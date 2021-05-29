Портрет Абрамовича: от мегасделки до неприметности (на переговорах по Роналдиньо в нем не узнали миллиардера)

От редакции: мы поднимаем этот текст Артема Денисова, который вышел в 2021 году, потому что Роман Абрамович официально объявил о продаже «Челси». Прочитайте и уже историческую речь бизнесмена.

19 лет. 21 трофей. Почти два миллиарда фунтов на одни только трансферы. Роман Абрамович из крепкого английского клуба создал топ-команду: «Челси» выиграл и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, с приходом российского миллиардера никто не побеждал в АПЛ чаще (5 раз, столько же у «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»).

Все это время Абрамович оставался мифологической фигурой. Вы не найдете ни одного большого интервью, вряд ли вспомните, как звучит его голос. Российский миллиардер изредка посещал «Стэмфорд Бридж» (последний раз – в 2018 году), нет никакой информации о его постоянном месте жительства.

Мы поговорили с людьми, знающими Абрамовича лично, и с нового ракурса посмотрели на события, которые определяли суть «Челси» 21 века. Этот текст – попытка понять, какой Абрамович футбольный менеджер.

И какой человек.

Покупка «Челси»: о бизнесмене ничего не знали в Англии и боялись розыгрыша

В апреле 2003-го «МЮ» победил «Реал» 4:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Англичане трижды отыгрывались, Роналдо оформил хет-трик («Олд Траффорд» провожал его стоячими овациями), а «Мадрид» прошел дальше по сумме двух встреч.

Абрамович видел тот матч вживую. Смотрел вместе с Германом Ткаченко (сейчас – владелец агентства ProSports Management), Пини Захави (футбольный суперагент) и Грэмом Сунессом (трехкратный обладатель ЛЧ). Отыграв 90 минут, клиент Захави Рио Фердинанд отвез компанию в отель.

«Абрамович позвонил мне в три часа ночи: «А кто это нас подвозил?» – вспоминал в интервью Sports.ru Герман Ткаченко. – Я понимаю его мотивы [купить футбольный клуб]. Прекрасно, когда увлечение становится еще и работой. Когда устал в бизнесе, ты можешь проявлять себя здесь, тоже в конкурентной среде, и становиться лучше. Футбол для мужчины – в какой-то мере секс. И я уверен – после того матча Роман Аркадьевич задумался о покупке клуба».

Но сначала возникли слухи об интересе Абрамовича к российскому футболу. «Коммерсант» писал о приобретении 50% акций ЦСКА, а «Советский спорт» указывал на «Торпедо». Фантасмагорический сюжет – среди потенциальных трансферов рассматривались Смертин, Игнашевич, Сычев, Элбер, Хенрик Ларссон, тренером видели либо Жозе Моуринью, либо Свена-Йорана Эрикссона.

Председатель совета директоров «Торпедо» Владимир Алешин видел в этом только спектакль для обоснования покупки «Челси» – чтобы приобрести актив за границей, нужно сделать вид, что попытался провернуть то же самое дома.

Через два месяца после похода на «Олд Траффорд» Абрамович купил «Челси». Бывший директор клуба Марк Тейлор (работал с 1997 года по 2003-й) в интервью The Athletic рассказывал: «Все прошло максимально быстро. «Челси» искал инвесторов на протяжении 18 месяцев, мы много времени потратили впустую. Никто не знал, кто такой Роман Абрамович, зато Роман Абрамович многое знал о клубе. Видели его только на 15-м месте в списке богатейших людей планеты от Forbes – это показалось хорошей отправной точкой».

Миллиардер заплатил 140 миллионов фунтов: 60 – владельцу Кену Бейтсу, 80 – для погашения долгов. В последние семь сезонов до смены владельца «Челси» стабильно попадал в топ-6, но лишь раз – в топ-3. Задолженности не давали бороться за чемпионство.

