logoЛео Эстигор
logoСондре Ланго
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logoФредрик Эурснес
рейтинги
logoУсман Дембеле
logoЭгиль Сельвик
logoКристиан Торстведт
logoТело Осгор
logoМайк Меньян
logoМаркус Педерсен 2000
logoТео Эрнандес
logoИбраима Конате
logoКилиан Мбаппе
logoМортен Торсбю
logoЖюль Кунде
logoМаксанс Лакруа
logoФредрик Бьеркан
logoАндреас Скьеллеруп
logoОскар Бобб
logoПатрик Берг
logoЙорген Ларсен
logoОрельен Тчуамени
logoКуадио Коне
logoХенрик Фалькенер
logoМайкл Олисе
logoБрэдли Барколя
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoПСЖ

Комментарии

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судя по оценке Мбаппе, балл Дембеле явно занизили...
Ответ.ru
судя по оценке Мбаппе, балл Дембеле явно занизили...
просто у дембеле не та фамилия, был бы аргентинцем с 10 на спине) там точно была десятка)
Дембеле супер игрок, бьёт с обеих ног точно и сильно.
ОтветWagner
Дембеле супер игрок, бьёт с обеих ног точно и сильно.
Я вообще сегодня поразился как он забивает. Пару тройку движений, удар и мяч как то по бильярдному залетает в ворота! Красава!
ОтветWagner
Дембеле супер игрок, бьёт с обеих ног точно и сильно.
не просто сильно, обрати внимание как именно он закрутил, незаметно неберущийся
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта...

Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а cейчаc дoма еcть абcoлютнo нечегo. :-( Oт гoлoда пoчти теpяю coзнание. Oдoлжить пpocтo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйcта, на едy pyблей 100-200. Хoть на бyлкy хлеба, хoть на пачкy cамых дешевых макаpoн. Мне мнoгo не надo, тoлькo пpoтянyть неcкoлькo дней пoка ищy pабoтy...

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Заpанее бoльшoе Вам челoвечеcкoе cпаcибo.
Странное решение тренера Норвегии играть вторым составом 🤷‍♂️
ОтветWinterburn
Странное решение тренера Норвегии играть вторым составом 🤷‍♂️
Ничего странного, они берегут состав, в плей офф вышли досрочно, не нужны лишние карточки, травмы, плюс не хотели попасть на Германию, плюс много игроков молодых вышли в старте, тоже опыт, все это пригодится сборной Норвегии
ОтветСадов ник
Ничего странного, они берегут состав, в плей офф вышли досрочно, не нужны лишние карточки, травмы, плюс не хотели попасть на Германию, плюс много игроков молодых вышли в старте, тоже опыт, все это пригодится сборной Норвегии
Что за ерунду ты написал?
Как бы Дембеле и второй ЗМ не забрал)
Тчуамени - это просто смешно) партнер по центру Коне был на три головы выше, Тчуамени вообще был худшим буквально...
ОтветArtieFinnigan
Тчуамени - это просто смешно) партнер по центру Коне был на три головы выше, Тчуамени вообще был худшим буквально...
Коне вообще топ игрок
Не понимаю почему ему так мало внимания уделяется
Что был в Гладбахе,что в Риме сейчас абсолютно системообразующий игрок
И в сборной намного сильнее и Рабьо и Тчуамени выглядит
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