Исполнительный директор Тревор Берч до последнего не верил в происходящее: «Он купил клуб за 10 минут и вообще не говорил по-английски. Я до конца не был уверен, что это настоящий человек, в гугле ничего о нем не нашел. До подписания последних бумаг боялся оказаться участником пранк-шоу».

Но сделка оказалась реальной, «Челси» мгновенно взорвал трансферный рынок – за Глена Джонсона, Жереми, Бриджа, Даффа, Верона, Джо Коула, Муту, Креспо и Макелеле клуб выложил больше 150 млн фунтов. 37-летний Джанфранко Дзола тогда вернулся на родную Сардинию и подписал контракт с «Кальяри», но Абрамович мечтал, чтобы легенда «Челси» осталась в Лондоне. Владелец «Кальяри» Массимо Челлино вспоминал: «Мистер Абрамович предложил миллион фунтов за расторжение контракта с Дзолой, но я отказался. Он повысил предложение – отказ. Тогда он задумался и спросил: «Сколько стоит купить сам «Кальяри»?»

При этом в клубе уже были свои сильные игроки. 23-летний Фрэнк Лэмпард застолбил место в основе «Челси» еще до эпохи Абрамовича. Конкуренция с дорогими новичками не беспокоила англичанина – наоборот, он восхищался амбициями: «Помню, как Абрамович посетил Харлингтон (старая тренировочная база «Челси» – Sports.ru), недолго поговорил с нами. Стремление к совершенству – вот что появилось после разговора. Во всех сферах: на тренировках, в матчах».

После покупки «Челси» Абрамовича обижали слухи – говорил, в ВИП-ложе «Стэмфорд Бридж» нет никаких омаров

Резонный вопрос: почему Абрамович выбрал именно «Челси»? Три важнейших аспекта: локация (столичный клуб обеспечивал визовый статус для проживания в Лондоне), доступность на рынке («Челси» принадлежал одному человеку, а не группе менеджеров, как, например, «Тоттенхэм») и инфраструктура (стадион с отелем располагались в комфортабельном районе).

В книге The Club журналистов Джонатана Клэгга и Джошуа Робинсона есть байка, поясняющая, почему бизнесмен не купил «Тоттенхэм»: Абрамович проехался по Тоттенхэм-хай-роуд на пути к «Уайт Харт Лейн» и остался недоволен районом. «Здесь даже хуже, чем в Омске», – произнес бизнесмен.

«Скорее всего, это была шутка, – поясняет Василий Уткин. – Хотя знаете, «Уайт Харт Лейн» действительно находился в очень мрачном месте, не производил типичного лондонского впечатления».

Уткин в интервью Sports.ru рассказал, как Англия и Россия реагировали на сделку: «Я находился на «Уимблдоне» в качестве журналиста, когда стало известно, что Абрамович купил «Челси». Британцы нас разрывали на куски, просили хоть что-нибудь рассказать, ведь должны были быть хоть какие-то слухи. Не было никаких слухов.

Когда я вернулся в Москву, где-то в городе тусил Бэкхэм. Такое иногда случалось. Мне человек пятнадцать сразу написали: «Это значит, Бэкхэм переходит в «Челси»?» Да ничего это не означает! Бэкхэм оказался на какой-то закрытой вечеринке. Но было весело».

Вскоре Абрамович провел закрытую пресс-конференцию для главных редакторов российских изданий. Бизнесмен позднее говорил Уткину, что не ожидал такого резонанса на родине: «Он непубличная фигура, не проводил таких встреч прежде – по крайней мере, не так часто, как это делали другие бизнесмены. Было столько домыслов: как произошла покупка, зачем. Из-за его закрытости это все было как снег на голову».

Станислав Гридасов, работавший главным редактором в журнале PROспорт, которым владел Абрамович, в интервью Sports.ru рассказал о самом памятном моменте той встречи: «В одной из французских газет написали, что у Абрамовича на «Стэмфорд Бридж» какая-то особенная ложа со специальным подогревом, специальными креслами, что в перерывах именно ему подают особенную еду вроде омаров. Его по-человечески задела публикация, он сказал нам: «Вы же видите, ничего такого нет. У меня кресла обычные, еда обычная, да и я не ем во время матчей, потому что нервничаю и переживаю за результат».

Это было похоже не на возмущение, а на смесь обиды с удивлением».

Настоящий Абрамович: много шутит, мало пьет. Его называют чувствительным и робким

В 2006 году Абрамович дал интервью Дэвиду Смиту из The Guardian. Ответы довольно сухие, зато есть ценная информация о рабочем месте бизнесмена – офис в нескольких минутах от Красной площади, в кабинете висит небольшой портрет Путина, есть скульптура длинной рыбы и много бутылок Evian. Одет без причуд: темно-серый костюм, голубая рубашка без галстука и массивные часы в стиле восьмидесятых.

А вот как описывают его российские знакомые.

«Образованный, интеллигентный человек. Я никогда не испытывал трепета в общении с ним, – говорит Уткин. – Он равнодушен к роскоши. В середине нулевых у него были копеечные часы, стоившие порядка 15 долларов. Редко пил алкоголь, позволял себе бокал вина. Люди, которые выпивали больше Романа, постоянно становились объектом его шуток. У него отличное чувство юмора, встречалась ирония, но я бы не сказал, что у Абрамовича особая манера общения».

Герман Ткаченко в интервью Sports.ru рассказал приметную историю: когда «Челси» интересовался Роналдиньо, представители футболиста не могли поверить, что на переговоры приехал настоящий владелец «Челси» – выглядел чересчур невзрачно для миллиардера. Даже заставили прислать из Лондона факс с подтверждением личности.

«Он всегда скромно себя ведет, всегда скромно одет, скромно выглядит. Он вообще очень чувствительный, даже робкий. На самом деле человек интеллектуальный, с прекрасным чувством юмора», – говорит Ткаченко.

Гридасов тоже выделяет чувство юмора: «Может подколоть, снять напряжение, если чувствует, что собеседник напряжен, а это зачастую неизбежно, когда общаешься с таким человеком. Из моего личного опыта – не дергает на встречи просто так. Бывают начальники средней руки, которые просят или даже требуют, чтобы ты приперся к ним через всю Москву на 15-минутный разговор – узнать, как дела, и толком ничего не сказать по делу. С ним всегда был предельно конкретный разговор, который заканчивался каким-то решением».

В большом интервью Sports.ru Гридасов также назвал Абрамовича красивым человеком в плане жестов и поступков. Теперь мы попросили рассказать об этом подробнее: «У него огромное количество благотворительных программ в разных регионах России, о которых практически никто никогда не пишет. Проекты, которые я знаю, не преследуют никаких личных, политических, финансовых, корыстных целей. Это настоящая благотворительная помощь в самых разных направлениях».

Абрамович развлекается с «Челси», но заточен на трофеи

В единственном интервью BBC в 2006-м Абрамович объяснял покупку «Челси»: «Дело не в зарабатывании денег. У меня есть много менее рискованных способов заработать. Управлять клубом действительно весело – это подразумевает еще успех и трофеи».

Гридасов детализирует: «Он не развлекался в духе крепостного театра, как обычно любят представлять. Это искреннее увлечение клубом и футболом вообще. Он сильно вникал в футбольные дела, пытался разобраться и понять все мелочи, стать специалистом. Помню, как обсуждал какого-то защитника из Германии и был в курсе всех футбольных особенностей, вплоть до ведущей ноги.

Абрамович серьезно относился к футболу как к профессии, как к той области, которая требует профессиональных знаний. Постоянно общался с футбольными людьми и хорошо знал рынок: много смотрел, много анализировал. У меня было ощущение, что спустя три-четыре года после покупки «Челси» он не нуждался в общении с нашими журналистами, потому что знал европейский футбол гораздо глубже них».

Бизнесмен регулярно посещал матчи Евро-2004 в Португалии – в такой портовой стране удобнее всего передвигаться по воде. Уткин часто гостил на лодке Абрамовича между играми: «Нормальное человеческое общение, достаточно свойское. Тогда его ближайшими друзьями были Валерий Ойф и Евгений Швидлер. Ими не исчерпывался круг общения. Насколько я знаю, их товарищество сохранилось до сих пор».

Ойф и Швидлер – давние партнеры Абрамовича, они еще в 1989-1991 годах работали в кооперативе «Уют» (тот самый бизнес Абрамовича, построенный на игрушках – крокодильчики, слоники, Красные Шапочки). Сейчас Ойфу принадлежит голландский клуб «Витесс» – полигон для молодых игроков «Челси». И Ойф, и Швидлер – максимально непубличные люди, и в этом очень похожи на Абрамовича.

Страдает из-за санкций и постоянно молчит, но сейчас стал более открытым – возможно, меняет имидж

В 2018-м Абрамович молчал даже во время сильнейшего удара в виде антироссийских санкций и отказа от британской визы из-за требования британских властей объяснить происхождение богатств. Никакого общения с медиа, новости – только от инсайдеров.

Тогда клуб заморозил строительство нового стадиона, а сам Абрамович сумбурно искал альтернативные места проживания. Еще в 2016-м он то подавал, то отзывал заявки на вид на жительство в Швейцарии (юристы даже пытались запретить СМИ публиковать эту информацию, но получили отказ), а в январе 2018-го получил ВНЖ на острове Джерси в проливе Ла-Манш (дают богатым иностранцам, готовым ежегодно платить 145 тысяч фунтов налогов).

Типичная закрытость Абрамовича для прессы резко контрастирует с публичными выступлениями в начале 2021-го: сначала владелец «Челси» прокомментировал отставку Лэмпарда, высказался о расистских оскорблениях в адрес защитника Риса Джеймса и поддержал женский футбол. Уткин так объясняет непривычную активность в медиа: «Думаю, на фоне возможных санкций он пользуется случаем и хочет выглядеть для широкой публики человеком, а не какой-то опцией, не таинственным российским миллиардером, который нарочно прячется от журналистов и ничего им не рассказывает.

Это разумная попытка вызвать позитивную реакцию и предстать реальным, живым человеком с мыслями, идеями, интересами».

Sports.ru обратился в российскую пресс-службу Millhouse (инвестиционная компания, представляющая интересы Абрамовича), чтобы узнать о нынешних планах владельца «Челси», но так и не получил ответов, хотя представители компании вышли на контакт.

Во многом из-за молчания в медиа у Абрамовича так и не сложилось устойчивой положительности репутации.

Абрамович выбросил миллионы из-за жесткой оценки результатов. Но в работу тренера никогда не вмешивается – даже в ситуации с Шевченко и Моуринью

Компенсации уволенных тренеров «Челси» – один из главных мемов эпохи Абрамовича. Моуринью на двух расторжениях контрактов заработал 31,4 млн фунтов, убранный Конте – 26,6 млн. Всего за 17,5 лет клуб выплатил 112,5 млн.

Виллаш-Боаш открыто критиковал Абрамовича после ухода из «Челси»: «Я не могу принять решение владельца. Вижу в этом предательство. Почему он уволил меня? Я не уверен, могу ли публично назвать причину».

Страдали и другие. Например, Карло Анчелотти уволили без всяких почестей. На финише сезона «Челси» проиграл «Эвертону» в гостях (0:1), но сохранил второе место. Тренер в неплохом настроении выступил на послематчевой пресс-конференции, ожидая, что на следующей неделе обсудит будущее с руководством. А когда вышел из зала, встретил на лестнице исполнительного директора «Челси» Рона Гурлея, который сказал: «С сегодняшнего дня вы освобождены от своих обязанностей». Тренер, который принес клубу три трофея и при котором Дрогба и Лэмпард выдали лучшие сезоны, ждал другого финала.

Многие уволенные тоже сталкивались с резким холодом в отношениях. Публично ни один из тренеров «Челси» не обвинял Абрамовича в давлении при выборе стартового состава, но есть одна мутная история – трансфер Андрея Шевченко. Английские медиа писали, что украинца навязали Жозе Моуринью.

«Впервые я встретил Абрамовича в 2003 году в Милане, – вспоминал Шевченко. – Он приехал в город, чтобы пообщаться с руководством «Интера» об игроках, которые его заинтересовали. Увидев меня, он в лоб задал вопрос: «Перейдешь в мою команду?» Но «Милан» тогда только выиграл Лигу чемпионов, я ответил вежливым отказом».

1 июля 2006-го Шевченко все-таки перешел в «Челси» за 39,5 млн фунтов. Исполнительный директор Питер Кеньон красиво ответил, кому принадлежит идея трансфера – Абрамовичу или Моуринью: «Была общая идея приобрести лучшего нападающего мира».

В Англии у Шевченко не получилось. Оби Микел рассказывал, что Андрей почти ни с кем не общался, но всегда выкладывался на тренировках и не замышлял внутри команды никаких переворотов.

Моуринью через медиа давал понять – Шевченко не подходит. Сначала не включил его в список восьми неприкасаемых футболистов «Челси», потом высказался прямо: «Я надеюсь, владелец не расстроится после этих слов. Мы хотели купить Это’О, он был игроком, которого я действительно хотел. Только Самюэль мог сыграться с Дрогба, он был готов играть на фланге. Но «Барселона» не продала Это’О ни за какие деньги. Тогда мы пришли к Шевченко».

Но Герман Ткаченко уверен: Моуринью сам выбрал Шевченко, а не Это’О. По информации агента, Жозе нацелился на украинского форварда, когда переговорил с тренером сборной Камеруна – тот признавался, что Самюэль излишне тянет игру на себя.

«Помню, как прочитал переводный текст из The Observer, в котором утверждалось, что какую-то роль в увольнении Моуринью сыграл Шевченко, рассказывавший Абрамовичу новости из раздевалки, – вещает Василий Уткин. – В этом никогда не было никакой необходимости, потому что Абрамович и без Шевченко знал, что происходит в раздевалке, он этим спокойно интересовался. Еще писали, что у Шевченко не ладилось в Англии из-за нерешенной проблемы с языком, и это воспринимали серьезным аргументом. Послушайте, у него жена американка. Он совершенно нормально говорил по-английски. Все зиждилось на истории с плохим знанием языка, а этот факт оказался полнейшей ерундой.

Мне было совершенно очевидно, что заговора нет. Шева действительно не проявил себя как ожидалось, но полный бред думать, что он был связующим звеном между Абрамовичем и командой. Я не держал свечку, но неплохо знал и Шевченко, и Абрамовича, а аргументы были абсолютно несостоятельны».

Сужать увольнение Моуринью до ультимативного спора с Шевченко – значит все предельно упрощать. Жозе конфликтовал со спортивным директором Франком Арнесеном, тренеру не нравилась трансферная политика (например, отсутствие желанной замены травмированному Джону Терри).

Английские медиа часто писали об Абрамовиче-узурпаторе. Вот пример от Василия Уткина: «Какой же был переполох в Англии, когда посреди первого полного сезона Роман попросил Раньери объяснить, как играет команда, чего тренер от нее добивается. В прессе тогда писали, что это настоящее давление на тренера. Боже мой, да ему просто интересно!»

Великий парадокс «Челси» – команду тренировали Моуринью, Сколари, Бенитес, Конте, Сарри, а в финал Лиги чемпионов ее выводили Ди Маттео и Авраам Грант. Но банальной случайностью такое оправдывать попросту скучно.

«И Грант, и Ди Маттео оказывались фигурами для подмены, но появлялись не со стороны, подхватывали знакомое дело, – анализирует Уткин. – Они уже давно, хоть и в разном контексте, существовали внутри клуба. В случае с Ди Маттео это был уже финальный аккорд старого «Челси», команда выиграла Лигу чемпионов совсем не так, как хотела этого, как представлялось в мечтах самому Роману. Они отбились в своих воротах от «Барселоны», точно так же играли с «Баварией» в финале.

Это был не футбольный жест, а героический марш, последняя атака старой наполеоновской гвардии под Ватерлоо (правда, там было поражение). Это человеческое, личностное событие. Потом даже стало страшновато – Ди Маттео придется оставить, не выгонять же человека сразу, а никакой уверенности в его дальнейшем успехе быть не могло.

Если бы у команды не было таких ровных результатов, после всех тренерских перестановок говорили бы о взбалмошности Абрамовича, о его невыносимом характере – неважно, каким на самом деле был характер, говорили бы именно так. Но смена тренеров всегда приносит «Челси» то, из-за чего вся эта смена проводилась».

Абрамович изменил английский и мировой футбол (не все считают, что в лучшую сторону): иностранные инвесторы, рост цен на футболистов и ФФП

Агент Джонатан Барнетт в начале февраля 2021-го выдвинул противоречивый тезис: «Абрамович – лучшее, что когда-либо случалось с английской Премьер-лигой, теперь это сильнейший чемпионат в мире. Он вкладывал деньги в «Челси», давал деньги другим клубам и трансформировал игру».

Герман Ткаченко согласен: «Деньги, успех, глобальный бренд – он стал драйвером развития мирового футбола».

Но есть и другое мнение – «Челси» сыграл не последнюю роль в подрыве мирового футбольного рынка и неконтролируемом росте трансферных компенсаций и зарплат.

«В год, когда Абрамович купил «Челси», сумма всех зарплат футболистов АПЛ составила 747 млн фунтов, – анализирует финансовый эксперт Киран Магуайр. – За 17 лет эта цифра выросла на 400%. За год до его прихода английские клубы потратили на трансферы 187 млн фунтов – теперь сумма превышает 2 миллиарда».

Взлетевшие зарплаты и цены на футболистов вынудили УЕФА в 2009 году внедрить финансовый фэйр-плей, чтобы желание нагнать топ-клубы не приводило к надуванию футбольных пузырей и череде банкротств.

Новый владелец «Челси» со временем уничтожил традиционную концепцию управления клубом – локальные магнаты (Джон Холл в «Ньюкасле», Джек Уокер в «Блэкберне») вчистую проиграли гонку финансов. Холл удрученно признавался: «За Абрамовичем следуют целые государства, американские хедж-фонды. Они приходят за деньгами, а не из-за любви к игре. Как местные бизнесмены могут конкурировать с транснациональными компаниями?»

До покупки «Челси» Абрамовичем только два клуба АПЛ принадлежали иностранцам. После – американцы в «МЮ», «Ливерпуле», «Астон Вилле», «Портсмуте», «Сандерленде», бизнесмен из Гонконга в «Бирмингеме», исландцы в «Вест Хэме».

И шейхи в «Манчестер Сити».

«Шейх Мансур увидел, как человек может преобразовать клуб, повысив свою репутацию, – говорит Киран Магуайр. – Кто-то купил команду АПЛ, чтобы хвастаться, кто-то – как хобби, другие верят, что на этом можно заработать – если не деньги, то авторитет, статус».

Стиль Абрамовича-менеджера: не любит формальное общение, доверяет профессионалам, по несколько раз в день общается с Грановской

Купив «Челси», Абрамович сразу переманил генерального директора «МЮ» Питера Кеньона. Бывший член совета директоров «Юнайтед» анонимно рассказал The Athletic: «Уход Питера был шоком. Наконец появилась команда, которая может забрать директора «Юнайтед». Самое громкое заявление, которое «Челси» мог сделать с точки зрения амбиций».

Главным советником Абрамовича стал Пит Де Фиссер. На лодке бизнесмена именно с ним чаще всего общался Василий Уткин: «Сейчас Пит уже очень пожилой человек, ему основательно за 80. Он тяжело болен, борется с онкологией. Пит – чрезвычайно живой, похожий на умную птицу, невероятно активный, объездил весь мир. Он долгие годы был главным скаутом ПСВ – в те времена это означало быть признанным лучшим скаутом мира, потому что бизнес ПСВ строился на трансферах, и очень даже успешно. Некоторые трансферы были рекордными, например, продажа Япа Стама в «Манчестер Юнайтед», – тогда казалось, что такие деньги за защитника платить невозможно».

«Абрамович – большой профессионал как управленец, – говорит в интервью Sports.ru главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, сотрудничавший с Абрамовичем в рамках «Национальной академии футбола». – Он никогда не общался в формате сухого, формального опроса, официального общения вообще не было.

Абрамович очень увлекался «Челси», мог спокойно спросить мнение об игре команды, о конкретном футболисте. Вкладывал не только деньги, но и часть души. От меня как от тренера он всегда хотел получить футбольные знания, а не какие-то бумаги, отчетность.

Проницательность – его важнейшая характеристика, которая приходит на ум, умение всегда выделить главное в разговоре».

Так «Челси» и существует: Абрамович делегирует полномочия лучшим топ-менеджерам, а по ключевым вопросам сам вникает в детали, чтобы понимать, как все устроено. Исполнительным директором «Челси» работает Марина Грановская – официально в клубе она с 2013-го, но с Абрамовичем сотрудничает более 20 лет.

Президент «Челси» Брюс Бак говорил, что Абрамович общается с Грановской каждый день, зачастую даже несколько раз в сутки. Она попадает во все топы самых влиятельных женщин в мировом футболе, считается одним из лучших переговорщиков в спорте.

«Зачем о работе Грановской судить словесно, если есть результат? – риторически спрашивает Уткин. – Грановская – универсальный менеджер. Мы знаем немало случаев, когда профессиональный управленец неплохо проявлял себя в футболе, например, господин Леви из «Тоттенхэма». Еще одно доказательство, что специфического футбольного знания не существует – хотя, разумеется, футбольным клубом, тем более таким успешным, может руководить не каждый человек. Это элитное, многофакторное занятие – в отрасли могут быть успешны 20 компаний, а здесь успех бывает один на 20 команд. Мне бы хотелось при случае познакомиться с этой выдающейся женщиной».

***

«Думаю, он продолжает любить футбол, потому что здесь нет универсальной формулы успеха. Нет алгоритма, по которому точно добьешься желаемого», – говорил в интервью Forbes Евгений Тененбаум, давний партнер Абрамовича, присутствовавший на переговорах о покупке «Челси».

В 2006 году в интервью The Guardian Абрамович рассуждал о деньгах в футболе: «Не вижу риска превращения спорта в игру для богатых. Деньги играют важную роль, но не доминируют. Когда в Кубке лиги маленький клуб до последнего борется против «Челси» – это азарт, атмосфера, настоящая красота футбола».

Станислав Гридасов развил эту мысль: «Футбол никогда не был игрой для богатых. Это универсальная игра, захватывающая все слои населения. Эмоции, которые человек испытывает во время футбольного матча, когда он болеет за какую-то команду, – они абсолютно равны и у Абрамовича, владельца «Челси», и у 10-летнего пацана, который пришел на трибуну «Стэмфорд Бридж».

Фото: globallookpress.com/Viktor Chernov, Robert King, SOLO, imago sportfotodienst; eastnews.ru/Darren Walsh, imago sportfotodienst, BIGPICTURESPHOTO.COM, ALASTAIR GRANT, ALASTAIR GRANT, PAUL BARKER Gettyimages.ru/Tom Shaw, Ian Walton, Laurence Griffiths, Ben Radford; chelseafc.com